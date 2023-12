Kısa bir ömrü, ömründen de kısa bir müzik kariyeri olmasına rağmen adını alternatif rock müzik tarihinin efsaneleri arasına yazdırmayı başarmış olan Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain, bugün bile şarkıları hâlâ aynı keyifle dinlenen en önemli müzik ikonlarından bir tanesi olarak kabul ediliyor.

1950’li yıllarda ortaya çıkan rock müzik türü yıllar içerisinde değişim ve gelişim göstererek günümüze kadar geldi. Her dönem bu müzik türünün bazı ikonik isimleri vardı, işte o isimlerden bir tanesi de Kurt Cobain’di. 1980’li yılların sonunda kurduğu Nirvana grubu ile alternatif rock müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Kurt Cobain, kısa süre içerisinde tüm dünya tarafından tanınan biri hâline gelmişti.

Bütün dünyanın tanıdığı bir rockstar hâline geldiğinde Kurt Cobain oldukça genç yaştaydı. Rock müzik dünyasını bilirsiniz, özellikle o dönem bu dünyada uyuşturucu madde kullanımı çok yaygındı. Genç yıldız da kendini bu dünyaya kaptırmıştı. Bir yandan şöhretin ağır yükü ile uğraşırken diğer yandan kendini zehirlemesinin sonu maalesef çok kötü bitti. Kısa bir ömre ve ondan da kısa bir kariyere rağmen Kurt Cobain bugün hâlâ gerçek bir müzik efsanesi olarak anılır.

Hızlı yaşadı, genç öldü: Kurt Cobain kimdir?

Tam adıyla Kurt Donald Cobain, 20 Şubat 1967 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde dünyaya geldi. Çocuk yaşta babasının plakları sayesinde efsane rock müzik gruplarını dinlemeye ve gitar çalmaya başladı. Okulla arası iyi değildi, erken yaşta birkaç müzik grubuna katıldı. Daha sonra ise Nirvana grubunu kurdu.

1987 yılında kurulan Nirvana grubu ilk albümünü 1989 yılında çıkardı ve müzik dünyasına bomba gibi düştü. 1991 yılındaki ikinci albümleri ile birlikte artık Kurt Cobain, gençliğin sesi olarak anılır olmuştu. Bu dönemde tam bir uyuşturucu bağımlısına dönüşen ve kişisel hayatında sorunlar yaşayan Kurt Cobain, 1994 yılının 8 Nisan günü 27 yaşındayken intihar etti.

Kurt Cobain hakkında bazılarını ilk kez duyacağınız ilginç bilgiler:

Gençliğinde çalıştığı işi, yıllar sonra çıkan albüm kapağına ilham oldu.

Az kalsın grubun adı Nirvana olmayacaktı.

En hit şarkılarından birinden nefret ediyordu.

Kurt Cobain berbat bir eş ama sevgi dolu bir babaydı.

Bazen adını farklı bir şekilde yazardı.

Yaptığı bazı şakalar aslında neler olacağının işareti gibiydi.

Kurt Cobain genç yaşta, geride bir mektup bırakarak aramızdan ayrıldı.

Gençliğinde çalıştığı işi, yıllar sonra çıkan albüm kapağına ilham oldu:

Kurt Cobain tam bir rockstar olduğu için ilk gençlik döneminde de asi bir çocuktu. Birçok kez basit suçlardan dolayı tutuklanmıştı. Bir dönem asiliği kenara bırakmış ve işe girmişti. Bu iş havuz temizliği ve bakımı yapmak gibi basit bir işti. Zaten çok kısa süre çalıştı. Fakat kısa süre çalıştığı havuz bakımı işi ona yıllar sonra çıkaracağı ikinci stüdyo albümü olan Nevermind’in kapağı için ilham oldu. Havuzun içinde çıplak bir bebeğin dolar peşinde yüzdüğü bir fotoğraftan oluşan bu albüm kapağı, dünya müzik tarihinin en ikonik albüm kapaklarından biri olarak kabul edilir.

Az kalsın grubun adı Nirvana olmayacaktı:

Müzik yapmayı kafasına koyan Kurt Cobain, birçok müzik grubuna katıldı ya da kuruluşunda rol aldı. 1987 yılında Krist Novoselic ve Dave Grohl ile birlikte kurduğu Nirvana grubu ise zirveyi gördüğü ekip oldu. Grubu kurarken akıllarına gelen ilk isim Nirvana değildi. Pen Cap Chew, Ted Ed Fred, Skid Row, Fecal Matter gibi seçenekleri düşündüler. Neyse ki sonunda Nirvana ismine karar kılarak en doğru tercihi yaptılar. Ted Ed Fred ne ya?

En hit şarkılarından birinden nefret ediyordu:

Nirvana grubu albümlerin yanı sıra bazı single şarkılar da çıkardı. Bunlardan bir tanesi olan 'Smells Like Teen Spirit', 1991 yılında yayımlandı ve kelimenin tam anlamıyla ortalığı salladı geçti. Nirvana hayranları bu şarkıya bayılıyor ve her konserde bunu çalmaları için gruba yalvarıyordu. Fakat kendi yazmış olmasına rağmen Kurt Cobain bu şarkıdan nefret ediyordu. Bu şarkıyı yalnızca yapım şirketinin gözünü boyayıp daha büyük bir albüm yapmak için yazdığını söyleyen Kurt Cobain, daha sonra yaptıkları tek bir konserde bile bu şarkıyı çalmadı.

Kurt Cobain berbat bir eş ama sevgi dolu bir babaydı:

Kurt Cobain, alternatif rock grubu Hole’un solisti olan Courtney Love ile 1990 yılında bir gece kulübünde tanıştı. Hemen ısınan ikili sevgili oldular. 1992 yılında ise bu ilişki evliliğe dönüştü. İkili arasında berbat bir ilişki vardı. Aşk ve tutku tamam ama şiddet, alkol, uyuşturucu ve daha neler neler basına yansıyordu. Derken 1992 yılının 18 Ağustos günü çiftin Frances Bean adını verdikleri bir kız çocukları oldu. Kısa bir süre yanında olmasına rağmen Kurt Cobain iyi ve sevgi dolu bir babaydı.

Bazen adını farklı bir şekilde yazardı:

İlk stüdyo albümleri 'Bleach' ile ilk patlamayı yakalamadan önce yerel bir dergide Nirvana grubu hakkında bir yazı yayımlanmış ve burada Kurt Cobain’in adı yanlışlıkla Kurdt Kobain şeklinde yazılmıştı. O zaman Kurt bu duruma çok gülmüştü ama daha sonra işler değişti. O yazıdan sonra zaman zaman kendi adını bilerek Kurdt Kobain olarak yazmaya ve hatta imzalarını böyle atmaya başladı. O dönemki psikolojisi de göz önüne alındığı zaman bazı uzmanlar onun Kurdt Kobain ismini bir tür alter ego olarak kullandığını düşünüyor.

Yaptığı bazı şakalar aslında neler olacağının işareti gibiydi:

Sıradan bir günde arkadaşları Kurt Cobain’e ‘Naber?’ diye sorduklarında çoğu zaman ‘Kendimden nefret ediyorum ve ölmek istiyorum.’ yanıtını alırlardı. Kurt bunu o kadar alaycı bir üslupla söylerdi artık aralarında bir şakaya dönüşmüştü. Hatta üçüncü stüdyo albümlerine de 'I Hate Myself And I Want To Die' adını vermek istemişti. Grubun basçısı bunun kötü bir fikir olduğunu söyleyince 'In Utero' ismine karar verdiler. Zaten bu albüm, son albümleri oldu.

Kurt Cobain genç yaşta, geride bir mektup bırakarak aramızdan ayrıldı:

Kurt Cobain gerçekten kötü durumdaydı. Her türlü uyuşturucuyu kullanıyor, zaman zaman bırakmaya çalışsa bile bağımlılığından kurtulamıyordu. Berbat bir ilişkisi vardı ve şöhretin ağırlığı altında eziliyordu. Birçok kez zaten intiharı denemişti. 8 Nisan 1994 tarihinde evinin garajındaki elektrik sistemini tamir etmek için gelen bir görevli, Kurt Cobain’i intihar etmiş şekilde buldu.

Ardında bıraktığı mektupta yaptıklarından dolayı özür dileyerek artık hayata ve müziğe dair bir tutkusu kalmadığını söyledi. Mektubunda Neil Young'ın 'Hey Hey My My' şarkısından alıntı yaparak ‘Solup gitmektense yanmak daha iyidir.’ sözünü kullandı. Ölümü sonrası tüm dünya şoke oldu ve pek çok tartışma yaşandı.

Kurt Cobain adını efsaneleştiren şarkılarından bazıları:

The Man Who Sold The World

Where Did You Sleep Last Night

Come As You Are

Heart-Shaped Box

Genç yaşta hayatını kaybeden alternatif rock müziğin efsane ismini Kurt Cobain kimdir sorusunu yanıtlayarak hayatı hakkındaki ilginç detaylardan bazılarını paylaştık. Favori Kurt Cobain şarkınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz.