Türkiye’de En Çok Koronavirüs Vakası Görülen Şehirler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde hangi illerde ne kadar vaka sayısı olduğunu açıkladı. Açıklanan rakamlara göre en çok vakanın görüldüğü şehrimiz İstanbul oldu. Ülkemizde şu an 15.679 kişiye koronavirüs teşhisi konurken bunların 8.852’si İstanbul’da görüldü. Vaka sayılarına baktığımızda İstanbul’u 853 teşhis ile İzmir, 712 teşhis ile de Ankara takip ediyor.
Türkiye’de En Çok Koronavirüs Teşhisi Konulan 10 Şehir
- İstanbul - 8.852 Vaka
- İzmir - 853 Vaka
- Ankara - 712 Vaka
- Konya - 584 Vaka
- Kocaeli - 410 Vaka
- Isparta - 268 Vaka
- Sakarya - 207 Vaka
- Adana - 197 Vaka
- Bursa - 135 Vaka
- Samsun - 112 Vaka
Türkiye’de Koronavirüs Kaynaklı En Çok Ölüm Yaşanan 10 Şehir
- İstanbul - 117 Vefat
- İzmir - 18 Vefat
- Kocaeli - 8 Vefat
- Ankara - 7 Vefat
- Konya - 7 Vefat
- Zonguldak - 5 Vefat
- Trabzon - 5 Vefat
- Balıkesir - 5 Vefat
- Adana - 3 Vefat
- Sakarya - 3 Vefat
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar şehirlerde vaka sayısının neden açıklanmadığını da bildirdi. Bugüne kadar her ilimizde bulunmadığını açıklayan Bakan Koca, gün itibariyle tüm illerimizde koronavirüs vakasına rastlandığını, bu sebeple de illerdeki vaka sayılarının açıklandığını bildirdi.