Koronavirüs Tedavisi, Veremi Aktif Hale Getirebiliyor

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, COVID-19 tedavisiyle ortaya çıkabilen ve ölümcül sonuçlara neden olabilen hastalıklara karşı uyardı. Verem, ‘kara mantar’, kalıcı şeker ve tansiyon hastalıklarına karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Savaşçı, “aşı olmadan virüsü kapmayın” dedi.

COVID-19 vakalarının tedavisinde ortaya çıkabilen bazı korkutucu yan etkiler keşfedildi. Yeni bulguya göre ağır koronavirüs tedavilerinde verem, şeker ve tansiyon hastalığı gibi yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Özellikle Hindistan’da yaygınlaşan bu etkiler, Doç. Dr. Ümit Savaşçı’nın açıklamalarına göre Türkiye’de de görülüyor.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs tedavisi sırasında bazı hastalarda yerleşik durumda bulunan veremin aktif hale gelebildiğini açıkladı. Başka enfeksiyonların da tedavi sırasında oluşabildiğini bildiren Savaşçı, ölüm oranı yüksek olan bu durumların Türkiye’de de yaygınlaştığına dikkat çekti.

Tedavi görenlerin bazılarında ‘kara mantar’ görüldü

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, bazı koronavirüs tedavi süreçlerinde kalıcı şeker ve tansiyon gibi hastalıkların ortaya çıkabildiğini açıkladı. Bu durumların çok yoğun steroid, kortizon tedavisi alan hastalarda ortaya çıktığını belirten Savaşçı, verem ve ‘kara mantarın’ da yan etki olarak görüldüğünü ekledi:

"Şu anda koronavirüs hastalarına çok yoğun tedaviler uyguluyoruz. Tedavilerde tabii bazı yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Özellikle Hindistan'da ölüm oranı 4-5 bin iken ne yazık ki istenmeyen bazı enfeksiyon hastalıkları da ortaya çıktı, uygulanan tedavilere ikincil olarak. Çok yoğun steroid, kortizon tedavisi alan hastalarda eğer şeker hastalığı da varsa bu kişilerde çok ciddi mantar enfeksiyonları ortaya çıktı. Ağız içi ve yüzü tamamen kaplayan ve yarısının ölümüne neden olan Mukormikoz (kara mantar) dediğimiz ciddi vakalar ortaya çıktı, bunların yarısı kaybedildi"

'Verem, şeker ve tansiyon hastalığı belirtileri görenler kontrole gitsin'

Tedavi görüp ağız kuruması, sık sık idrara çıkma, el-ayak titremesi, şeker düşmesi gibi belirtilerle karşılaşan hastaların şeker ölçümü yaptırmasını tavsiye eden Ümit Savaşçı, enseden başlayarak devam eden baş ağrılarıyla karşılaşan hastaların ise iç hastalıkları, enfeksiyon polikliniklerine görünmelerini önerdi.

Koronavirüs tedavisi sonrasında kanlı balgam, ateş, geçmeyen öksürük gibi belirtilerle karşılaşan hastaların kesinlikle bir hastaneye başvurması gerektiğini belirten Savaşçı, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Mukormikoz vakalarımız yoğun kemoterapi alan hastalarda ortaya çıkan durumlardır. Koronavirüs zamanında akciğerleri kurtarmak için uygulanan kortikosteroid tedavisi alan hastalarda özellikle 'Aspergillus' dediğimiz akciğer mantarı ortaya çıkıyor ve onun da ölüm oranı çok yüksek.”

“Ne yazık ki ülkemizde böyle vakalar ortaya çıkıyor. Özellikle de baskılanmış, vücudumuzda yerleşik olan verem hastalığı da aktif hale gelebiliyor. Kişiler iyileştikten sonra kanlı balgam devam ederse ateş, geçmeyen öksürük olursa mutlaka göğüs hastalıklarına müracaat etsinler"

'Aşı olmadan virüsü kapmayın'

Söz konusu yan etkiler nadir olsa da vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Ümit Savaşçı, yasakların kaldırılması konusuna da değindi. 1 Haziran’da yaşanacak rahatlamadan sonra 15 Temmuz’da da sinema, tiyatro gibi birçok yerin açılabileceğini hatırlatan Savaşçı; “Şu anda yapılan en büyük hata, aşılanmadan bir araya gelip parklarda, bahçelerde eğlence düzenlemek. Çünkü aşılanmadan bu hastalığı geçirirsek kalıcı hasarlar kalabiliyor. Üreme sağlığı, akciğer, böbrek, kalp üzerine kalıcı hasarlar alabiliyor. Aşılanmadan virüsü kapmamak gerekiyor, en büyük uyarımız bu olacak" ifadelerini kullandı.