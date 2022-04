13 yıllık bekleyişin ardından nihayet hakkında yeni bilgiler edindiğimiz Avatar 2’nin ismi açıklandı. Filmden ilk fragmanın da ne zaman gösterileceği belli oldu.

2009 yılında beyazperdede gördüğümüz ve görsel efektleri ile pek çok kişinin aklını başından alan; hatta o dönemde oyunları ve çizgi romanları bile yapılan Avatar filmi, 13 yıllık uzun bir aranın ardından nihayet geri dönüyor. İki yıl önce çekimleri tamamlanan ancak pandemi nedeniyle bitirilemeyen Avatar 2’nin bu yılın sonunda çıkacağı açıklanmıştı.

Daha önce Avatar 2’nin su altı çekimlerinden pek çok fotoğraf paylaşılmıştı. Filmin yapımcısı Jon Landau da geçtiğimiz yıl filmin konusu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bugün ise film hakkında yeni bilgiler geldi.

Filmin adı 'Avatar: The Way of The Water' olacak

Dünya çapındaki sinema salonu sahiplerinin toplandığı bir etkinlik olan CinemaCon’a katılan James Cameron, filmin adının Avatar: The Way of Water (Avatar: Suyun Yolu) olduğunu açıkladı. Daha önce paylaşılan su altı çekimlerinden fotoğraflar ile örtüşen isim, filmin çoğunluğunun su altında geçeceği hakkında da bizlere ipucu vermiş oldu.

Cameron ayrıca filmin ilk fragmanının Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi sırasında sinemalarda yayınlanacağını da açıkladı. Ardından da fragman bir hafta sonra çevrimiçi olarak paylaşılacak.

16 Aralık 2022 tarihinde sinemalarda yerini alacak olan Avatar: The Way of Water hakkında yakında çok daha fazla bilginin ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.