Bilim Kurulu Üyesi: Haziranda Normal Hayata Dönebiliriz

Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler meyvelerini veriyor. Son verilere göre, vaka sayısı düzleşme eğilimi gösterirken, iyileşenlerin sayısında da ciddi bir artış kaydedildi. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik, haziran ayında normal hayata dönülebileceğini düşündüklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlhami Çelik, vaka sayılarının düşük seviyede olduğunu ve bunun ümit verici olduğunu bildirdi. Bu sonuçlarda en önemli etkenin sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu belirten Çelik, “Türkiye 7'nci sırada şu an. Beklenen artış normal, zaten yedi günde iki katına çıkmasını bekliyorduk rakamların.” dedi.

Enfeksiyon zincirini kırmanın en etkili yolunun sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu, ancak insanların da psikolojilerinin de düşünülmesi gerektiğini aktaran Çelik, “Bu virüs insandan insana bulaşıyor. Dolayısıyla yapmamız gereken en basit şey, enfeksiyon zincirini kırabilmek için iki insanın bir araya gelmesini önlemeye çalışmak.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki vakaların düşük seviyede olması ümit verici:

Profesör Çelik, koronavirüs salgınında zirve noktasına ulaşmak için 1-2 hafta olduğunu dile getirerek, haziran ayında ise normal hayata dönülebileceğini düşündüklerini kaydetti ve ekledi: “Bunun bilimsel kanıtı yok, öngörümüz bu şekilde. Haziran gibi bitmesini ön görüyorum. Umarım insanlarımız önlemlere uyarlar. Bu süreci yayvan bir şekilde geçirmiş oluruz. Hem hastalık iş gücümüz artmamış olur.”

Ramazan Bayramı’nda da gerekli tedbirlere uyulması ve bayramlaşma programlarında dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Bilim Kurulu Üyesi Çelik, “Salgının bitmeyeceğini öngörürsek bunu yapmamak lazımdır. Bu tür bir bayram tebliğinde bulunmak akıllıca gözükmüyor. Çok dikkatli ve temkinli davranmak gerekiyor. Sosyal mesafe kuralına uymak gerekiyor.” görüşünü paylaştı.

Haziran ayında normal hayata geçiş başlayabilir:

İlhami Çelik, son olarak koronavirüsün giysilerden ve ayakkabılardan virüsün bulaştığına dair bir kanıtın bulunmadığını, dolayısıyla tedirginliğe gerek olmadığını aktardı. Çelik, virüsün bu gibi yüzeylerde bulunmasının ve bulaşıp hastalık yapmasının ayrı durumlar olduğunu sözlerine ekledi.