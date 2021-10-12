Twitter'daki Denetle adlı hesaba iletilen şikayetle gündeme gelen konu, akıllara pek çok soru işaretini de getirdi. "İşletme hakkında yazılan herhangi bir yorum yüzünden davalık olunabilir mi?" gibi sorular artık avukatlara daha çok sorulmaya başlandı.
Son zamanlarda bu tip işletme cevapları artış eğiliminde. Aslında işletmeler spam yorumlarla veya rakiplerin asılsız iftiralarıyla baş etmek istiyorlar fakat basit eleştiriler içeren yorumlara dahi bu tip cevaplar vererek tepkilerin odağında oluyorlar. Aslında bu olay da konu hakkında güzel bir örnek.
Denetle adlı Twitter hesabına gelen bu şikayette, bir işletmenin fazla tepki verdiği görülüyor.
Bu olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından ise işletme puanı 4,8'den 3,3'e kadar düştü.
Yani işletmenin aslında gayet iyi bir puanı varken bir bakıma kendi ayağına sıkmış oldu.
Son tweet paylaşımının ardından işletme puanı 2,8'e kadar düşmüş durumda. Tepkiler devam ettikçe daha da düşecek gibi görünüyor.
İşletmeye gitmemiş olmasına rağmen sadece bu konu nedeniyle 1 puan verenlerin sayısı oldukça fazla. Her ne kadar bu konuda işletme haksız olsa da bu tip spam yorumlar kötü niyetle de kullanılabilir. Gruplaşan bir kitle istediği herhangi bir işletmeyi karalayabilir.
Google politikaları da önem arz ediyor. Bir yorumun asılsız olduğu, hakaret içerdiği düşünülüyorsa Google'a başvuruda bulunmak mümkün.
Denetime giden yorum, Google politikalarına uymuyorsa kaldırılıyor. "Uyar-kaldır" sistemi mevcut, bu hem iş yeri hem de yorumu yapan kişi için geçerli.
Peki Google Yorumlar'daki veya herhangi bir platformdaki kullanıcı yorumları ve işletmeler arasındaki ilişki hakkında hukuk ne diyor?
Avukat Çağatay Üsküdar'a konu hakkında merak edilenleri sorduk. Aşağıdaki soruların yanıtları yakında sizlerle olacak:
- Bu örnekte de olduğu gibi yorumun içeriğinde küfür olmasa dahi sırf eleştiri içeriyor diye işletme şikayetçi olabilir mi?
- İşletme gerçekten şikayetçi olursa yorum sahibi nelerle karşılaşır? Çünkü yorum sahibi haklı bile olsa ifade vermeye gitmekle, avukat tutmakla uğraşmak istemeyecektir.
- Hangi tip yorumlarda işletme davayı kazanabilir? Bunun sonucunda suçlu bulunan yorum sahibine hangi cezalar verilir? Yorum yazarken nelere dikkat etmek gerekir?
- Verilen siparişin kötü çıkması hakkında bir yorum yazıldıysa kullanıcıdan bunu kanıtlaması istenebilir mi?
- Rakip firmalar tarafından kötü yorum yazma olayları çok sık yaşanıyor mu? Bunlar nasıl tespit ediliyor? Cezası ne oluyor?
- Canı sıkılan biri bile istediği yorumu yazabiliyor. Bunun önüne nasıl geçilebilir? İşletmeler bu durumdan bezdikleri için mi hukuki yola başvurmakla tehdit ediyor?
- İşletmelerin spam yorumlara maruz kalmasıyla ilgili gelecekte düzenlemeler yapılabilir mi? Bu konudaki açıklar neler?
- Kullanıcılar işletmelerin bu cevaplarından korkup olumsuz yorum yazmaktan vazgeçebiliyorlar. Görünürde işletme puanları yüksek olsa da bu yorumları gören kullanıcıların kafasında o işletmenin puanı daha da düşüyor. Bir puan uğruna daha da zarara uğramıyor mu işletmeler?
- Yakın gelecekte kullanıcıların yorum yazması markayı zedeleme açısından hukuki bir kapsamda engellenebilir mi?