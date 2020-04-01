Türkiye’de En Çok Koronavirüs Vakası Görülen Şehirler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 81 iline de bulaştığı tespit edilen koronavirüsün, hangi illerde kaç kişiye bulaştığı ve kaç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamaya göre İstanbul, ülkede en çok virüs vakasının görüldüğü şehir oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde hangi illerde ne kadar vaka sayısı olduğunu açıkladı. Açıklanan rakamlara göre en çok vakanın görüldüğü şehrimiz İstanbul oldu. Ülkemizde şu an 15.679 kişiye koronavirüs teşhisi konurken bunların 8.852’si İstanbul’da görüldü. Vaka sayılarına baktığımızda İstanbul’u 853 teşhis ile İzmir, 712 teşhis ile de Ankara takip ediyor.

Türkiye’de En Çok Koronavirüs Teşhisi Konulan 10 Şehir

İstanbul - 8.852 Vaka

İzmir - 853 Vaka

Ankara - 712 Vaka

Konya - 584 Vaka

Kocaeli - 410 Vaka

Isparta - 268 Vaka

Sakarya - 207 Vaka

Adana - 197 Vaka

Bursa - 135 Vaka

Samsun - 112 Vaka

Türkiye’de Koronavirüs Kaynaklı En Çok Ölüm Yaşanan 10 Şehir

İstanbul - 117 Vefat

İzmir - 18 Vefat

Kocaeli - 8 Vefat

Ankara - 7 Vefat

Konya - 7 Vefat

Zonguldak - 5 Vefat

Trabzon - 5 Vefat

Balıkesir - 5 Vefat

Adana - 3 Vefat

Sakarya - 3 Vefat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar şehirlerde vaka sayısının neden açıklanmadığını da bildirdi. Bugüne kadar her ilimizde bulunmadığını açıklayan Bakan Koca, gün itibariyle tüm illerimizde koronavirüs vakasına rastlandığını, bu sebeple de illerdeki vaka sayılarının açıklandığını bildirdi.