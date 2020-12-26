2020 tamamlanırken geride pek de iç açıcı olmayan bir Dünya koronavirüs haritası bırakıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID - 19 pandemisi farklı oranlarda olsa da tüm ülkeleri bir şekilde etkiledi. Koronavirüs hangi ülkeyi nasıl etkiledi sorusunun yanıtını, tüm vuruculuğuyla güncel rakamlar ortaya koyuyor.

Çin’in Wuhan kentinde yerel bir salgın gibi başlayan koronavirüs COVID - 19, kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak bir pandemiye yani küresel çapta bir salgına dönüştü. Pek çok ülke daha ne olduğunu anlayamadan binlerce vaka ve ölüm ile karşılaştı. Bazı ülkeler koronavirüs tehdidini son derece dikkatle ele aldı ancak bazı ülkeler pandemi ile neredeyse alay etmeyi tercih ettiler.

Koronavirüs hangi ülkeyi, nasıl etkiledi? Dünya koronavirüs haritası bize gerçekleri en vurucu çıplaklığıyla gösteriyor. Dünyanın farklı noktalarında bulunan The Associated Press muhabirleri hem güncel vaka ve ölüm oranlarını paylaştılar hem de ülkelerin pandemi ile nasıl mücadele ettiklerini ya da edemediklerini anlattılar. Listemizde, Türkiye’de koronavirüs son durum rakamlarını da göreceksiniz.

Koronavirüs salgını hangi ülkeyi nasıl etkiledi?

Amerika Birleşik Devletleri - 17,8 Milyon +

Hindistan - 10 Milyon +

Brezilya - 7,2 Milyon +

Türkiye - 2 Milyon +

İtalya - 1,9 Milyon +

İspanya - 1,7 Milyon +

Almanya - 1,5 Milyon +

İran - 1,1 Milyon +

Peru - 995 Bin +

Güney Afrika - 920 Bin +

İsrail - 370 Bin +

Japonya - 199 Bin +

Çin - 95 Bin +

Kenya - 94 Bin +

Dünya Toplamı - 76,8 Milyon +

ABD: Toplumsal olaylarla alevlenen, seçimleri de gölgesinde bırakan bir salgın...

Toplam Vaka Sayısı: 17,8 Milyon +

Toplam Vefat Sayısı: 317 Bin +

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan pandemi süreci inanılacak gibi değil. Süreçte ekonomi öyle bir hale geldi ki Donald Trump’ın seçimlerden mağlup çıkmasının nedeninin bile bu durum olduğu söyleniyor. Bir yandan karantina ya da farklı koronavirüs tedbiri istemeyen halkın yaptığı eylemler de işin cabası oluyor. Ülkede yaşananların, vaka ve ölüm sayılarının tarihi boyutta olduğu söyleniyor.

Hindistan: Hızlı kapanma ancak aniden yaşanan gevşemeler

Toplam Vaka Sayısı: 10 Milyon +

Toplam Vefat Sayısı: 145 Bin +

1 milyardan fazla nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, pandeminin ilk aylarında hızlı bir kapanmaya girmişti. Ancak hem tedbirlerin gevşemesi hem de halkın bu tedbirlere uymaması sonucu vaka sayıları hızla artış gösterdi. Vaka sayıları bu kadar yüksekken vefat sayılarının bu kadar düşük olması ise tüm dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Uzmanlar, pandemi sonrası ülkeyi büyük bir ekonomik krizin beklediğini düşünüyorlar.

Brezilya: Salgınla ve aşılarla alay eden bir yönetim anlayışı

Toplam Vaka Sayısı: 7,2 Milyon +

Toplam Vefat Sayısı: 186 Bin +

Brezilya maalesef dünyadaki en üzücü koronavirüs hikayelerinden birini yaşadı. Ülkenin bizzat kendi devlet başkanı Jair Bolsonaro salgın ile alay etti, bunun küçük bir grip olduğunu söyledi, karantinanın ülkeyi mahvedeceğinden bahsetti ve tamamen kaderci bir tutum izledi. Milyonlarca vaka ve binlerce ölüme rağmen Bolsonaro hala durumun ciddiyeti üzerinde durmadan, ufak çaplı ekonomik yardımlarla olayı geçiştirmeye çalışıyor.

Türkiye:

Toplam Vaka Sayısı: 2 Milyon +

Toplam Vefat Sayısı: 18 Bin +

Ülkemizde de durum pek iç açıcı değil. Yaz aylarında alınan sıkı tedbirler sayesinde hızlı bir toparlanma süreci yaşamıştık ancak ikinci dalga oldukça sert geldi. Vaka sayısı ve hasta sayısı konusunda yaşanan tartışmalar, yerel yönetimlerim vefat oranları ile ilgili yaptıkları açıklamalar, bilgi kirliliği... Aslında dünyanın geri kalanından çok da farklı bir durumda değiliz. Sağlık çalışanlarımızın canla başla mücadele ettiği bu süreçte uzmanlar daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini söylüyor, maske ve mesafe kuralının unutulmamasını gerektiğini sık sık hatırlatıyorlar.

İtalya: Avrupa'da salgının merkezi

Toplam Vaka Sayısı: 1,9 Milyon +

Toplam Vefat Sayısı: 68 Bin +

Pandemi sürecinde İtalya maalesef Avrupa’da koronavirüsün merkezi haline geldi ve ülkenin sağlık sistemi büyük oranda çöktü. Vaka ve vefat sayıları o kadar yüksekti ki İtalyan sağlık sistemi, böyle bir duruma hazır değildi. İkinci dalga ile durum daha da kötüleşti ve alınan tüm önlemlere rağmen yaşlı nüfustaki can kaybı sayısı kontrol edilemedi. Ülke, üyesi olduğu Avrupa Birliği’nden yoğun destek almasına rağmen hala kritik eşikte bulunuyor.

İspanya: Vaka değil, vefatlar günde bin kişi seviyesinde

Toplam Vaka Sayısı: 1,7 Milyon +

Toplam Vefat Sayısı: 48 Bin +

İspanya, İtalya’dan sonra koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi. İspanya’da olanlara tüm dünya şaşırdı çünkü hem vaka hem de vefat sayıları hızla yükseliyordu. Bazı günler, günde bin kişiye yakın koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı açıklanıyordu. Buna rağmen politikacılar sağlık sistemlerinin çökmemesi ile gurur duyuyorlar. Ancak tüm dünyada olduğu gibi İspanya’da da pandemi sürecinin en büyük çilesini sağlık çalışanları çekiyor ve maalesef hak ettikleri değeri bir türlü görmüyorlar.

Almanya: İlk ayların 4 katı kadar yüksek vaka sayısı

Toplam Vaka Sayısı: 1,5 Milyon +

Toplam Vefat Sayısı: 26 Bin +

Almanya’da koronavirüs çok hızlı bir başlangıç yapmıştı ancak sıkı tedbirler ile durum hızla toparlandı. Maalesef bu durum uzun sürmedi. Yaz aylarıyla beraber hem tedbirler gevşedi hem de Alman halkı bu tedbirlere eskisi kadar sıkı uymamaya başladı. Sonuç olarak vakalar, ilk ayların 4 katına çıktı. Bugünlerde Almanya çok sıkı bir karantina sürecine girmiş durumda. Almanya Başbakanı Angela Merkel, sıkı tedbirlerin uzun süre gündemde olacağını söylüyor.

İran: Salgın, ülke yönetimini etkiledikten sonra önlemler sıklaştırıldı

Toplam Vaka Sayısı: 1,1 Milyon +

Toplam Vefat Sayısı: 53 Bin +

İran da maalesef pandeminin ilk günlerinde salgını ciddiye almayan yönetimlerden birine sahip. Salgın ciddiye alınmadığı için hiçbir tedbir de alınmadı ve hem vaka hem de ölüm sayıları hızla yükseldi. Bugünlerde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bile koronavirüsün tehlikesine dikkat çekiyor. Çünkü ülkede sıradan bir vatandaştan üst düzey devlet yetkilisine kadar pek çok insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Salgın, bugüne kadar ülkenin yaşadığı en büyük tehdit olarak görülüyor.

Peru: Toplumsal eşitsizliğin hissedildiği bir ülke

Toplam Vaka Sayısı: 995 Bin +

Toplam Vefat Sayısı: 37 Bin +

Peru, COVID - 19 pandemisinden en yoğun etkilenen ülkelerden biri oldu. Uzun bir süre dünya çapında kişine başına düşen koronavirüs kaynaklı ölümlerde ilk sırada yer aldı. Bu durumun nedeni olarak pandeminin başında yöneticiler tarafından alınan yanlış kararlar, insanlar arasındaki eşit olmayan yaşam koşulları, tıbbi oksijen gibi özellikle koronavirüs vakalarında en çok lazım olan tıbbi malzemelerin yetersizliği gösteriliyor. Her 10 Peruludan 7’si koronavirüs nedeniyle ölen birini tanıyor.

Güney Afrika: İşsizlik %42 seviyesine kadar çıktı

Toplam Vaka Sayısı: 920 Bin +

Toplam Vefat Sayısı: 24 Bin +

Zaten ekonomi ve sağlık açısından dünyadaki en kötü durumdaki ülkelerden biri olan Güney Afrika, pandemi ile birlikte büyük bir darbe daha aldı. Yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkedeki işsizlik %42 seviyesine çıktı. Yine de ülke koronavirüsten yoğun bir şekilde etkilenmedi. Bunun nedeni olarak bölgede uzun yıllardır AIDS ile mücadele eden, tecrübeli sağlık çalışanları gösteriliyor. Pandeminin ilk gününden beri yöneticiler sağlık çalışanlarını dinledi ve önerilerini harfiyen yerine getirdiler.

İsrail: Çelişkili haberler var

Toplam Vaka Sayısı: 370 Bin +

Toplam Vefat Sayısı: 3 Bin +

İsrail'in pandemi sürecini en etkili şekilde yöneten ülkelerden bir tanesi olduğu söyleniyor. Özellikle tüm dünyada Eylül ayında baş gösteren ikinci dalga sürecinde ülkeyi tamamen kapatarak başarılı bir hamle yaptıkları konuşuluyor. Ancak yerel haberlere göre ülkedeki Ultra-Ortodoks nüfus tedbirlere uymayı reddediyor. Ülkede belirli bir kesim hala ibadethaneleri dolduruyor ve kalabalık cenaze törenleri düzenliyor. Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki halkın ise tamamen kendi haline bırakıldıkları söyleniyor.

Japonya: En az hasar alan ülkelerden birisi

Toplam Vaka Sayısı: 199 Bin +

Toplam Vefat Sayısı: 2 Bin +

Bir ada ülkesi olan Japonya’ya ilk vakalar, lüks bir yolcu gemisi içinde geldiler. Hızla karantinaya alınan bu gemiye girip çıkan sağlık çalışanlarının karantina koşullarını bozmaları nedeniyle vaka sayısı ülke içinde de arttı. Her şeye rağmen Japonya, pandemi sürecini en az hasarla atlamakta olan ülkelerden bir tanesi. Sınır kontrolünü üst düzeyde tutan ve sıkı bir maske politikası izleyen ülke, ikinci dalgadan etkilenmedi hatta önümüzdeki yaz ev sahipliği yapacağı olimpiyatlara hazırlanmaya başladı bile.

Çin: Salgının çıkış noktası olarak görüldü, ancak en iyi mücadele eden ülkelerden oldu

Toplam Vaka Sayısı: 95 Bin + (Veri eksikliği bulunuyor)

Toplam Vefat Sayısı: 4 Bin + (Veri eksikliği bulunuyor)

Her şeyin başladığı yer olan Çin’de bir süredir hayat normale döndü diyebiliriz. Toplam vaka ve ölüm sayılarına bakıldığı zaman Çin’in çok büyük bir darbe yemediği görülüyor. Bunun nedeni olarak ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisi’ni sıkı sağlık tedbirleri gösteriliyor. Devletin geniş çaplı önlemlerinin yanı sıra her şey normale dönmüş olsa bile halkın pek çoğunun hala maske takıyor olması, salgından nasıl kurtulacağımızın yol haritasını bize sunuyor.

Kenya: Kötü kararların alındığı bir ülke daha

Toplam Vaka Sayısı: 94 Bin +

Toplam Vefat Sayısı: Bin +

Kenya’da olan yine genç garibanlara oldu demek yanlış olmaz. Pandeminin ilk günlerinden beri okulların kapalı olduğu ülkede ölüm ve vaka sayıları çok yüksek değil. Ancak ekonomik açıdan oldukça ağır şartlar altına girdiler. Ülkedeki gençler çete savaşlarında öldürülüyor, taş ocaklarında çalıştırılıyor, hırsızlığa zorlanıyorlar. Kenya’da okulların bir an önce açılması ve çocukların ve gençlerin olmaları gereken yerde, okulda olmaları bekleniyor.

Dünya Geneli: Tarihte ilk kez bu kadar çok insan aynı şeye karşı mücadele ediyor

Toplam Vaka Sayısı: 76,8 Milyon +

Toplam Vefat Sayısı: 1,69 Milyon +

Milyonlarca insanı öldüren salgınların geride kaldığını, uzay çağında böyle şeyler olmayacağını düşünüyorduk. Koronavirüs COVID - 19 pandemisi bir sürpriz yaptı ve bizi hiç beklemediğimiz yerden vurdu. Maalesef, bu rakamlar günlük olarak artmaktadır.

Dileriz 2021 yılı, artık ölümden ve hastalıktan konuşmadığımız bir yıl olur ve bu pandemi süreci yalnızca silik ancak unutulmaz bir hatıra olarak arşivdeki yerini alır.