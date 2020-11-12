Kumaş Maskelerin COVID-19'a Karşı Etkili Olduğu Açıklandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, kumaş maskelerin COVID-19'a karşı etkili olduğunu açıkladı. Kumaş maskelerin çift yönlü filtreleme yaptığını söyleyen uzmanlar, önemli olan tek şeyin sık dokunmuş kumaş olduğunu ifade ediyorlar.

Koronavirüs pandemisinde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen maskelerle ilgili yeni bir araştırma yapıldı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamalarda, zaman zaman tartışmalara da konu olan kumaş maskelerin de COVID-19'a karşı etkili olduğu ifade edildi.

CDC tarafından hazırlanan koronavirüs kılavuzunda yer alan bilgilere göre kumaş maskeler, insanlara çift yönlü koruma sağlıyor. Bu da kumaş maskelerin filtreleme özelliğine sahip olup, havadaki virüsün vücuda alınmasını önlediği anlamına geliyor. Benzer bir şekilde ağızdaki virüs de kumaş maskelerin dışına çıkamıyor.

Kumaş maskeler etkili olsa da satın alırken dikkat edilmeli

CDC tarafından yapılan açıklamalarda, Theodore Roosevelt isimli uçak gemisinde de ortaya çıkan COVID-19'a karşın kumaş maske kullanıldığı ve yüzde 70'e kadar etkili olduğu ifade edildi. Buna benzer çeşitli araştırmaların da olduğunu ifade eden uzmanlar, kumaş maskelerin etkili olsa da satın almadan önce dikkat edilmesi gereken bazı hususlar olduğunu söylüyor.

Uzmanlara göre kumaş maske alınmadan önce bu maskenin sık dokunmuş olmasından emin olunması gerekiyor. Yani eğer kullanılan kumaş sık dokunmamışsa, o maskenin COVID-19'a karşı etkisi düşük oluyor. Aslına bakacak olursak bu durum sadece kumaş maskeler için değil, diğer maske türlerinde de geçerli olan bir yaklaşım. Maskenin türü ne olursa olsun, seyrek dokunmuş olmaması gerekiyor.