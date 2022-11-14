Kuşlar Bir Yere Konduklarında Neden Aynı Yöne Bakarlar?

Sokakta bulunan elektrik direklerini hayal edip çizmeye kalksak elektrik tellerinin olmazsa olmazı tele konmuş kuşları da eklemeden yapamayız. Çünkü onları her gün her yerde o kadar çok görürüz ki alışagelmiş bir durumdur artık bizim için. Alışagelmiş olduğu için de bu kuşlara çok detaylı bakmadan üstün körü seyirlerine dalarız.

Elektrik tellerine veya ağaç dallarına konan kuşların ortak bir davranışı var. İstisnalar dışında(değineceğiz)bu kuşların hepsinin aynı yöne baktıklarını hiç fark ettiniz mi?

Bu yazımızda neredeyse herkesin her gün gördüğü ama az kişinin fark ettiği bu durumu ele almak istedik.

Kuşların genellikle ön tarafı ağır, kanatlarının uzandığı kuyruk tarafı hafiftir.

Bu sebeple de rüzgara doğru uçtuklarında daha az rüzgar direnci yaşarlar. Aynı şey elektrik tellerine konduklarında da geçerlidir. Rüzgar direncini azaltmak için hepsi rüzgar nereden eserse gövdelerini oraya çevirirler. Ağır olan ön taraflarını rüzgar yönüne döndüklerinde rüzgara karşı daha sağlam durabilirler.

Ayrıca geriye dönük kuş tüyleri de hava akışının bu yönü için uygundur.

Rüzgar karşılarından estiğinde tüylerini kabartmaz ve kanatlarının üzerinden aktığı için dengeleri bozulmaz. Eğer ters yöne bakıyor olsalardı; gelen rüzgar tüylerini kabartarak hafif olan bu kısmın dengesini bozar ve yere sağlam basmalarını zorlaştırırdı. İşte bu yüzden kuşlar; rüzgar yön değiştirse dahi aerodinamik yapıları nedeniyle her zaman aynı yöne bakıyor olacaklar.

Rüzgara doğru bakmanın ikinci avantajı ise tehlike anında kondukları yerden uçmalarının daha kolay ve kontrollü olmasıdır.

İlk bakışta kuşların, rüzgarı arkalarına almak varken rüzgara karşı uçmaları mantıklı gelmemiş olabilir. Fakat unutmayın ki uçaklar da rüzgarı karşılarına alıp kalkarlar. Çünkü karşıdan esen rüzgar uçağın kanatlardan geçen hava akımının hızını arttırır ve uçağın daha çabuk kalkmasını sağlar.

Ya da daha basit bir örnek vermek gerekirse uçurtmaları düşünün. Rüzgarı arkanıza alıp saatlerce koşsanız da havalanmaz. Havalanması için rüzgara karşı koşmalısınız.

Peki ya hava rüzgarsız olduğunda ne oluyor?

Fotoğraf: Soroush Javadi / Flickr

Tahmin edebileceğiniz gibi, kuşların baktığı yön rüzgara bağlı olduğundan ve hava rüzgarlı olmadığında kuşlar rastgele seçilen yönlere bakıyorlar. Tıpkı yukarıdaki fotoğraftaki gibi.