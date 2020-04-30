iOS 13.5 Beta'da Face ID İçin Maske Güncellemesi Geldi

Halk sağlığı yetkilileri, salgın döneminde koronavirüse karşı maske kullanmayı öneriyor ancak maske kullanımı Apple'ın biyometrik kimlik doğrulama sistemi Face ID için bir engel teşkil ediyor. İşte bu sorunu gören Apple, sistemin kullanıcıların yüz maskesi taktığını algıladığında doğrudan parola kısmına geçmesini sağlayan bir güncelleme getirdi.

Geride bıraktığımız günlerde 2020 model iPhone SE'yi tanıtan Apple, telefonun ardından geliştirici betalarını yayınlamaya devam ediyor. Son olarak iOS 13.5 Beta sürümü yayınlandı. Güncelleme, koronavirüs temas izleme sistemi için kullanılan Exposure Notification desteğiyle birlikte geldi.

Apple’ın, yeni iOS 13.5 Beta güncellemesinde Face ID özelliğini değiştirdiği görüldü. Koronavirüs salgını nedeniyle söz konusu hastalığın yayılmasını en aza indirebilmek adına insanlar bu dönemde maske kullanıyorlar. Bu durumu göz önüne alan ABD merkezli teknoloji şirketi, insanların maske takarken Face ID’yi atlamasını ve bunun yerine şifre girme seçeneğini tercih etmesini sağlıyor.

Apple'dan maske takanlar için kolaylık sağlayan Face ID güncellemesi:

Yeni güncellemeyle birlikte cihazların kimlik doğrulama sistemi oldukça basit işliyor. Maske takmadıysanız, Face ID her zamanki gibi çalışıyor. Yüzünüzde maske varken ekranı kaydırdığınızdaysa şifre ekranına yönlendiriliyorsunuz. Apple'ın kullanıcıların mevcut krize daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olan yeni özellikleri sunması güzel bir gelişme olarak yorumlanıyor.

Apple ve Google’ın koronavirüs için geliştirdiği Exposure Notification desteği, kişi izleme uygulamalarıyla aynı çizgide çalışıyor. Cihazınız diğer cihazlara yakın olduğunda Bluetooth ile bilgi alışverişi yapılıyor. Tabii bu özellik, sistem yayınlandığında devreye girecek.

Bir kişiye koronavirüs teşhisi konulması hâlinde uygulama virüslü kişiyle temasta olan herkesin bir listesini çıkarıyor. Burada gizlilik endişeleri devreye giriyor. Tabii ki bu konuda endişeniz varsa özellikten her zaman çıkabilirsiniz. Exposure Notification eklentisinin küresel olarak halk sağlığı otoritelerine koronavirüsün yayılımını önleme konusunda yardımcı olması bekleniyor.