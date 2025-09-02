Windows 11'in Test Aşamasında Olan Bu Özelliği Android Kullanıcılarını Sevindirecek

Windows 11'in gelecek güncellemelerinde test edilen yeni bir özelliğe göre artık kopyaladığınız içerikler doğrudan Android klavyenizden yapıştırılabilecek.

Windows 11, Android telefon sahiplerini sevindirecek yeni bir özelliğe sahip olacak. Yeni test edilen özellikle birlikte bilgisayarınızda kopyaladığınız her şey, anında Android telefonunuza aktarılabilecek. Yani PC’de kopyaladığınız bir metni saniyeler içinde telefonunuzda yapıştırmanız mümkün hâle geliyor.

Bu yeni özellik Windows’un Link to Windows uygulaması üzerinden çalışıyor. Tek şart ise bilgisayarınızda ve telefonunuzda aynı Microsoft hesabını kullanmanız. Ayarlardan "Bilgisayarın panosuna eriş" seçeneğini etkinleştirdiğinizde, cihazlar arası pano senkronizasyonu başlıyor.

Kopyaladığınız her şey artık Android telefonunuzda

Testlerden gelen bilgilere göre bu yeni özellik son derece hızlı ve sorunsuz çalışıyor. Windows 11’de kopyaladığınız metin anında Android klavyenizin yapıştırma bölümünde beliriyor. Üstelik bu sadece Gboard için değil, tüm klavye uygulamalarında geçerli.

Şimdilik yalnızca Android cihazlar için sunulan bu yeniliğin, ilerleyen dönemlerde iPhone kullanıcılarına da gelip gelmeyeceği ne yazık ki bilinmiyor.

Peki siz böyle bir özelliği aktif olarak kullanır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.