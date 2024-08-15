Kötü tavsiyeler yüzünden tüm parasını kaybeden bir yatırımcı tarafından kurulan TipRanks, 200 milyon dolara satıldı.

Dünyanın en kârlı "Sizden akıl alacağıma yapay zekâdan akıl alırım" vakası ile karşı karşıya olabiliriz. 2012 yılında Uri Gruenbaum, o dönem çalıştığı firmadan 20 bin dolarlık bir ödeme aldı. Sonrasında da parasını yatırımla değerlendirmek istedi. Aldığı kötü tavsiyeler yüzünden parasını kaybettiğiyle kaldı.

Sonrasında finansal göstergeleri ve grafikleri analiz eden ve karşılaştıran bir yapay zekâ girişimi olan TipRanks'i kuran Gruenbaum, aylık abonelik hizmeti vermeye başlamıştı. TipRanks'in en büyük yatırmcılarından biri olan Prytek, girişimin yüzde 90'lık kısmını satın aldı.

Amaç yatırımcılığı demokratikleştirmek

PryTek'in kurucusu Andrey Yashunsky, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Yaklaşık on yıl önce TipRanks'in yatırım bilgilerini demokratikleştirme potansiyelini fark ettik ve onların yolculuklarının bir parçası olmak istediğimizi biliyorduk. 'Güçlü performans gösteren finansal hizmetler bölümümüzle, yatırım bilgilerine, verilere ve haberlere erişimi devrim niteliğinde değiştiren bir kaynağa sahip olmak, sürekli genişleyen değer zincirimizin geleceğini şekillendirecek.'" ifadelerini kullandı.

TipRanks, açık verileri toplayarak değerlendirmeyi sağlaması ile alanla ilgisi olmayan kişilerin de daha doğru yatırım yapmalarına yardımcı olan bir yapay zekâ aracı sunuyor. Robin Hood gibi uygulamalar ve GameStop olayı gibi olaylar, yatırım piyasalarının daha geniş kitlelere açılması ve daha demokratikleşmesi için önemli dönüm noktaları olmuş ve yatırımcılık daha geniş kitlelere açılmıştı. PryTek, TipRanks için 200 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı kabul etti.