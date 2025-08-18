Windows 11 çıktığı günden bu yana karanlık moda sahip olsa da birçok dâhili pencerede hâlâ beyaz renk gösteriliyordu. Microsoft şimdi her yeri karanlığa çevirmeyi planlıyor.

Windows 11 kullanıcıları, uzun süredir bekledikleri tam kapsamlı karanlık mod deneyimine çok yakında kavuşacak. Normalde sistemin birçok bölümünde etkin olan bu mod, dosya kopyalama veya silme gibi temel işlem kutucuklarında hâlâ beyaz arka planla karşımıza çıkıyordu ancak ortaya çıkan yeni bir önizleme sürümü, Microsoft’un bu eksikliği gidermek için çalıştığını gösteriyor.

Sızıntılarıyla bilinen PhantomOfEarth adlı kaynak, karanlık modun artık dosya işlemleri pencerelerine de uygulandığını keşfetti. Henüz resmî olarak test kullanıcılarına açılmayan bu özellik, yalnızca özel bir yapılandırma aracıyla görünür hâle getirilebiliyor. Yani şimdilik ortada sadece geliştirme aşamasındaki gizli bir özellik mevcut.

Microsoft bunun için yıllarca bekletti

Karanlık mod, Windows 10’a ilk kez 2016’da gelmiş olsa da hiçbir zaman tam anlamıyla bütün arayüze entegre edilemedi. Yıllar içinde kısmi iyileştirmeler yapılmasına rağmen, birçok kullanıcı hâlâ sistemin bazı bölümlerinde göz alıcı beyaz pencerelerle karşılaşıyor.

Microsoft’un son hamlesi, bu eksikliği gidermeye yönelik olsa da bu kadar zaman sonra geliyor olması da kullanıcıların "Neden bu kadar uzun sürdü?" sorusunu sormasına yol açmış durumda.