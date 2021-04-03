Son günlerde yukarı yönlü bir grafik çizen ve değeri sürekli artan BitTorrent, hızlı yükselişine devam ediyor. Anlık olarak 0,0076 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan BitTorrent'de 24 saat içerisinde yüzde 33'lük bir artış yaşandı.

Kripto para piyasasında altcoinler için hareketli günler yaşanıyor. Son günlerde pek çok altcoin yükselişe geçti ve gelen yorumlara bakılırsa bu yükseliş bir süre daha devam edecek. Popüler eşler arası dosya paylaşım protokolü BitTorrent’in tokeni BitTorrent de (BTT) yükselişte olan altcoinler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta boyu yükselişine devam eden BTT, son 24 saatte yüzde 33'lük bir değer artışı elde etti. Güne 0,0057 dolar ile başlayan BTT, biz bu haberi hazırlarken 0,0076 dolar seviyesine ulaşmış durumdaydı. Yaşanan bu dönemsel yükseliş BTT piyasa değerini 5 milyar doların üzerine çıkardı. BTT'nin yükselişine dair detaylara göz atmadan önce hatırlatmak isteriz, bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

Bir ayda yüzde 528 değer artışı:

Bundan tam bir ay önce, 3 Mart tarihinde 0,0012 dolar seviyesinde olan BTT, geçtiğimiz bir ayda yüzde 528,88 değer kazanarak 0,0076 seviyesine yükseldi. Altcoinin bir yıllık grafiğine baktığımızda ise toplamda yüzde 3.329'luk bir yükseliş olduğunu görüyoruz.

Yükselişte olan bir diğer altcoin olan Holochain de (HOT) son günlerde ciddi değer kazanımı yaşayan altcoinlerden biri. Geçtiğimiz 24 saatte yüzde 40.31 artış yaşayan HOT, 0,0184 dolar seviyesinden 0,0261 dolar seviyesine yükseldi. HOT'un geçtiğimiz bir ay boyunca yaşadığı değişime baktığımızda ise yüzde 846'lık bir değer artışı yaşandığını görüyoruz.

Kripto para piyasasındaki hareketlilik ve yatırım noktasında artan ilgiyle birlikte hem ülkemizde hem de dünyada kripto paralar ile ilgili yeni kararlar alınmaya başlandı. Ülkemizde de son olarak geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanlığı "suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı" amacı ile kripto borsalarından kullanıcı bilgilerini istemişti. Bu haber ile birlikte aynı zamanda kripto paraların vergilendirilmesi konusu gündeme gelmişti.