Küçük, Hızlı, Ekonomik: Karşınızda En Ucuz Taksi Tuk Tuk

Irak'ın başkenti Bağdat'da Uzak Doğu ülkelerinde kullanılan "Tuk Tuk" adlı motor taksi, insan yoğunluğuna ve trafiğe karşı bir çözüm olarak kullanılıyor.

İnsan nüfusunun fazla, trafiğin çok yoğun olduğu Ortadoğu ve Asya ülkelerinin bir çoğunda hızlı ve ekonomik bir ulaşım aracı olan Tuk Tuk kullanılıyor.

Nedir Bu Tuk Tuk?

Tuk-Tuk, özellikle uzak doğu ülkelerinde şehir içi ulaşımı sağlamak için kullanılan bir tür motor taksidir. Genellikle küçük olmalarından dolayı, diğer araçlara göre trafikte daha rahat hareket ederler. İki zamanlı motora sahip olan Tuk-Tuk'lar; çıkardığı sesten dolayı adını buradan almaktadır.

Bağdat'ın doğusundaki Medinet'ül Sadr bölgesindeki vatandaşlar da trafikten kurtulmak için Tuk Tuk tercih ediyor. Neredeyse 3 milyon nufüsa sahip bölgede, araç halk arasında günlük alışverişlerini yapmak için oldukça popüler.

Yolcular Oldukça Memnun

Yolcular, "Tuk Tuk"un araçların giremediği daracık sokaklara bile kolayca girebilmesine dikkat çekiyor. Motor taksi, uygun fiyatıyla çoğu dar gelirli aileler için de gelir kaynağı oluyor.

Yolculardan İsam Ebu Hamza, "Tuk Tuk'u ailemle birlikte dışarı çıktığımızda sık sık kullanıyoruz. Çünkü bizi araç trafiğinden kurtarıyor ve taksiye göre ücreti daha uygun" dedi.





Motor taksi şoförlerinden Seyyid Resul, söz konusu "Tuk Tuk"un aileler için önemli bir gelir kapısı olduğunu söyleyerek, "Ben, Tuk Tuk şoförlüğüne başladıktan sonra evlendim ve bir yuva sahibi oldum" dedi.

"Tuk Tuk" tamircisi Ammar Lami ise yaş farketmeksizin halkının çoğunun bu aracı kullandığını söyleyerek, "Tuk Tuk, bizim için de bir ekmek kapısı. Arızalanan araçların tamirini yapıyoruz. Bölgemizde çok bakımsız ve dar sokak var. Motor taksi buralara rahatça girebiliyor, ancak bozuk yollardan dolayı arıza yapması da doğal bir olay" şeklinde konuştu.