Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle eve kapanan, film izlemeye karar verip film bulamayanlar için 28 filmlik bir öneri listesi hazırladık. Listede sinema dünyasında kült olarak anılan eski ve yeni pek çok yapım var.

Dünyayı büyük bir endişeyle hapseden koronavirüsü nedeniyle çoğu insan evlere kapandı. Evde kalmanın hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından önemli olduğu günlerden geçiyoruz. Okulların uzaktan eğitim modeline ve birçok şirketin evden çalışma sistemine geçmesinin ardından, günlük işlerimizi hallettikten sonra evde zaman geçirmek zorundayız.

Film izlemek, bu aktivitelerin arasında en kolay olanı. Eğer zevkinize göre bir film seçebilirseniz zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız bile. Sizler için evde sıkılmadan izleyebileceğiniz, her yaştan insana hitap eden 28 kaliteli film önerisi listesi hazırladık.

1. Gece Yarısından Önce (Before Midnight)

Vizyon Tarihi: 2013

Tür: Dram, romantik

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %98

Yönetmen: Richard Linklater

Oyuncular: Ethan Hawke, Julie Delpy, Seamus Davey-Fitzpatrick

Gece Yarısından Önce fragman:

İlk buluşmalarının ardından 9 yıl sonra tekrar birlikte karşılaştığımız Jesse ve Celine, bu süre zarfında hayatlarında birçok değişimler yaşamış ve farklı tecrübeler edinmişler. Uzun süre sonra karşılaştıklarında ise değişmeyen tek şeyin birbirlerine duydukları aşk olduğunu görürler.

2. James Bond Casino Royale

Vizyon Tarihi: 2006

Tür: Aksiyon, macera, gerilim

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %95

Yönetmen: Martin Campbell

Oyuncular: Daniel Craig, Eva Green, Judi Dench

James Bond Casino Royale fragman:

Bütün seriyi bir solukta izleyebileceğiniz, Daniel Craig’li James Bond film önerisi listemizin olmazsa olmazı. Serinin ilk filmi olan Casino Royale’de Bond, MI6 ajanlığının ilk dönemlerinde bir terörist ağını çökertmek için Karadağ’a gidip Le Chiffre’yi yüksek bahisli bir poker masasında yenmesi gerekir.

3. Tanrıkent (City of God)

Vizyon Tarihi: 2002

Tür: Dram, suç

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %91

Yönetmen: Fernando Meirelles

Oyuncular: Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Matheus Nachtergaele

Tanrıkent fragman:

Tanrıkent, Rio De Janeiro’nun sefalet dolu arka sokaklarında yaşayan iki arkadaşın hikayesini konu alıyor. Yaşamak için hırsızlık, gangsterlık gibi yolları seçen çocukların hikayesini anlatan bu film, 2002 yılının en ses getiren yapımlarından biri.

4. Ruhların Kaçışı (Spirited Away)

Vizyon Tarihi: 2001

Tür: Animasyon, macera, aile

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %97

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Daveigh Chase, Suzanne Pleshette, Miyu Irino

Spirited Away fragman:

Hayao Miyazaki’nin en değerli eserlerinden biri olan Spirited Away, Chihiro ve ailesinin gizemlerle dolu bir kasabaya taşındıktan sonra başına gelen olayları anlatıyor. Chihiro, ailesini kaybettikten sonra elinde kalan tek değerli varlığı olan babasını korumak için çeşitli tehlikeli olaylara atılmak zorunda kalacaktır.

5. Ben Efsaneyim (I am Legend)

Vizyon Tarihi: 2007

Tür: Aksiyon, dram, bilim kurgu

IMDb: 7,2

Rotten Tomatoes: %68

Yönetmen: Francis Lawrence

Oyuncular: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan

Ben Efsaneyim fragman:

Bütün dünyaya yayılan bir virüs sonrası hayatta kalmayı başarabilen bilim adamı Robert Neville, üç yıl boyunca hayalet bir şehirde kendisi gibi hayatta kalan diğer insanları aramaya ve kurtarmaya koyulur. Neville’in bu arayışında virüs yüzünden mutanta dönmüş insanlar işleri daha da zorlaştırmaktadır.

6. Geçmişi Olmayan Adam (The Bourne Identity)

Vizyon Tarihi: 2002

Tür: Aksiyon, gerilim, gizem

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %83

Yönetmen: Doug Liman

Oyuncular: Franka Potente, Matt Damon, Chris Cooper

Geçmişi Olmayan Adam fragman:

Bir balıkçı teknesi tarafından kurtulduktan sonra geçmişine dair hiç bir şey hatırlamayan Jason Bourne, kendisi hakkında araştırma yaptıkça özel yeteneklerinin olduğunun farkına varır ve olduğundan daha tehlikeli bir hayat yaşadığını anlar. Bir yandan kim olduğuna dair ipuçları yakalarken, bir yandan da onu öldürmek isteyen adamlardan kaçmaya çalışacaktır.

7. Yurttaş Kane (Citizen Kane)

Vizyon Tarihi: 1941

Tür: Dram, gizem

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: %100

Yönetmen: Orson Welles

Oyuncular: Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore

Citizen Kane fragmanı:

Citizen Kane, film önerisi denilince akla ilk gelen yapımlardan biri. Sinema tarihinin en iyi filmi olarak adlandırılan bu filmi usta yönetmen Orson Welles yönetti ve başrolünde bizzat kendisi oynadı. Her insanın hayalini kurduğu türden bir hayata sahip olan Kane, ölmeden önce söylediği son söz olan “Rosebud” ile ardında büyük bir gizem bırakır. Gazeteci Jerry Thompson, “rosebud” kelimesinin Kane için ne anlam ifade ettiğini bulmak ister ve bu gizem perdesini aralamak için elinden gelen her şeyi yapar.

8. Yıldızlararası (Interstellar)

Vizyon Tarihi: 2014

Tür: Macera, dram, bilim kurgu

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %72

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Yıldızlararası fragman:

Geçmişte bir bilim adamı olan Cooper, artık bir kasabada kızı ve babasıyla birlikte mütevazi bir hayat sürmektedir. Artan kuraklık dünyanın sonunun gelmesine sebep oluyordur ve Cooper’a dünyadaki yaşamı kurtarmak için uzayda bir göreve katılması teklif edilmiştir. Christopher Nolan’ın yönettiği Yıldızlararası, film önerisi listemizde mutlaka izlemeniz gereken filmlerden biri.

9. Saklı (Caché)

Vizyon Tarihi: 2005

Tür: Dram, gerilim, gizem

IMDb: 7,3

Rotten Tomatoes: %89

Yönetmen: Michael Haneke

Oyuncular: Daniel Auteuil, Juliette Binoche, Maurice Bénichou

Caché fragman:

Karısıyla birlikte son derece mutlu ve huzurlu bir hayat süren Georges, bir gün evinin önüne bırakılmış gizemli bir paketle karşılaşır. İçinde Georges ve ailesine ait özel görüntülerin olduğu bu paketin devamı gelmeye devam eder ve Georges’un hayatı bir anda tepetaklak olur.

10. Ters Yüz (Inside Out)

Vizyon Tarihi: 2015

Tür: Animasyon, macera, komedi

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %98

Yönetmen: Pete Docter

Oyuncular: Amy Poehler, Bill Hader, Lewis Black

Inside Out fragmanı:

Disney ve Pixar’ın ortak yapımı olan bu film, babasının yeni bir işe başlamasıyla hayatı değişen küçük Riley’nin hayatını konu alıyor. Tamamen yeni olan ortamında Riley’e Neşe, Korku, Nefret, Öfke, Üzüntü karakterleri eşlik edecektir.

11. Şeytanın Avukatı (The Devil’s Advocate)

Vizyon Tarihi: 1997

Tür: Dram, gerilim, gizem

IMDb: 7,5

Rotten Tomatoes: %67

Yönetmen: Taylor Hackford

Oyuncular: Keanu Reeves, Al Pacino, Charlize Theron

Şeytanın Avukatı fragman:

Şeytanın Avukatı, Al Pacino’nun usta oyunculuğunu sergilediği enfes yapımlardan biri. Her davasında jüriyi etkileyerek müvekkilini bir şekilde temize çıkaran Kevin, popüler ve başarılı bir avukattır. Haksız olduğu halde kazandığı bir dava sonrasında, New York’un en büyük hukuk bürosunun sahibi John Milton, Kevin’e reddedemeyeceği bir teklifte bulunur. Ancak Kevin’in, şeytanın bizzat kendisiyle dans ettiğinden henüz haberi yoktur.

12. Sessiz Bir Yer (A Quiet Place)

Vizyon Tarihi: 2018

Tür: Dram, korku

IMDb: 7,5

Rotten Tomatoes: %95

Yönetmen: John Krasinski

Oyuncular: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds

Sessiz Bir Yer fragman:

Hayatlarını sessiz geçirmek zorunda kalan bir çift, iki çocuğuyla birlikte uzak bir kasabada yaşar ve sadece işaret diliyle anlaşır. Küçük kızlarının bir gün lambayı devirmesiyle oluşan sesten dolayı hayatları tepetaklak olur ve onları yakalamaya çalışan varlıktan kaçmaya başlarlar.

13. Anna

Vizyon Tarihi: 2019

Tür: Aksiyon, gerilim

IMDb: 6,9

Rotten Tomatoes: %27

Yönetmen: Luc Besson

Oyuncular: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy

Anna fragman:

Usta yönetmen Luc Besson tarafından yönetilen bu film, son derece tehlikeli olan Rus suikastçı Anna Poliatova’nın aksiyon dolu hayatını konu alıyor. Anna, 24 yaşındadır ve gerçekte kim olduğu belirli olmayan, sürekli farklı kılığa bürünen tehlikeli ve son derece güzel bir kadındır.

14. Zindan Adası (Shutter Island)

Vizyon Tarihi: 2010

Tür: Komedi, Gerilim, gizem

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %90

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer, Mark Ruffalo

Zindan Adası fragman:

Polis olan Teddy Daniels ve Chuck Aule, bir akıl hastasının kaybolmasıyla alakalı soruşturma yapmak için Shutter Adasındaki akıl hastanesine giderler. Bu hastanede yaşanan esrarengiz olaylar ve akıl hastaları tarafından başlatılan isyan, iki polisin hayatını alt üst eder ve kaçınılmaz bir girdabın içine almaya başlar.

15. Paris’te Gece Yarısı (Midnight in Paris)

Vizyon Tarihi: 2011

Tür: Komedi, fantezi, romantik

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %93

Yönetmen: Woody Allen

Oyuncular: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates

Paris’te Gece Yarısıfragman:

Evlenmek üzere olan Gil ve Inez, küçük bir tatil için Fransa’ya giderler. Gil, bir gece dolaşırken kendini ansızın 1920’lerin Paris’inde bulur ve her gece bu zaman yolculuğunu yaparak Paris’e ve o döneme büyük hayranlık duymaya başlar. Gil’in her gece gerçekleşen bu yolculuğu hem ilişkisini, hem de edebiyatçı kimliğini değiştirecektir.

16. Tenenbaum Ailesi (The Royal Tenenbaums)

Vizyon Tarihi: 2002

Tür: Komedi, dram

IMDb: 7,6

Rotten Tomatoes: %80

Yönetmen: Wes Anderson

Oyuncular: Gene Hackman, Gwyneth Paltrow, Anjelica Huston

Tenenbaum Ailesi fragman:

İzlemesi son derece keyifli olan bu film, üç tane birbirinden başarılı çocuklara sahip Royal Tenenbaum ve Etheline, bir gün ayrılma kararı alırlar. Son derece ışıltılı bir hayat yaşarken ayrılık yüzünden hayatlarına gölge çöken bu ailede sorumlu, Royal Tenenbaum olarak görülür.

17. Salgın (Contagion)

Vizyon Tarihi: 2011

Tür: Aksiyon, dram, bilim kurgu

IMDb: 6,7

Rotten Tomatoes: %85

Yönetmen: Steven Soderbergh

Oyuncular: Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law

Salgın fragman:

İnsanlara hava ve solunum yoluyla bulaşan ve bulaştıktan sonra birkaç gün içerisinde öldüren virüs yüzünden bütün dünya tehlike altındadır. Bilim insanlarından oluşan bir ekip, bir yandan bu salgının hızla yayılmasını engellemeye çalışırken bir yandan da tedavisini bulmaya çalışır.

18. New York Yanılsamaları (Synedoche, New York)

Vizyon Tarihi: 2008

Tür: Komedi, dram

IMDb: 7,6

Rotten Tomatoes: %91

Yönetmen: Charlie Kaufman

Oyuncular: Philip Seymour Hoffman, Samantha Morton, Michelle Williams

New York Yanılsamaları fragman:

Tiyatro yönetmeni olan Caden Cotard, bir yandan tiyatroyla ilgilenirken bir yandan da ikili ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yönetmeye çalışır. Ölmekte olduğunu düşündüğü için hayatındaki her şeye son bir şekil vermesi gerektiğini düşünen Caden, son tiyatro projesinde bir depoda New York’un kopyasını yaratmaya başlar.

19. Arktik (Arctic)

Vizyon Tarihi: 2019

Tür: Macera, hayatta kalma, dram

IMDb: 6,8

Rotten Tomatoes: %89

Yönetmen: Joe Penna

Oyuncular: Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir, Tintrinai Thikhasuk

Arktik fragman:

Overgård, bir uçak kazası sonucu kutuplarda mahsur kalır. Bir yandan yetkililerin kendisini kurtarmalarını beklerken bir yandan da soğuk hava koşullarında yaşam mücadelesi vermek zorundadır. Bütün şanslarının tükendiği sırada önünde iki seçeneği bulunan Overgård, ya kendini bir sığınağa kapatıp bekleyecektir ya da hiç bilmediği amansız bir yolculuğa çıkacaktır.

20. Şeytan Marka Giyer (The Devil Wears Prada)

Vizyon Tarihi: 2006

Tür: Komedi, dram

IMDb: 6,9

Rotten Tomatoes: %75

Yönetmen:David Frankel

Oyuncular: Anne Hathaway, Meryl Streep, Adrian Grenier

Şeytan Marka Giyer fragman:

New York’ta gayet mütevazi bir hayat yaşayan Andrea Sachs, gazetecilik yaptığı sırada çok ünlü bir moda dergisinin yöneticisi Miranda Priestly’nin asistanı olarak işe başlar. Sosyete hayatından ve modadan uzak duran birisi olarak Andrea Miranda’nın şatafatlı hayatına adapte olmakta zorluk çeker ancak kariyeri için kendi hayatından ödün vermek zorundadır.

21. Piyanist (The Pianist)

Vizyon Tarihi: 2002

Tür: Savaş, dram, gerilim

IMDb: 8,5

Rotten Tomatoes: %95

Yönetmen: Roman Polanski

Oyuncular: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay

Piyanist fragman:

İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir olayı ele alan Piyanist, film önerisi denilince akla ilk gelen filmlerden biri. Nazi işgali sırasında esir kampına gitmekten kurtulan ünlü piyanist Wladyslaw Szpilman, Varşova’nın sefil sokaklarında büyük bir yaşam mücadelesi vermektedir. Yaşadığı sefil hayata ve gördüğü muameleye rağmen kahramanlığından ödün vermeyen piyanist, bir fırsatını bulup şehirden kaçmaya ve hayatını kurtarmaya çalışacaktır.

22. Sil Baştan (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)

Vizyon Tarihi: 2004

Tür: Romantik, dram, bilim kurgu

IMDb: 8,3

Rotten Tomatoes: %93

Yönetmen: Michel Gondry

Oyuncular: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson

Sil Baştan fragman:

Film önerisi listemizin olmazsa olmazı Sil Baştan’ı önermesek olmazdı. Biten ilişkilerinin ardından kötü bir süreç atlatan Clementine, eski sevgilisine ve ilişkilerine dair her şeyi hafızasından sildirebildiği bir deneye katılır. Eski sevgilisi Joel ise bunu duyduktan sonra çok sinirlenir ve aynı işlemi kendi de yaptırmak ister. İlk başlarda yaşadıkları kötü anıları gördükçe iyi bir karar verdiğini düşünen Joel, sıra yaşadıkları mutlu ve huzurlu anılara geldiğinde yaptığından çok pişman olur ve işlemi durdurmak ister.

23. İnanılmaz Aile (The Incredibles)

Vizyon Tarihi: 2004

Tür: Animasyon, aksiyon, macera

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %97

Yönetmen: Brad Bird

Oyuncular: Craig T. Nelson, Samuel L. Jackson, Holly Hunter

İnanılmaz Aile fragman:

Ünlü bir gazetede editör olan Walter Burns, aynı gazetede çalıştığı eski karısı Hildy’nin başka bir adamla evlenmek üzere olduğunu öğrenir ve Hildy, evlendikten sonra işten ayrılacağını bildirir. En başarılı çalışanlarından birini kaybetmek istemeyen Walter, Hildy’nin evlenmek üzere olduğu adamın peşine düşer ve belası olmaya başlar.

24. Tiffany’de Kahvaltı (Breakfast at Tiffany’s)

Vizyon Tarihi: 1961

Tür: Komedi, dram, romantik

IMDb: 7,7

Rotten Tomatoes: %88

Yönetmen: Blake Edwards

Oyuncular: Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal

Fragman:

Audrey Hepburn'un oynadığı en güzel filmlerden biri olan bu filmi film önerisi listemize almamak hata olurdu. New York sosyetelerinden biri olan Holly’nin tek bildiği şey erkekleri kendine aşık etmek, para harcamak ve ünlü mücevher dükkanı Tiffany’de kahvaltı etmektir. Yan dairesine taşınan yabancıyla karşılaştıktan sonra duyguları tamamen değişen Holly, artık paradan çok aşka önem vermeye başlayacaktır.

25.Üstün Yaşam (High Life)

Vizyon Tarihi: 2019

Tür: Macera, dram, gizem

IMDb: 5,9

Rotten Tomatoes: %82

Yönetmen: Claire Denis

Oyuncular: Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin

Fragman:

Ömür boyu hapis cezasına çarpıtırılan bir grup suçlunun önünde iki seçenek vardır. Ya hapse girmeyi kabul edecekler, ya da uzayda test edilecek insan üreme deneyinin bir parçası olacaklar.

26. John Wick

Vizyon Tarihi: 2014

Tür: Aksiyon, suç, gerilim

IMDb: 7,4

Rotten Tomatoes: %86

Yönetmen: Chad Stahelsk

Oyuncular: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen

Fragman:

Eski bir tetikçi olan John Wick, karısı ve köpeğiyle birlikte sakin ve huzurlu bir hayat yaşarken, karısını bir hastalıktan dolayı kaybeder ve hayatı alt üst olur. Tek tesellisi olan köpeğini evine giren tetikçiler öldürdükten sonra John’un kaybedecek hiç bir şeyi kalmamıştır ve intikamını almak için elinden geleni ardına koymayacaktır.

27. Dünya Savaşı Z (World War Z)

Vizyon Tarihi: 2013

Tür: Aksiyon, macera, korku

IMDb: 7,0

Rotten Tomatoes: %66

Yönetmen: Marc Forster

Oyuncular: Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz

Fragman:

Gerry Lane, ailesiyle birlikte son derece mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmektedir, ta ki zombiler dünyayı işgal etmeye çalışana kadar. Bir yandan dünyayı kurtarmaya çalışırken bir yandan da zamana karşı yarışan Gerry, eski hayatına geri dönebilmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

28. Enigma (The Imitation Game)

Vizyon Tarihi: 2014

Tür: Aksiyon, macera, korku

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %90

Yönetmen: Morten Tyldum

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode

Fragman:

Film önerisi listemizin sonunda Enigma bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin kullandığı şifreli haberleşme aracı olan Enigma, ünlü İngiliz matematikçi Alan Turing tarafından yoğun çabalar sonrası deşifre edilmeye başlanmıştır ve savaşın düğümleri bir bir çözülmektedir.