Koronavirüsün Akciğer Hücrelerine Verdiği Zarar Gözlemlendi

Bilim insanları, yayınladıkları yeni bir araştırmada koronavirüsün enfeksiyon sonrası akciğer hücrelerine nasıl zarar vermeye başladığını gözlemledi. Buna göre koronavirüs, ebolanın aksine oldukça hızlı bir şekilde zarar vermeye başlıyor.

Dünya genelinde 2,2 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs üzerinde araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Disiplinlerarası yapılan ve aylarca süren bu araştırmalardan bir tanesinde, viral enfeksiyonun başlangıcındaki hücrelerin içerisinde tetiklenen moleküler aktivitelerin en kapsamlı haritalarından bir tanesi çıkarıldı.

Boston Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptıkları analizler sonrasında hâlihazırda var olan ve ABD Gıda ve İlaç Kurumu tarafından onaylanmış 18 ilacın, kişi enfekte olduktan sonra COVID-19 ile mücadelede kullanılabileceğini söyledi. Üstelik bu ilaçlardan beş tanesinin, koronavirüsün insanların akciğer hücrelerindeki ilerlemesini %90 oranında azaltacağı belirtildi.

Koronavirüsün akciğer hücrelerine nasıl hasar verdiği çözüldü

Araştırmayı yürüten bilim insanları, laboratuvarda oluşturulmuş on binlerce insan akciğer hücresini SARS-CoV-2 virüsüyle enfekte etti ve enfeksiyon sonrasında bu hücrelere ne olduğunu takip etti. Araştırmanın ortak yazarı virolog Elke Muhlberger, virüsün henüz enfeksiyonun başlarındayken hücrelere zarar vermeye başladığını gözlemlediklerini söyledi.

Araştırmacılara göre virüs, akciğer hücrelerini tamamen yeniden şekillendiriyor. Araştırmanın yazarlarından Andrew Emili, virüsün enfekte ettiği hücreleri benimseme derecesinin inanılmaz olduğunu dile getiriyor. Virüs, kendisini kopyalayamadığı için genetik materyalini kopyalayacak konak hücrelerini ele geçiyor.

Bilim insanları, koronavirüsün ele geçirdiği hücrenin metabolik sürecini tamamen değiştirdiğini de gözlemledi. Ayrıca enfeksiyondan üç ila altı saat sonra hücrenin çekirdek zarına hasar vermeye başladığı da gözlemlendi.

Ayrıca yine oldukça ölümcül olan Ebola virüsüyle de karşılaştırma yapıldığında, Ebola virüsünün, enfeksiyonun erken aşamalarında hücrede yapısında değişiklik yapmadığı hatta enfeksiyonun son aşamasında hücre zarının dokunulmamış bir şekilde kaldığı ifade edildi.

Çekirdeğin koronavirüs ile tamamen çevrelenmesi sonrasında tüm hücre için işlerin oldukça hızlı bir şekilde kötüye gitmeye başladığı dile getirildi. Koronavirüsün yaptığı bu kuşatmanın akciğer hücrelerini öldürdüğü belirtildi. Araştırmacılara göre hücreler, tehlike sinyalleri yaymaya başlıyor ki bu da öldüklerinde iltihabın artmasına neden oluyor. Sonrasında daha fazla hücre ölümü gerçekleşiyor ve bu da zatürre, akut solunum sıkıntısı, akciğer yetmezliğine sebep oluyor.