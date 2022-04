İki yıl önce duyurulan ve Açlık Oyunları ile aynı evrende geçecek olan 'Kuşların ve Yılanların Şarkısı' filminin ne zaman vizyona gireceği açıklandı. Merakla beklenen film, önümüzdeki yılın sonralarına doğru beyaz perde de hayranlarıyla buluşacak.

Suzanne Collins’in distopik-bilim kurgu eserinden uyarlanan ve bildiğimiz dünyadan çok farklı bir düzende yaşayan Katniss Everdeen isimli bir genç kızın sisteme karşı başlattığı isyanı anlatan dört filmlik Açlık Oyunları (The Hunger Games) serisi, en sevilen beyazperde adaptasyonları arasında yer alıyor. 2012 ila 2015 yılları arasında çıkan filmleriyle epeyce bir konuşulan ve dünyanın dört bir yanından oldukça geniş bir hayran kitlesi olan serinin başrollerinde Oscar’lı oyuncu Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Elizabeth Banks ve Woody Harrelson gibi isimler yer alıyor.

Son filminin üzerinden yedi yıl geçmesinin ardından şimdi, Açlık Oyunları evreninde geçen yeni bir film geliyor. Yapımcı şirket Lionsgate’in bildirdiği üzere, ana seride anlatılan olaylardan öncesine odaklanacak olan Kuşların ve Yılanların Şarkısı (The Ballad of Songbirds and Snakes) isimli film, önümüzdeki yıl severleriyle buluşacak.

Yeni film, Açlık Oyunları serisinin 'kötüsüne' odaklanacak

Her ne kadar Açlık Oyunları dört filmlik bir seri olsa da, filmler aslında üç kitaplık bir seriden uyarlanıyor. Ancak yazar Collins sonrasında Panem evrenini genişletmeye karar vermiş ve bunun üzerine 2020 yılında The Ballad of Birds and Snakes isimli bir kitap daha yayımlayarak seriyi dörtlemişti. Yeni filmin uyarlanacağı bu kitapta Collins, ünlü oyuncu Donald Sutherlans tarafından canlandıran, asıl hikayenin ‘kötüsü’ Coriolanus Snow’un gençlik yıllarına odaklanmıştı.

Daha kitap raflara bile gelmeden Lionsgate, film adaptasyonu için çalışmalara başlandığını açıklamıştı. Şimdiyse Açlık Oyunları dörtlemesinin yönetmeni Francis Lawrence’ın bir kez daha yönetmen koltuğuna oturacağı Kuşların ve Yılanların Şarkısı’nın ne zaman sinemalara geleceği açıklandı. Lionsgate, filmin çıkış tarihini 2023 Kasım’ı olarak duyurdu.

Çekimleri bu yıl içerisinde başlaması beklenen filmin kadrosuna dairse şimdilik herhangi bir şey bilinmiyor. Ancak Açlık Oyunları’nın Lionsgate’in en başarılı yapımlarından birisi olduğunu düşündüğümüzde, bizi oldukça büyük bir projenin beklediği söylemek pek de yanlış olmayacaktır.