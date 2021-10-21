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  • Birbirinden Muazzam Kuş Bakışı 37 Şehir Manzarası

Siz Hangisinde Yaşamak İsterdiniz? Kaosun ve Kusursuz Düzenin Buluştuğu Kuş Bakışı 37 Şehir Manzarası

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Drone veya uydularla çekilen bu fotoğraflar, bize şehirlerin kuş bakışı görüntülerini eşsiz güzellikte sunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki bu yerleşim düzenleri, şehirler hakkında fikir edinmemizi de sağlıyor.

37 şehir... Bazıları muazzam bir şehirleşme planına sahipken bazıları neredeyse ilkel denilebilecek seviyede. Londra'dan Seul'e, New York'tan Sidney'e, Barselona'dan Riyad'a birbirinden farklı şehirlerin görünümlerini karşılaştırmış da olacaksınız.

Her kıtadan en az bir şehrin kuş bakışı fotoğrafı bulunuyor. Üstelik bu fotoğraflara bakarken şehirler hakkında hap bilgiler de edinmiş olacaksınız. İşte teknolojinin bize hediyesi olan, birbirinden şahane o fotoğraflar:

Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en yüksek nüfuslu şehri: Amsterdam

amsterdam

Barselona'da bulunan Eixample(Daha Geniş Bölge) adlı bu semt, geniş caddelerin kesiştiği bir ızgara düzeni ile ortak avlulu dairelerden oluşuyor.

barcelona

İspanya'nın başkenti Madrid; İstanbul, Moskova, Paris ve Londra'dan sonra Avrupa'nın en kalabalık beşinci şehridir.

madrid

Sen Nehri'nin üzerine, Paris Havzası'nın ortasına kurulan Fransa şehri: Paris

paris

Mısır'ın başkenti Kahire. Yaklaşık 11 milyonluk bir nüfusa sahip.

kahire

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin bu bölgesi, başarılı bir şehirleşme planına sahip.

yeni delhi hindistan

Burası ise Hindistan'ın Delhi adlı başka bir bölgesi.

delhi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Al Falah, Abu Dabi bölgesi.

uydu şehir

Hollanda'da Amsterdam'ın doğusunda bulunan Naarden, 16. yüzyılda inşa edildi. Yaklaşık 17.000 kişiye ev sahipliği yapıyor.

hollanda

Meksika'nın en büyük ikinci metropolü. Zapopan, Tlaquepaque ve Guadalajara adlı üç ayrı şehrin bir konfederasyonundan oluşuyor.

meksika

Fas'ın orta kısmında bulunan Marakeş, ülkenin ilk başkenti olma özelliğini taşıyor. Atlas Dağları'nın dibinde bulunmakta ve Atlantik ile Fas arasında bir geçiş noktası oluşturmaktadır.

morocco

Fransa'nın güneydoğusunda bulunan ve ülkenin 2. en büyük kenti olan Marsilya.

marsilya

Birleşik Krallık'ın başkenti ve en kalabalık şehri olan Londra, Thames Nehri etrafında bulunuyor. İki bin yıldır büyük bir yerleşim yeridir.

londra

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in güneyinde bulunan şehir: La Plata

la plata

Belçika'nın başkenti Brüksel. Birkaç yüzyıl önce bataklığın kurutulması sonucu ortaya çıkmış bir şehirdir. Adı "bataklığın içindeki yerleşim yeri" anlamına gelir.

brüksel

Antofagasta, Şili'nin kuzeyinde bir şehir. Büyük Okyanus'un kıyısında, Atacama Çölü yakınındadır.

şili

Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan İspanya şehri: Cadiz

cadiz

Kuzeydoğu İtalya'da, birbirinden kanallarla ayrılmış ve köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kurulu şehir: Venedik

venedik

Orta Asya'daki en eski yerleşim şehirlerinden biri ve Özbekistan'daki en kalabalık ikinci şehir: Semerkant. Şehrin güneydoğusunda bulunan geleneksel kerpiç Özbek evlerini görüyorsunuz.

şehir kuş bakışı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Lee ilçesinde yer alan bir şehir: Cape Coral

florida

1,6 milyondan fazla nüfusuyla Amerika Birleşik Devletleri'nin altıncı en kalabalık şehri: Philadelphia

uydu gökdelen

Meksika'nın 32 federal yapılanmasından biri, ülkenin başkenti ve nüfus bakımından en büyük şehri: Mexico

Mexico City, Mexico

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bulunan bir bölge: Jumeirah Adaları

Jumeirah Islands

Berlin ve Hamburg'dan sonra Almanya'nın en büyük üçüncü kenti: Münih

münih

Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti ve en büyük şehri: Santiago

şili

Rusya'nın başkenti ve en kalabalık şehri: Moskova

moskova

Sidney, Avustralya'daki en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Ülkenin ekonomik dahil her açıdan merkezi olmasına rağmen başkenti değildir. (Başkent Canberra'dır.)

sidney

Güney Kore'nin başkenti ve en büyük şehri: Seul. Ülke nüfusunun yaklaşık yarısı bu bölgede yaşar.

seul

İtalya'nın başkenti Roma, ülkenin en kalabalık şehridir. Milano, Napoli, Torino, Bolonya, Palermo, Katanya, Floransa, Cenova ve Bari'nin toplamından daha geniş bir yüz ölçümüne sahiptir.

roma

Tel Aviv, İsrail'in Akdeniz kıyı şeridinde, Guş Dan metropolünde bulunan bir şehirdir. Ülkenin finans ve teknoloji merkezidir.

tel aviv

Suudi Arabistan'ın başkenti ve en büyük şehri Riyad.

riyad

Fas'ın batısında, Atlas Okyanusu kıyısında yer alan liman kenti Kasablanka. Ülkenin en büyük şehridir.

kazablanka

Almanya'nın ikinci büyük şehri olup kendi başına ayrı bir eyaleti oluşturan Hamburg.

viyana

Brasília, Brezilya'nın başkentidir. 1956-1960 yılları arasında 41 ayda inşa edilmiştir.

Brasilia,-Brazil

San Francisco, California'da bulunan 1017 dönümlük Golden Gate Park. Şekli nedeniyle New York City'deki Central Park ile karıştırılabiliyor.

uydu new york

Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehri New York. Bir göçmen kentidir. Kentte yaklaşık 170 ayrı dil konuşulmaktadır ve her üç kişiden biri ABD dışında bir ülke doğumludur.

manhattan

Ve İstanbul... Nüfuslarına göre şehirler listesinde belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da birinci, dünyada ise altıncı sırada yer almaktadır.

istanbul uydu

Kaynak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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