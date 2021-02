God of War'ın Kratos'u Gerçek Bir Mitolojik Karakter mi?

God of War serisiyle, en hırçın zamanlarından kendisinden daha hırçın olan oğlunu ehlileştirmeye çalışan bir baba olduğu günlere kadar hayatının epey bir kısmına şahit olduğumuz Kratos, şüphesiz harika bir karakter. Peki Yunan mitolojisinden esinlenen God of War'ın Kratos'u mitolojide de gerçekten var mı? Varsa da o Kratos, bizim Kratos mu? Bu içeriğimizde Kratos kimdir, birlikte inceleyeceğiz.

God of War, 2005 yılında hayatımıza girdiğinden beri oyun dünyasının 'enlerinden' biri olmayı başardı. Kusursuz hikayesi, her oyunda sunduğu yeni ve heyecan verici oyun dinamikleri ve giderek gelişen grafikleriyle sunduğu görsel şölen ile God of War, oyunseverleri hiçbir zaman üzmedi.

God of War'ı bu kadar başarılı kılan şeylerden biri de şüphesiz ki artık adeta efsaneleşmiş olan başkahramanımız Kratos. Bildiğiniz üzere God of War Yunan mitolojisi üzerine kurulu bir hikayeye sahip ve haliyle akıllarda bir soru beliriyor; tanrılara kafa tutan, titanlarla savaşan bu Kratos, Yunan mitolojisinde gerçekten yer alıyor muydu? Aslında bu sorunun iki cevabı var; evet ve hayır. Kafa karıştırıcı gibi göründüyse gelin birlikte bu cevabı daha yakından inceleyelim.

Yunan mitolojisinin Kratos'u: Zeus'un biricik haydutu

Öncelikle, evet. Yunan mitolojisinde Kratos isminde bir karakter var. Ancak bu cümle, o Kratos ile God of War'ın Kratos'u arasındaki tek büyük ortak nokta diyebiliriz. Çünkü kaynaklara göre Yunan mitolojisindeki Kratos, bizim Zeus'a kafa tutan karakterimizin tam zıttı.

Bir titan olan Pallas ve su perisi Styx'in oğlu olarak dünyaya gelen Kratos, mitolojide bildiğimiz anlamıyla 'gücün' kişileştirilmiş bir tasviri olarak yer alıyor. Zaten ismi de Yunanca 'Güç' anlamına geliyor.

Zeus'un, babası Kronos'u devirmesinden sonra Styx ve çocukları Zeus'un hizmetinde olmak için onun yanına giden ilk isimler oluyor ve kardeşleri Nike (Zafer), Bia (Şiddet) ve Zelus (Kıskançlık) ile birlikte Kratos, Zeus'un emrinde onun idealleri için savaşıyor. Kaynaklara göre bu dört kardeş her daim Zeus ile birlikte olmaya devam ediyor.

Evet, yanlış duymadınız. Zeus'un emrinde, onun idealleri için:

Öyle ki Kratos, Yunan mitolojisinde çoğunlukla kaba kuvvete ve şiddete düşkün, aptal ve Zeus'a sorgusuz sualsiz bağlı bir haydut olarak yer alıyor. En büyük gayesi ise Zeus'un diğer tüm tanrılar üzerindeki otoritesini güçlendirmek.

Ayrıca her ne kadar tanrısal bir güç olarak tasvir edilse de mitolojide Kratos hakkında hiçbir zaman tanrı olduğuna dair bir ifade yer almıyor. Kratos'un yani 'Güç'ün, kardeşleri 'Kıskançlık', 'Zafer' ve 'Şiddet' ile birlikte hep Zeus ile olması da temelde Zeus'un kıskançlık, şiddet, güç ve zaferi hep elinde bulundurma arzusu olarak yorumlanıyor.

God of War'ın Kratos'u: Zeus'un baş düşmanı

Evet Yunan mitolojisinin Kratos'u kimdir, nasıl biridir öğrendik. Aralarındaki farkları daha iyi anlayabilmek için bir de bizim tanıyıp sevdiğimiz, birlikte tehlikeli görevlere gözümüz kapalı gittiğimiz, tanrılarla savaşıp titanları kestiğimiz Kratos'a kısaca bir göz atalım.

İlk olarak, God of War'da geç de olsa Kratos'un babasının Zeus olduğunu öğreniyoruz. Yani Gerçek Kratos'un aksine bizim Kratos, bir Titan ile su perisinin değil, doğrudan Zeus'un ve bir insanın oğlu olarak yer alıyor. Yine mitolojide yer alan Kratos karakteri Zeus'un sadık bir hizmetkarıyken God of War'ın Kratos'u, çıkar için iyi geçindikleri bir dönem olsa da Zeus'un en büyük düşmanı haline geliyor.

Bu büyük farka değindikten sonra kısaca God of War'ın Kratos'unun hikayesinin diğer detaylara da göz atalım; Kratos, God of War'da Spartalı bir komutan olarak resmediliyor ve serinin başlarında bu karakterin Zeus ile bağlantısından haberimiz yok. Ares'in oyuna getirmesi sonrası ailesini katlettikten sonra bir anda yaşam çizgisinde büyük bir kayma oluyor ve yolu Olympos tanrıları ile kesişiyor.

Ares'i yenip yeni 'Savaş Tanrısı' olduktan sonra ise işin rengi tamamen değişiyor, babası olduğunu öğrendiğimiz Zeus'un verdiği sözü tutmaması sonrası Kratos intikamını almak ve içindeki büyük azaptan kurtulmak için Zeus'a karşı adeta savaş açıyor.

Aptal mı? Hiç sanmam:

Bu kısma kadar, mitolojide ve God of War'da karakterlerimizin ayrıştıkları noktaları genel hatlarıyla zaten bolca konuştuk. Fakat göze çarpan bir nokta daha var ki o da mitolojide resmedilen bu hizmetkarın 'aptal' bir karakter olması.

Oysa ki God of War'da Kratos her ne kadar çoğu işini bilek gücüyle çözse de özellikle hikaye ilerledikçe daha oturaklı, daha derin düşünen ve mantığını daha öne çıkaran bir karakter oluyor. Tabii ki burada şüphesiz özellikle son oyunda bir oğlunun olması da etkili oluyor. Ancak nihayetinde, God of War'ın Kratos'una aptal bir karakter demeyi tercih edeceğimizi pek sanmıyorum.

Peki hiç mi ortak noktaları yok?

Aslında oldukça büyük bir ortak nokta mevcut; şiddet ve güç tutkusu. God of War'ın Kratos'unun şiddetle ve güçle, kaba kuvvetle nasıl bir ilişkisi olduğunu biliyoruz. Keza Olympos'u yerle bir ederken bu güç ve şiddet tutkusu epey işini kolaylaştırmıştı. Aynı şekilde mitolojide ise Kratos tüm bu şiddet ve gücü bambaşka bir amaç uğruna kullanıyor. Fakat temelde karakter aynı; kan akıtmayı seven ve tüm sorunları güç ve kaba kuvvet ile çözmeye çalışan biri.

Sonuç olarak, mitolojide Kratos isimli bir karakter olduğunu biliyoruz. God of War'ın Kratos'unun bazı temel karakteristik özellikler anlamında bu karakterden esinlendiği de aşikar. Fakat bunun dışında iki karakterin bambaşka olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten aslında God of War'ın son oyunuyla birlikte hikayenin İskandinav mitolojisine yönelmesi ve buradaki geçişin de son derece rahat yapılması, aslında Kratos'un Yunan mitolojiinden bir karakterle bire bir bağlantılı olmadığının bir göstergesi.

God of War'ın yeni oyunu 'Ragnarok is Coming" (Ragnarok geliyor) ifadesi ile bir video ile duyurulmuştu ve heyecanla bekliyoruz. Ancak oyuna dair henüz ne yazık ki herhangi bir detay gelmiş değil.