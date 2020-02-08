İnsan Kulaklarının Duyma Dışındaki Bazı İlginç İşlevleri

Kulaklarımız, en başta işitme işlevini yerine getiriyor olsalar da vücudumuzda oynadıkları rol bundan ibaret değil. Kulak, denge işlevini sağladığı gibi, yüz özelliklerimizi ve hatta tat alma duyumuzu bile kontrol etmemize yardımcı oluyor.

Kulaklarımız, vücudumuzun tartışmasız en önemli organlarından biri. İşitme görevini üstlenen kulaklar, bunun yanı sıra insanın aklına gelmeyen bir dizi işleve daha sahip. Denge sağlama ve yürüme yeteneğimiz için önemli olan kulaklar, yüz özelliklerimizi ve hatta tat alma duyumuzu bile kontrol edebilmemize yardımcı oluyor.

Örneğin orta kulakta, yüzümüzdeki kasları kontrol eden bir sinir bulunuyor. Yüz siniri olarak da bilinen bu sinirin zarar görmesi, ciddi bir kulak iltihabı gibi durumlarda yüzümüzdeki kasların kontrolünü kaybetmemize neden olabilir. Aynı zamanda bu yüz sinirinin yanında tat siniri de bulunuyor. Chorda tympani adı verilen bu sinir de orta kulaktan geçiyor. Bu sinirin zarar görmesi hâlinde tat alma duyumuz bozulabiliyor ya da tat alma duyusunu tamamen kaybedebiliyoruz.

Kulak kiri sağlığınız için iyi:

Besinlerin tadını almada yalnızca kulaklarımız değil, aynı zamanda dinlediğimiz şeyler de etkili oluyor. Örneğin beyaz gürültü, tuzlu tat almayı köreltirken gevreklik algısını zenginleştiriyor. Bir araştırmada, tavuk sesi dinleyen kişiler yemeğin daha lezzetli olduğunu algıladılar.

Kulağımıza giren sesler, iç kulaktaki salyangoza gider. Salyangozun içinde tüye benzeyen 16 binin üzerinde hücre, kulağımızda ses dalgalarının oluşturduğu titreşimleri sinir sinyaline çevirir. Bu sinyaller beynimize gider ve beynimiz bu sinyalleri ses hâline getirir. Bu nedenle bu hücreleri bakterilerden, virüslerden ve macerayı seven böceklerden korumak hayati önemde çünkü bu hücrelerin zarar görmesi durumunda işitme engelli olabilirsiniz. Bilim insanları, bu nedenle kulak kirinin kulak için fazlasıyla önemli olduğunu vurguluyorlar.

Kulak kiri, sadece bakterilere karşı özelliklere sahip olmakla kalmıyor; nemli ve yapış yapış olması sayesinde kulaklara giren işgalcilerin yoluna çıkıyor. Kulak kirinin yanı sıra burnumuzun arkasıyla kulaklarımızı birleştiren ve kastan yapılma bir boru bulunuyor. Östaki borusu, dışarıdaki atmosfer basıncıyla kulağımız arasındaki basıncı dengeliyor. Östaki borusu, basınç yükseldiğinde içine hava dolduruyor ve basıncı dengelemeye yardımcı oluyor.

İç kulağımızdaki vestibüler sistem de sıvıyla dolu kanalları kullanarak dengemizi sağlamamıza yardımcı oluyor. Bu kanallar, vücudumuza yürüdüğünü haber vermekten sorumlu. Yine bu kanallardaki tüy benzeri ve adına stereocilia denen yapılar, sıvının çalkalanmasıyla birlikte beynimize sinyal gönderilmesini sağlıyor. Nezle olduğumuzda bazen başımızın dönmesinin nedeniyse vestibular sinirlerdeki iltihap.