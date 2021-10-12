Google Yorumlar'da bir kahve işletmesi hakkında eleştirel yorum yazan bir kullanıcı, işletme tarafından savcılığa verilmekle tehdit edildi. Üstelik yorum, hakaret bile içermiyordu. Hal böyle olunca da işletme, internet kullanıcıların lincine maruz kaldı.

Twitter'daki Denetle adlı hesaba iletilen şikayetle gündeme gelen konu, akıllara pek çok soru işaretini de getirdi. "İşletme hakkında yazılan herhangi bir yorum yüzünden davalık olunabilir mi?" gibi sorular artık avukatlara daha çok sorulmaya başlandı.

Son zamanlarda bu tip işletme cevapları artış eğiliminde. Aslında işletmeler spam yorumlarla veya rakiplerin asılsız iftiralarıyla baş etmek istiyorlar fakat basit eleştiriler içeren yorumlara dahi bu tip cevaplar vererek tepkilerin odağında oluyorlar. Aslında bu olay da konu hakkında güzel bir örnek.

Denetle adlı Twitter hesabına gelen bu şikayette, bir işletmenin fazla tepki verdiği görülüyor.

Bu olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından ise işletme puanı 4,8'den 3,3'e kadar düştü.

Yani işletmenin aslında gayet iyi bir puanı varken bir bakıma kendi ayağına sıkmış oldu.

Son tweet paylaşımının ardından işletme puanı 2,8'e kadar düşmüş durumda. Tepkiler devam ettikçe daha da düşecek gibi görünüyor.

İşletmeye gitmemiş olmasına rağmen sadece bu konu nedeniyle 1 puan verenlerin sayısı oldukça fazla. Her ne kadar bu konuda işletme haksız olsa da bu tip spam yorumlar kötü niyetle de kullanılabilir. Gruplaşan bir kitle istediği herhangi bir işletmeyi karalayabilir.

Google politikaları da önem arz ediyor. Bir yorumun asılsız olduğu, hakaret içerdiği düşünülüyorsa Google'a başvuruda bulunmak mümkün.

Denetime giden yorum, Google politikalarına uymuyorsa kaldırılıyor. "Uyar-kaldır" sistemi mevcut, bu hem iş yeri hem de yorumu yapan kişi için geçerli.

Peki Google Yorumlar'daki veya herhangi bir platformdaki kullanıcı yorumları ve işletmeler arasındaki ilişki hakkında hukuk ne diyor?

Avukat Çağatay Üsküdar'a konu hakkında merak edilenleri sorduk. Aşağıdaki soruların yanıtları yakında sizlerle olacak: