Bir filmi, iyi bir film olarak kabul edebilmemiz için güzel bir hikaye ve başarılı oyunculuk performansı ile beraber güçlü bir final bekleriz. Ancak her film bu gerekliliği yerine getirmiyor. Bu konudan muzdarip olan Reddit kullanıcıları, izleyiciyi hüsrana uğratan kötü sonlu filmleri seçtiler. Bakalım kötü sonlu filmler gerçekten bu kadar rahatsız edici mi görelim.

Her izleyicinin izlediği filmi iyi bir film olarak değerlendirmek için göz önüne aldığı bazı kriterler vardır. Güzel bir hikaye, başarılı oyunculuk performansları, göz alıcı kostümler, harika efektler ve elbette vurucu ve akıllardan çıkmayan bir final. Tüm kriterlere uysa bile maalesef finali nedeniyle kötü sonlu filmler olarak değerlendirdiğimiz ve pek çok izleyiciyi ‘Ee ne oldu şimdi?’ diye hüsrana uğratan pek çok film olduğunu kabul etmeliyiz.

Reddit kullanıcıları da bu konudan muzdarip olacaklar ki aralarında bir kötü sonlu filmler listesi hazırladılar. Listedeki kötü sonlu filmler arasında bazıları gerçekten oldukça ağır eleştirilerin de odağı olmuş durumda. Gelin bu izleyiciyi hüsrana uğratan filmlere biraz yakından bakalım. Bazı filmler için sürpriz bozan detaylar görebilirsiniz ancak genel olarak yalnızca filmin hikayesinden ve Reddit kullanıcılarının film hakkındaki olumsuz yorumlarından bahsettik.

‘Ee ne bu şimdi?’ dedirten kötü sonlu filmler:

Finali başka filmden mi aldınız? Hancock

Yıl: 2008

Tür: Aksiyon, Dram, Fantastik

Yönetmen: Peter Berg

Oyuncular: Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman

IMDb: 6,4

Marvel Sinematik Evreni ile henüz yeni yeni tanıştığımız günlerde yapılan Hancock filmi, yoğun mizah öğeleriyle dolu bir süper kahraman filmi. Ancak buradaki süper kahramanımız, daha çok sokakta yaşayan bir adama benziyor ve üstelik alkolik. Hancock bir şekilde bu hayattan kurtularak sahip olduğu süper güçleri kullanmaya başlıyor. Kötü sonlu filmler arasında sayılmasının nedeni ise finalin sanki başka filmden alınıp bu filme eklenmiş gibi durması.

Buraya nasıl geldik? How It Ends

Yıl: 2018

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Yönetmen: David M. Rosenthal

Oyuncular: Theo James, Kat Graham, Nancy Sorel

IMDb: 5,0

2018 yapımı How It Ends filmi Netflix dijital platformunda yayınlandı. Film, hamile sevgilisinin babasını kızı ile evlenmek için ikna etmeye çalışan bir adamın hikayesi ile başlıyor. Elbette bu görüşme pek iyi gitmiyor. Yetmezmiş gibi ülke ansızın bir kaosun içine düşüyor ve baba ile adam hamile kadına ulaşmak yola koyuluyorlar. Yolda başlarına gelenler ise yaşanan kaosun boyutunu gözler önüne seriyor. Filmin finalini anlamak için ise tüm bu anlattıklarımızı unutmalısınız. Çünkü hikaye ile final nasıl ortak bir noktada buluşuyor anlaşılmış değil.

Hadi herkesi affedelim: Gentleman's Agreement

Yıl: 1947

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen: Elia Kazan

Oyuncular: Gregory Peck, Dorothy McGuire, John Garfield

IMDb: 7,2

Elia Kazan gibi usta bir yönetmen olsanız da Reddit kullanıcılarını finali ile tatmin edecek bir film yapmak zor olabilir. Filmde, antisemitizm üzerine bir yazı hazırlamak için yahudi gibi davranan ve bir kadını kandıran gazetecinin hikayesini izliyoruz. Hikaye ilerledikçe toplumdaki yahudi düşmanlığı daha gözle görülür hale geliyor. Ancak gazetecimizin de antisemitist olduğu anlaşılıyor. Peki, tüm bunları öğrenen kadın ırkçı gazeteciye ne yapıyor dersiniz? Aşık oluyor ve onu affediyor. Böyle sevimli bir finalin, böyle bir filme yakışmadığı düşünülüyor.

Bilim kurgu hikayesine romantik film sonu: Passengers

Yıl: 2016

Tür: Dram, Romantik, Bilim Kurgu

Yönetmen: Morten Tyldum

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen

IMDb: 7,0

Passengers, çok çok uzak bir galaksideki koloniye gitmekte olan bir uzay gemisinde geçiyor. Yolculuk yıllarca süreceği için yolcular zamanın olumsuz etkilerinden korunmak için uyutuluyorlar. Bir yolcu yanlışlıkla uyandıktan sonra 90 yılı yalnız geçirmemek için bir yolcuyu daha ‘yanlışlıkla’ uyandırıyor. Sonrası ise bilim kurgu dünyasının tam kalbinde yaşanan bir aşk hikayesi. Bu kadar mı? Evet. Kötü sonlu filmler listesine güzelim bilim kurgu filmini tatlı bir aşk hikayesi gibi bitirmesi nedeniyle giriyor.

Gizem dolu bir film için basit bir mesaj: A Simple Favor

Yıl: 2018

Tür: Komedi, Dram, Gizem

Yönetmen: Paul Feig

Oyuncular: Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding

IMDb: 6,8

A Simple Favor, en basit tanımıyla anneleri izlediğimiz bir kara komedi filmi. Filmde kızı Emily kaybolunca, kızının sınıf arkadaşının gizemli annesinden yardım isteyen bir kadının hikayesini izliyoruz. Stephanie isimli bu kadının hikayeye dahil olması ile birlikte ucu cinayete kadar varan gizemli bir öykünün içinde buluyoruz kendimizi. Kara komedi türünde böyle gizem dolu bir filmin finalinin ise unutulmaz olmasını beklerken karşımıza ‘Analar çeker yükü kimsenin bilesi yok.’ tadında bir son çıkıyor.

Yok yahu, demek her şey hayalmiş: Repo Men

Yıl: 2010

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

Yönetmen: Miguel Sapochnik

Oyuncular: Jude Law, Forest Whitaker, Alice Braga

IMDb: 6,3

Repo Men, yakın geleceği karanlık şekilde tasvir eden bir bilim kurgu filmi. Filmde teknoloji ilerlemiş ve artık organ naklı için özel olarak üretilen yapay organlar kullanılmaktadır. Yapay bir kalbi imzaladığı senetler karşılığında satın alan ancak bu borcu ödemeyen karakterimiz, kendini gerilim ve aksiyon dolu bir kovalamacanın ortasında buluyor. Ortaya neredeyse Blade Runner kalitesinde bir film çıkacakken öğreniyoruz ki her şey bir ‘rüyaymış’. Bu kadar da olmaz ama.

Aman bunu da böyle bağlayalım işte: Knowing

Yıl: 2009

Tür: Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu

Yönetmen: Alex Proyas

Oyuncular: Nicolas Cage, Chandler Canterbury, Rose Byrne

IMDb: 6,2

Her zaman olduğu gibi araştırmalarının içinde kaybolan bir M.I.T. profesörü, bir gün yaptığı incelemeler sırasında gizemli bir sayı listesi fark eder. Sayılar listesini incelediği zaman bu sayılar ile geçmişte yaşanan felaketlerin bir şekilde bağlı olduğu görür. Yetmezmiş gibi bu sayılar gelecekteki felaketleri de haber vermektedir. Kısa zaman sonra gerçekleşecek bir felaketi önlemeye çalştığında ise işler elbette yolunda gitmeyecektir. Peki, ne oluyor da tüm bu olaylar Adem ve Havva’ya bağlanıyor gerçekten akıl alır gibi değil.

Tüm anlatıyı yerle bir eden mutlu son: Click

Yıl: 2006

Tür: Komedi, Dram, Fantastik

Yönetmen: Frank Coraci

Oyuncular: Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken

IMDb: 6,4

Subjektif bir yorumla başlamak gerekirse Click gerçekten güzel bir film. Karakterimiz, bir şekilde hayatını kontrol etmesini sağlayan bir kumanda ile tanışır. Bu kumanda sayesinde, hayatın tüm sıkıcı bölümlerini atlayabildiğini farkeder. Sıkıcı anları atladıkça bir bakar ki artık yaşlanmış ve hayat birkaç saniyede bitivermiş. Hayatın yalnızca güzel anlardan oluşmadığını anlatan başarılı bir hikaye. Ancak finalde neden bu adam her şeye sıfırdan başlıyor? Hayat bir oyun değil ve her komedi filmi de illa herkesin kameraya bakıp gülümsediği neşeli bir finalle bitmek zorunda değil.

Tamamlayıcı bir finali hak ediyor: 50 First Dates

Yıl: 2004

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Yönetmen: Peter Segal

Oyuncular: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider

IMDb: 6,8

Hayalinizdeki kadını bulduğunuzu, onu etkilemek için elinizden gelen her şeyi yaptığınızı ama onun sizi her sabah unuttuğunu düşünün. Kabus gibi değil mi? 50 First Dates filmi tam da böyle bir hikayeyi anlatıyor. Buram buram romantizm ve fedakarlık kokan film, gerçek anlamda aşkın ne olduğunu anlatıyor. Fakat her şeyin böylesine dağıldığı ve bu dağınıklık sayesinde böyle güzel bir hikayenin anlatıldığı filmin finalinde neden tamamlayıcı bir sahne göremiyoruz? Gerçekten rahatsız edici.

Hiç aşığın yüzü güler mi? City Of Angels

Yıl: 1998

Tür: Dram, Fantastik, Romantik

Yönetmen: Brad Silberling

Oyuncular: Nicolas Cage, Meg Ryan, Andre Braugher

IMDb: 6,7

Gerçek bir melek ve inançsız bir doktor. Biri tüm ilahi gücüyle dünyada gezerken, biri modern tıbbın gücü ile insanları kurtarıyor. Bu ikilinin karşılaşması ile izlemesi keyifli bir aşk ortaya çıkıyor. Peki, ölümsüz bir melek nasıl sıradan bir insanla birlikte olacak? Elbette aşkı için ölümsüzlüğünden feragat edecek. Harika hikaye değil mi? İnsan sormadan edemiyor, neden finalde adamı öldürdünüz? Zaten film boyunca yeterince ağladık bari finalde yüzümüz gülseydi.

Reddit kullanıcıları tarafından belirlenmiş kötü sonlu filmler listesi ile birlikte kısaca filmlerin hikayelerinden ve neden izleyiciyi hüsrana uğratan bir finale sahip olduklarından bahsettik. Listedeki filmlerin finali ve listede olmayan kötü sonlu filmler hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.