Hiçbir ülkeye, kuruma, bankaya bağlı olmayan kripto paralar 2017’den bu yana öyle bir popülerleşti ki artık kahvehanelerde bile tartışma konusu oldu…Peki kripto paralar hakkında son derece temel soruların yer aldığı bu testte kaç doğru yapabilirsiniz?

Eğer kripto para kavramını 2017 ve 2021’de yaşanan yükselişlerden sonra duyduysanız, muhtemelen bu konuda yüzeysel bilgiye sahipsiniz. Eğer daha fazla öğrenip araştırmadan yatırım yaptıysanız zarar etmiş olabilirsiniz.

Ne yazık ki topluma mal olmuş her konuda olduğu gibi kripto paralar hakkında da çok fazla hatalı bilgi dolaşıyor ortalıkta… Peki ya bu kulaktan dolma bilgilerin ne kadarı sizin de fikrinizi değiştirebildi? Sadece temel bilgilerden yola çıkarak hazırladığımız bu testi tamamlayın, birlikte bakalım.

1. Basit bir soru ile başlayalım: İlk kripto para Bitcoin hangi yıl ortaya çıktı?

2008

2009

2010

2013

2017

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2. Bitcoin’in anonim mucidi hangi isimle tanınıyor?

Natasha Sakamoto

Genzo Wakabayashi

Satoshi Nakamoto

Naruto Uzumaki

Satoki Fukuboto

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3. Kripto paraların alt yapısındaki teknolojiye ne denir?

Stok zinciri (Stockchain)

Blok zinciri (Blockchain)

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things)

Akıllı Para (Smart Money)

NFT (Non-fungible token)

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4. Kayıtlara geçen ilk Bitcoin alışverişinde Bitcoin ile hangisi satın alınmıştı?

Ev

Araba

Pizza

Kitap

Piyano

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5. En fazla kaç adet Bitcoin üretilebilir?

100 milyon

10 milyon

21 milyar

21 milyon

21 trilyon

21 milyon

6. Hangisi bir kripto para borsası değildir?

Binance

Coinbase

Bitcoin.com

Paribu

Kraken

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7. Şirketlerin hisselerini halka arz etmesi ile aynı mantığa sahip “kripto paraların halka arz edilmesi” durumuna ne denir?

IPO (Initial Public Offering)

ICB (Initial Coin Buffering)

ICO (Initial Coin Offering)

P2P (Peer to Peer)

B2C (Business to Consumer)

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8. Hangisi Bitcoin’den sonra geliştirilen ilk kripto paradır?

Tether (USDT)

Ripple (XRP)

Mana (MANA)

Ethereum (ETH)

Binance Coin (BNB)

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9. Aşağıdakilerden hangisi bir tür kripto para cüzdanı değildir?

Sıcak cüzdan (Hot wallet)

Soğuk cüzdan (Cold wallet)

Ilık cüzdan (Warm wallet)

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10. Bir kripto parayı resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke hangisi oldu?

Çin

Ekvador

Rusya

El Salvador

Endonezya

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11. Türkiye’de kripto para ile ödeme yapmak hangi yılda zaman yasaklandı?

2017

2018

2019

2020

2021

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12. Bitcoin madenciliği için aşağıdakilerden hangisi gerekmez?

Madencilik bilgisayarı (Rig)

Güç kaynağı

Madencilik yazılımı

Madencilik havuzu üyeliği

Madencilik cüzdanı

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13. Ethereum’un mucidi kimdir?

Patel Durov

Vitalik Buterin

Yuri Gagarin

Olga Kurylenko

Grigori Rasputin

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14. Hangi teknoloji, kripto paralar gibi blok zinciri teknolojisine ihtiyaç duymaz?

NFT (Non-fungible token)

Metaverse

Chilz (CHZ)

DeFİ (Decentralized Finance)

Token

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15. Hangi kripto paranın blok zincirini kullanarak NFT projesi geliştirilemez?

Solana

Cardano

Ethereum

Bitcoin

Binance Smart