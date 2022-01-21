Eğer kripto para kavramını 2017 ve 2021’de yaşanan yükselişlerden sonra duyduysanız, muhtemelen bu konuda yüzeysel bilgiye sahipsiniz. Eğer daha fazla öğrenip araştırmadan yatırım yaptıysanız zarar etmiş olabilirsiniz.
Ne yazık ki topluma mal olmuş her konuda olduğu gibi kripto paralar hakkında da çok fazla hatalı bilgi dolaşıyor ortalıkta… Peki ya bu kulaktan dolma bilgilerin ne kadarı sizin de fikrinizi değiştirebildi? Sadece temel bilgilerden yola çıkarak hazırladığımız bu testi tamamlayın, birlikte bakalım.
1. Basit bir soru ile başlayalım: İlk kripto para Bitcoin hangi yıl ortaya çıktı?
- 2008
- 2009
- 2010
- 2013
- 2017
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2. Bitcoin’in anonim mucidi hangi isimle tanınıyor?
- Natasha Sakamoto
- Genzo Wakabayashi
- Satoshi Nakamoto
- Naruto Uzumaki
- Satoki Fukuboto
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3. Kripto paraların alt yapısındaki teknolojiye ne denir?
- Stok zinciri (Stockchain)
- Blok zinciri (Blockchain)
- Nesnelerin İnterneti (Internet of Things)
- Akıllı Para (Smart Money)
- NFT (Non-fungible token)
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4. Kayıtlara geçen ilk Bitcoin alışverişinde Bitcoin ile hangisi satın alınmıştı?
- Ev
- Araba
- Pizza
- Kitap
- Piyano
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5. En fazla kaç adet Bitcoin üretilebilir?
- 100 milyon
- 10 milyon
- 21 milyar
- 21 milyon
- 21 trilyon
21 milyon
6. Hangisi bir kripto para borsası değildir?
- Binance
- Coinbase
- Bitcoin.com
- Paribu
- Kraken
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7. Şirketlerin hisselerini halka arz etmesi ile aynı mantığa sahip “kripto paraların halka arz edilmesi” durumuna ne denir?
- IPO (Initial Public Offering)
- ICB (Initial Coin Buffering)
- ICO (Initial Coin Offering)
- P2P (Peer to Peer)
- B2C (Business to Consumer)
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8. Hangisi Bitcoin’den sonra geliştirilen ilk kripto paradır?
- Tether (USDT)
- Ripple (XRP)
- Mana (MANA)
- Ethereum (ETH)
- Binance Coin (BNB)
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9. Aşağıdakilerden hangisi bir tür kripto para cüzdanı değildir?
- Sıcak cüzdan (Hot wallet)
- Soğuk cüzdan (Cold wallet)
- Ilık cüzdan (Warm wallet)
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10. Bir kripto parayı resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke hangisi oldu?
- Çin
- Ekvador
- Rusya
- El Salvador
- Endonezya
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11. Türkiye’de kripto para ile ödeme yapmak hangi yılda zaman yasaklandı?
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
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12. Bitcoin madenciliği için aşağıdakilerden hangisi gerekmez?
- Madencilik bilgisayarı (Rig)
- Güç kaynağı
- Madencilik yazılımı
- Madencilik havuzu üyeliği
- Madencilik cüzdanı
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13. Ethereum’un mucidi kimdir?
- Patel Durov
- Vitalik Buterin
- Yuri Gagarin
- Olga Kurylenko
- Grigori Rasputin
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14. Hangi teknoloji, kripto paralar gibi blok zinciri teknolojisine ihtiyaç duymaz?
- NFT (Non-fungible token)
- Metaverse
- Chilz (CHZ)
- DeFİ (Decentralized Finance)
- Token
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15. Hangi kripto paranın blok zincirini kullanarak NFT projesi geliştirilemez?
- Solana
- Cardano
- Ethereum
- Bitcoin
- Binance Smart
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