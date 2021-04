Bitcoin ve türevleri hakkında bilgi sahibi olmak, yatırım yapmasanız bile insanların neler konuştuklarını anlamak için bazı önemli terimleri bilmeniz gerekiyor. Örneğin, bir hata üzerine ortaya çıkan “HODL” kelimesi gibi. Bu içeriğimizde kripto dünyasına yeni girenlerin bilmesi gereken temel terimleri ve anlamlarını listeledik.

Kripto paraların son yıllarda en çok tartışılan konulardan birisi olması ve ardındaki Blok Zinciri teknolojisiyle geleceğin ekonomik sistemlerine öncülük ettiği konusunda artık herkes hemfikir.

Bitcoin biter mi bilinmez ve hatta onun geleceği hakkındaki tartışmalar bir kenara; Blok Zinciri sistemleri, siber güvenlik ve yeni nesil paranın icadı için oldukça önemli. Fakat bu kavramın hayatımıza girmesini sağlayan kripto para dünyasında son zamanlarda hareketlilik devam ediyor.

Bitcoin, Litecoin, Ethereum ve Ripple gibi oldukça yüksek miktarlarda yatırımlar alan kripto para birimleri mevcut ve piyasanın toplam değeri 2 trilyon doları geçmiş durumda. Evet yanlış okumadınız, bu miktar çoğu ülkenin Gayri Safi Milli Hasıla’sından (GSMH) çok daha yüksek.

Hal böyle olunca, bu dünyaya giriş yapmadan önce bilmeniz gereken bazı terimler bulunuyor. İşte kripto para dünyasına hakimiyetinizi arttıracak önemli terimler için bir rehber:

BLOK:

Yapılan işlemlerin kayıt edildiği ve HASH gibi algoritmalarla korunan veriler topluluğunun adıdır. Her bir blok zincir kendi planladığı temelde yeni bloklar çıkarır. Bu süre BTC için 10 dakikadır.

ALTCOIN:

Bitcoin dışında kalan kripto paralara genel olarak altcoin adı veriliyor. Alternatif coinin kısaltmasıdır.

“HODL” ya da “HOLDING”

İngilizce de “tutmak” anlamına gelen “holding” kelimesi, bir yazım hatası yüzünden kripto para dünyasında HODL şeklinde kullanılmaya devam etti. Bir kullanıcı 2013 yılında bir kripto para forumuna elindeki Bitcoin’leri satmayacağını belirtmek için “I am holding” yerine “I am hodling” yazınca her şey öyle devam etti. Artık elindeki kripto varlıkları satmak istemediğini belirten bir çok kullanıcı HODL jargonuna alıştı.

FOMO (Fear of missing out)

Kısaltmanın açılımı Türkçede “Fırsatı kaçırma korkusu” anlamına geliyor. Hızla yükseliş gösteren bir kripto para birimi için yüksek fiyatlardayken alım yapanlara deniliyor.

ATH (All Time High):

Yani “Tüm zamanların en yüksek seviyesi” demek. Bir kripto para biriminin kendi tarihi boyunca ulaştığı tepe noktasını ifade ediyor.

WHALE (Balina):

Kripto para dünyasında bir para biriminin seyrini değiştirecek, spekülasyonlara neden olabilecek büyük sermeye sahiplerini ifade ediyor. Bu sermayelere sahip olan kişiler, ani bir yatırımla kripto paranın değerini yükseklere uçurdukları gibi, servetlerini sistemden çekince ani düşüşlere neden oluyorlar. Yani balina kadar paraları var.

REKT: (Wreck - Wrecked):

İngilizce'de batmak ve batmış anlamına gelen “wreck-wrecked” kelimelerinin internet jargonundaki hali REKT kısaltmasıdır. Kripto parada ciddi şekilde zararda olan kişileri ifade etmek için kullanılır.

TO THE MOON:

Yani “Ay’a çıkar” demek. Düşük seviyelerde işlem gören kripto paraların yükseleceğine inanılarak söylenen bir slogan haline geldi.

FUD (Fear, Uncertainty, Doubt)

“Fear, uncertainty, and doubt” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bu kısaltma, dilimizde “Korku, belirsizlik ve şüphe” anlamını taşır. Satın alınan kripto paranın sert şekilde düşmesine rağmen inancın yitirilmediğini ve yaşanan hisleri ifade eder.

Diğer önemli kısaltmalar:

ICO: Bir coin için fon toplamak amacıyla yapılan halka arz sistemi.

TOKEN (JETON): ICO için yatırımcıya verilen hisse payı.

ROI: Return of Investment. Yapılan yatırımın geri dönüşü.

WALLET: Kripto para cüzdanı.

BLOCKCHAIN: Kripto paranın tüm işlemlerinin dökümü

ADDY: Şifreli para adresi.

PUMP: Fiyatta keskin ve hızlı yükseliş.

DUMP: Fiyatta keskin ve hızlı düşüş.

MOAD: Devasa düşüş.

DYOR: Bir coin hakkında araştırma yapmak.

SATOSHI (SATS): Bir Bitcoin'in 100 milyonda 1'ine denk gelen birim.

AIRDROP: Üreticilerin kullanıcılara ücretsiz olarak kripto para vermesi.