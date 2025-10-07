Tümü Webekno
iPhone 17 Pro'nun "kozmik turuncu" rengini Android telefonlara, Xbox'a ve diğer ürünlere getiren kaplama duyuruldu

Dbrand, iPhone 17 Pro’nun dikkat çeken turuncu rengini Android ve diğer cihazlara taşıyan özel kaplamalar çıkardı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Dbrand, Apple’ın iPhone 17 Pro’da tanıttığı ve çok beğenilen “Cosmic Orange” rengine sahip cihaz kaplamaları duyurdu. Bu kaplamalar, sadece Apple cihazlarına değil; Android telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve oyun konsollarına da uyumlu.

Şirket, bu yeni kaplamaları “kusursuz renk eşleşmesi” olarak tanımlıyor. Dbrand’ın amacı, Apple’ın sınırlı bir ürün seçeneğinde sunduğu bu rengi isteyen herkese ulaştırmak. Yani artık iPhone 17 Pro almanıza gerek kalmadan bu görünümü yakalayabilirsiniz.

Turuncu ton, özellikle sosyal medyada ve teknoloji forumlarında büyük ilgi görmüştü. Dbrand da bu ilgiyi fırsata çevirip sadece iPhone sahiplerine değil, tüm cihaz kullanıcılarına açıyor.

