Son günlerde kendini kağıdın katlanabileceğinden daha fazla katlayan Chiliz (CHZ), bir anda yakaladığı ivmeyle büyük bir popülerlik yakaladı. Peki cüzdanında unutan kişilere araba parası çıkartan bu Chiliz nedir ve nasıl alınır? Gelin, bu soruların yanıtını size verelim.

Kripto para borsası, son haftalarda daha önce hiç karşılaşmadığı bir taleple karşılaştı. Bunun nedeniyse elbette Bitcoin'in yeni bir zirve belirlemiş olması, bunun akabinde diğer kripto para birimlerinin de Bitcoin'in izinden gitmiş olmasıydı. Öyle ki yalnızca birkaç günde değerini 5'e katlayan kripto para birimleriyle bile karşılaştık.

Özellikle son günlerdeyse kripto para borsasında olsanız da olmasanız da CHZ kısaltmasını sıklıkla görmüşsünüzdür. Chiliz (CHZ) isimli bu kripto para birimi, son günlerde yaşadığı artışla birlikte bazı kullanıcıların bir araba veya ev parası çıkarmalarını bile sağladı. Bizler de son dört hafta içinde değeri 0,21 TL'den 4,04 TL'ye yükselen bu birim hakkında "Chiliz nedir?" ve "Chiliz nasıl alınır?" sorularının cevaplarını verdik.

Chiliz (CHZ) nedir?

Chiliz, Lifestyle Asia yatırımcısı, Mediarex Sports & Entertainment kurucusu, Socios.com ve cihiliZ'in CEO'su olan Alexandre Dreyfus ve arkadaşları tarafından 14 Şubat 2018'de piyasaya sürüldü. CHZ, günümüzde Socios.com platformunun hizmet token'ı olarak kullanılıyor.

Chiliz ve Socios ekibi, Ethereum ağı üzerine kurulan CHZ için bugüne kadar birçok büyük spor kulübüyle ortaklık imzaladı. Ekip, bu ortaklıklarla spor ve e-spor taraftarlarının Chiliz ile takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini hedefliyor. Taraftarlar, forma ve ürünlerin tasarımından en iyi oyuncunun kim olacağı konusunda ve hazırlık maçlarının yerleri gibi birçok konuda söz sahibi oluyor.

Chiliz nasıl alınır?

Adım #1: Chiliz satın alabileceğiniz kripto para borsalarından birine giriş yapın. Yerli ve yabancı kripto para borsalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Chiliz satın alabileceğiniz kripto para borsalarından birine giriş yapın. Adım #2: Bu sitelerden birinde hesap oluşturun ve hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onaylayın.

Bu sitelerden birinde hesap oluşturun ve hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onaylayın. Adım #3: Oluşturduğunuz hesaba bakiye yükleyin.

Oluşturduğunuz hesaba bakiye yükleyin. Adım #4: Chiliz'i ilgili kripto para borsasında aratın ve satın alın.

Adım #1: Chiliz satın alabileceğiniz kripto para borsalarından birine giriş yapın:

Diğer kripto para birimlerinde olduğu gibi Chiliz'i cüzdanınıza koyabilmek için aracı bir kuruma ihtiyaç duyuyorsunuz. Chiliz'i almadan önce dikkat etmeniz gereken en önemli noktaysa bu birimi listeleyen bir borsaya üye olmanız. Chiliz'i listeleyen yerli ve yabancı borsaları yazımızın son bölümünde görebilirsiniz.

Adım #2: Bu sitelerden birinde hesap oluşturun ve hesabınızı kimlik bilgilerinizle onaylayın:

Hangi platforma giriş yapacağınızı seçtikten sonra bu platformda üyelik oluşturun. Kaydolurken adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi ve adresinizi girin. Bazı platformlar, hesabınızı doğrulayabilmek adına sizden kimliğinizin fotoğrafını da talep edebilmektedir.

Adım #3: Oluşturduğunuz hesaba para yükleyin:

Profilinizi doğruladıktan sonra Chiliz almak üzere çevrimiçi cüzdanınıza para yatırın. Yatıracağınız paranın miktarı elbette size kalmış durumda. Para yatırmak için kaydolduğunuz borsanın "Yatırma" bölümüne gidin ve size uygun ödeme yöntemini seçin.

Adım #4: Chiliz'i ilgili kripto para borsasında aratın ve satın alın:

Parayı da yatırdığımıza göre geriye yalnızca cüzdanımıza Chiliz eklemek kaldı. Bunu yapabilmek için kullandığınız borsada "Chiliz" ya da "CHZ" aramalarını yapın. Chiliz'i doğrudan piyasa fiyatıyla satın alabilir, ya da belli bir tutara ulaştığında satın alabilmek için limit emri verebilirsiniz.

Chiliz alabileceğiniz yerli kripto para borsaları:

#1: BinanceTR

#2: Paribu

#3: BitTurk

#4: Bitexen

#5: Koinim

#1: BinanceTR

İşlem hacmi bazında dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, geçtiğimiz dönemlerde ülkemize özel yerel borsası Binance TR'yi kullanıma sunmuştu. Binance teknolojisi ve güvenliğiyle donatılan Binance TR, Türkiye'deki kullanıcıların doğrudan banka kanalı üzerinden Türk lirası (TRY) yatırma ve çekme işlemlerini kolayca halledebilmesini amaçlıyor.

#2: Paribu

2017 yılında işleme açılan Paribu da Chiliz'i listeleyen yerli kripto para borsaları arasında yer alıyor. 1,5 milyondan fazla kullanıcısı bulunan platform, günlük ortalama 800 milyon dolarlık işlem hacmiyle dikkat çekiyor.

#3: BitTurk

2017 yılında hizmete açılan BitTurk, dijital varlıkları Türk Lirası ile güvenli ve hızlı bir şekilde alış satış imkanı sağlamayı hedefliyor. Platform, piyasada kabul gören ve güvenli olan kripto para birimlerini listeliyor.

#4: Bitexen

İTÜ ARI Teknokent teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren Bitexen Teknoloji A.Ş tarafından geliştirilen platform, güncel olarak yüzden fazla kripto para birimini listeliyor.

#5: Koinim

2013 yılından beri işlem vermekte olan Koinim, Türkiye'nin en eski kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Platformda Chiliz'in yanı sıra diğer platformlarda olduğu gibi Bitcoin, Litecoin ve Ethereum gibi diğer öncü kripto para birimleri de listeleniyor.

Chiliz alabileceğiniz yabancı kripto para borsaları:

#1: Binance

#2: BitPanda

#3: Kucoin

#4: Crypto.com

#1: Binance

Dünyanın lider kripto para borsası Binance, dijital varlıklarda işlem yapanların ziyaret ettiği ilk platform olarak karşımıza çıkıyor. Türkçe dil desteğinin de bulunduğu platformda Chiliz'in yanı sıra yüzlerce farklı coin, farklı paritelerde listeleniyor.

#2: BitPanda

Bitpanda, Ekim 2014'te kurulmuş bir Avusturya borsasıdır. Platformda çeşitli ödeme yöntemleriyle Chiliz ve diğer kripto para birimlerinin alınıp satılmasına imkân sağlanıyor. Tıpkı Binance gibi Bitpanda'da da Türkçe dil desteği bulunuyor.

#3: Kucoin:

Eylül 2017'de kurulan Kucoin, günümüzde en popüler borsalar arasında yer alıyor. Kucoin, yukarıdaki borsalar gibi ülkemizdeki kullanıcıların işini kolaylaştırabilmek için Türkçe dil desteği sunuyor.

#4: Crypto.com:

2016 yılında kurulan Crypto.com, günümüzde 10 milyonun üzerinde kullanıcının tercih ettiği bir platform olarak faaliyet gösteriyor. Platformda henüz Türkçe dil desteği bulunmuyor.