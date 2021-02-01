Koronavirüs Aşı Adayları, Yüzdesel Olarak Ne Kadar Etkililer?

Koronavirüs aşı adayları arasına her geçen gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Peki, ülkelerin sipariş verebilmek için yarıştığı tüm bu aşılar yüzdesel olarak ne kadar etkililer? Gelin, her bir aşının etkinlik oranına daha yakından göz atalım.

Koronavirüs salgını kapsamında dünya genelinde aşılama çalışmalarına tam gaz devam ediliyor. İlaç firmaları, otoritelerden onay almak için beklerken yeni oyuncular da yarışa katılmaya devam ediyor. Haliyle hangi koronavirüs aşısının, yüzdesel olarak ne kadar etkili olduğu merak edilmeye başlandı.

Geçtiğimiz hafta ABD merkezli firmalar Johnson & Johnson ve Novavax'ın geç aşama denemelerinden elde edilen etkinlik verilerini yayınlamasıyla daha net bir tablo ortaya çıkmaya başladı. Açıklanan son verilere göre Pfizer & BioNTech'in %95 etkinlik oranına sahip olan aşısı zirvede yer alırken, onu %94 etkinlik oranına sahip olduğu söylenen Moderna mRNA-1273 aşısı takip ediyor.

Hangi aşı, yüzdesel olarak ne kadar etkili?

Listenin ilk iki sırasında verilerini geçtiğimiz kasım ayında paylaşan Pfizer & BioNTech (%95) ile Moderna (%94) yer alırken, ardından Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği Rus Sputnik V aşısı geliyor. Küçük bir insan grubu üzerinde denenmesine rağmen onay verilmesiyle tartışmalı olan bu aşı için Rusya Sağlık Bakanlığı, %92 etkinlik oranı açıklamıştı.

Devam ettiğimizde bir alt sırada ABD'li Novavax'ın verilerini geçtiğimiz hafta paylaştığı NVX-CoV2373 aşısı geliyor. Aşı, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğradığı İngiltere'de yapılan çalışmalar sonrası %89'luk etkinlik oranı gösterdi.

Oxford Üniversitesi ve ilaç devi AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı, kasım ayının sonunda yayınlanan ilk verilere göre %70,4 etkinlik oranına sahip. Bununla birlikte şirket, ilk aşıda yanlışlıkla yarım doz ve ikincisinde tam doz verilen deneklerde etkinlik oranının ikinci aşıdan sonra %90'a kadar çıktığını söylüyor.

Johnson & Johnson ve Belçika'daki yan kuruluşu Janssen Pharmaceuticals tarafından geliştirilen tek dozluk aşının küresel denemelerde %66 etkili olduğu görüldü. ABD'de yapılan testlerde ise bu rakam %72'ye kadar ulaştı. ABD, bu aşıdan 100 milyon doz sipariş ederken Johnson & Johnson ise 2021'de bir milyar doza kadar aşı üretmeyi planlıyor.

Son olarak Türkiye'nin de sipariş ettiği ve uygulamasına başlanan Çin'in CoronaVaC aşısı, Brezilya'da yapılan denemelerde %50 etkinlik göstermişti. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de yapılan ikinci faz raporlamalarında ise aşının %91,25 oranında etkili olduğu açıklanmıştı.