Koronavirüs Günlerini Renklendirmeyi Amaçlayan Örgü Maskeler

İzlandalı bir tasarımcı, sıra dışı örgü maske tasarımlarıyla karantina günlerine renk getirmeyi amaçlıyor. Maskelerin koruyucu etkisi tartışmaya açık olsa da sıradan bir maskeye göre daha eğlenceli oldukları kesin.

Koronavirüs günlerinde dışarıdan nefes yoluyla vücudumuza girebilecek partiküllerden korunmak için maske kullanmak artık bir günlük rutin halini aldı. Maske ve eldiven takmak, çok konforlu seçenekler değil ancak hastalığa karşı alınabilecek en temel önlemlerden ikisini oluşturuyor. Yine de bazı maskelerdeki renkli tasarımlar, korunmayı eğlenceli hale getirebiliyor.

İzlandalı bir sanatçı olan Ýrúrarí, çoğunlukla örme ürünler üzerine çalışan bir tekstil tasarımcısı. Ýrúrarí, ikinci el kazaklara örgü tasarımlar ekleyerek birbirinden farklı ve dikkat çeken maskeler tasarlıyor. Maskeler; örme dudaklar, diller, dişler ve diğer fantastik üç boyutlu eklentilerle büyük ölçüde komik bir görünüm kazanıyor.

Ýrúrarí, "Artık yüz maskeleri zorunluluk haline geldi ve hayatımızın bir parçası oldu. Fikirlerimi güncel olaylardan esinlenerek bu forma çevirmenin ilginç olabileceğini düşündüm. Yüz maskeleri ile böylesine iyi bir bağlantı kurmayı beklemiyordum, ama işimde de yüz formları ve ifadeleri sıkça kullanıyorum. Sonunda farkında olmadan örgü yüz maskeleri yapmaya başladım." diyor.

Sonuç olarak tasarımcının uzun diller, devasa dudaklar, diş telleri ve daha fazlasıyla oldukça başarılı maskeler ortaya çıkardığı söylenebilir. Söz konusu yüz ifadeleri olunca tasarım noktasında sınırlar ortadan kalkıyor ancak Ýrúrarí, tasarımlarına daha fazla hayal gücü katıyor.

Ýrúrarí'nin tasarladığı yüz maskelerinden bazı örnekler:

Ýrúrarí'nin örgü modelleri ilginizi çektiyse ve diğer tasarımlarını da merak ediyorsanız Instagram hesabına buradan göz atabilirsiniz. Sizce böylesine ilginç tasarımlı maskeler kullanmak, standart maske tasarımlarından daha eğlenceli olabilir mi?