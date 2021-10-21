Birbirinden Muazzam Kuş Bakışı 37 Şehir Manzarası

Drone veya uydularla çekilen bu fotoğraflar, bize şehirlerin kuş bakışı görüntülerini eşsiz güzellikte sunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki bu yerleşim düzenleri, şehirler hakkında fikir edinmemizi de sağlıyor.

37 şehir... Bazıları muazzam bir şehirleşme planına sahipken bazıları neredeyse ilkel denilebilecek seviyede. Londra'dan Seul'e, New York'tan Sidney'e, Barselona'dan Riyad'a birbirinden farklı şehirlerin görünümlerini karşılaştırmış da olacaksınız. Her kıtadan en az bir şehrin kuş bakışı fotoğrafı bulunuyor. Üstelik bu fotoğraflara bakarken şehirler hakkında hap bilgiler de edinmiş olacaksınız. İşte teknolojinin bize hediyesi olan, birbirinden şahane o fotoğraflar: Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en yüksek nüfuslu şehri: Amsterdam Barselona'da bulunan Eixample(Daha Geniş Bölge) adlı bu semt, geniş caddelerin kesiştiği bir ızgara düzeni ile ortak avlulu dairelerden oluşuyor. İspanya'nın başkenti Madrid; İstanbul, Moskova, Paris ve Londra'dan sonra Avrupa'nın en kalabalık beşinci şehridir. Sen Nehri'nin üzerine, Paris Havzası'nın ortasına kurulan Fransa şehri: Paris Mısır'ın başkenti Kahire. Yaklaşık 11 milyonluk bir nüfusa sahip. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin bu bölgesi, başarılı bir şehirleşme planına sahip. Burası ise Hindistan'ın Delhi adlı başka bir bölgesi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Al Falah, Abu Dabi bölgesi. Hollanda'da Amsterdam'ın doğusunda bulunan Naarden, 16. yüzyılda inşa edildi. Yaklaşık 17.000 kişiye ev sahipliği yapıyor. Meksika'nın en büyük ikinci metropolü. Zapopan, Tlaquepaque ve Guadalajara adlı üç ayrı şehrin bir konfederasyonundan oluşuyor. Fas'ın orta kısmında bulunan Marakeş, ülkenin ilk başkenti olma özelliğini taşıyor. Atlas Dağları'nın dibinde bulunmakta ve Atlantik ile Fas arasında bir geçiş noktası oluşturmaktadır. Fransa'nın güneydoğusunda bulunan ve ülkenin 2. en büyük kenti olan Marsilya. Birleşik Krallık'ın başkenti ve en kalabalık şehri olan Londra, Thames Nehri etrafında bulunuyor. İki bin yıldır büyük bir yerleşim yeridir. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in güneyinde bulunan şehir: La Plata Belçika'nın başkenti Brüksel. Birkaç yüzyıl önce bataklığın kurutulması sonucu ortaya çıkmış bir şehirdir. Adı "bataklığın içindeki yerleşim yeri" anlamına gelir. Antofagasta, Şili'nin kuzeyinde bir şehir. Büyük Okyanus'un kıyısında, Atacama Çölü yakınındadır. Avrupa'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan İspanya şehri: Cadiz Kuzeydoğu İtalya'da, birbirinden kanallarla ayrılmış ve köprülerle bağlanan 118 adanın üzerine kurulu şehir: Venedik Orta Asya'daki en eski yerleşim şehirlerinden biri ve Özbekistan'daki en kalabalık ikinci şehir: Semerkant. Şehrin güneydoğusunda bulunan geleneksel kerpiç Özbek evlerini görüyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Lee ilçesinde yer alan bir şehir: Cape Coral 1,6 milyondan fazla nüfusuyla Amerika Birleşik Devletleri'nin altıncı en kalabalık şehri: Philadelphia Meksika'nın 32 federal yapılanmasından biri, ülkenin başkenti ve nüfus bakımından en büyük şehri: Mexico Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bulunan bir bölge: Jumeirah Adaları Berlin ve Hamburg'dan sonra Almanya'nın en büyük üçüncü kenti: Münih Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti ve en büyük şehri: Santiago Rusya'nın başkenti ve en kalabalık şehri: Moskova Sidney, Avustralya'daki en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Ülkenin ekonomik dahil her açıdan merkezi olmasına rağmen başkenti değildir. (Başkent Canberra'dır.) Güney Kore'nin başkenti ve en büyük şehri: Seul. Ülke nüfusunun yaklaşık yarısı bu bölgede yaşar. İtalya'nın başkenti Roma, ülkenin en kalabalık şehridir. Milano, Napoli, Torino, Bolonya, Palermo, Katanya, Floransa, Cenova ve Bari'nin toplamından daha geniş bir yüz ölçümüne sahiptir. Tel Aviv, İsrail'in Akdeniz kıyı şeridinde, Guş Dan metropolünde bulunan bir şehirdir. Ülkenin finans ve teknoloji merkezidir. Suudi Arabistan'ın başkenti ve en büyük şehri Riyad. Fas'ın batısında, Atlas Okyanusu kıyısında yer alan liman kenti Kasablanka. Ülkenin en büyük şehridir. Almanya'nın ikinci büyük şehri olup kendi başına ayrı bir eyaleti oluşturan Hamburg. Brasília, Brezilya'nın başkentidir. 1956-1960 yılları arasında 41 ayda inşa edilmiştir. San Francisco, California'da bulunan 1017 dönümlük Golden Gate Park. Şekli nedeniyle New York City'deki Central Park ile karıştırılabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehri New York. Bir göçmen kentidir. Kentte yaklaşık 170 ayrı dil konuşulmaktadır ve her üç kişiden biri ABD dışında bir ülke doğumludur. Ve İstanbul... Nüfuslarına göre şehirler listesinde belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da birinci, dünyada ise altıncı sırada yer almaktadır. Kaynak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

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