İlk Covid-19 Vakasının İtalya’da Ortaya Çıktığı Açıklandı

İlk Covid-19 vakasının nerede görüldüğüne dair Çin ve İtalya, ayrı ayrı incelemeler başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda ilk Covid-19 vakasının Çin'in Vuhan kentinde değil, İtalya'da görüldüğü tespit edildi.

Covid-19 salgının başlangıcından itibaren virüsün ilk nereden yayılmaya başladığına dair araştırmalar yürütülmeye devam ediyor. Virüsün ilk olarak Çin’in Vuhan kentinde bir hayvan pazarında görüldüğü, yarasa gibi vahşi hayvan yiyen insanların bu virüse yakalandığı belirtilmişti.

Ancak İtalya’da yapılan bir araştırma, virüsün ilk önce Çin’de değil, Avrupa’da görülmeye başlandığını açıklıyor. Araştırmaya göre ilk SARS-CoV-2 vakası 2019 yılının Kasım ayından çok daha önce, İtalya’da tespit edildi.

Covid-19, Vuhan’da bulunan hayvan pazarından yayılmadı

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün en büyük sorumlusu, Çin’in Vuhan kentinde bulunan bir hayvan pazarı olarak gösteriliyordu. Ancak ilk vakanın açıklanmasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçtikten sonra, salgının bu hayvan pazarından çıkmadığı anlaşıldı.

Çinli bilim insanları, 2019 yılının Kasım ve Aralık ayında görülen Covid-19 vakalarının kan örnekleri üzerinde bir inceleme başlattı. Vuhan’da Covid-19 tespit edilen 41 kişiden 13’ünün hayvan pazarının yakınından bile geçmediği anlaşıldı. Avrupa’da görülen Covid-19 vakalarının ise Vuhan’da tespit edilen ilk vakadan çok daha önce gerçekleştiği ortaya çıktı.

İlk vaka, 27 Ekim 2019'da İtalya'da Görüldü

İtalya, Dünya Sağlık Örgütü’ne ülkede ilk Covid-19 vakasının 19 Şubat 2020’de görüldüğünü bildirmişti. Roma Çevre ve Sağlık Departmanı, ilk vakaların görülmeye başlandığı Lombardiya bölgesinde Covid-19 geçiren hastalardan kan örnekleri toplamaya başladı. Yapılan incelemeler sonucunda, 23 kişinin Covid-19 hastalığına 27 Ekim 2019 tarihinde yakalandığı ortaya çıktı.

Çin’de görülen ilk vaka ise 17 Kasım 2019 tarihinde ortaya çıkmıştı. Bu sonuçlar, Covid-19’un sadece Çin’den değil, aynı zamanda Avrupa’dan da yayılmaya başladığını gösteriyor.