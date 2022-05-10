Kütahya Game Jam 2022, 13 Mayıs Tarihinde Başlıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından düzenlenen Kütahya Game Jam 2022, 48 saatlik oyun yapma maratonu, Cosplay yarışması ve masa üstü oyunları ile 13-14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Kütahya Belediyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversite Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Bilgisayar ve Bilişim Topluluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen Kütahya Game Jam, bu yıl da 48 saatlik bir oyun yapma maratonu ile oyun yapmak isteyen kişileri ve grupları birleştirecek.

Oyun geliştiricilerinin hızlı düşünerek pratik bir şekilde oyun yapmasının hedeflendiği bu etkinlik, 13-14-15 Mayıs tarihlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek. Katılımcılar hem kendilerini geliştirecek hem bu rekabetçi ortamda bulunmanın tadını çıkaracak.

Etkinlikte Game Jam'den çok daha fazlası olacak

Kütahya Game Jam 2022 etkinliğinde 48 saatlik maratonun yanı sıra Cosplay, özgün oyun müziği, masa üstü oyunları ve daha birçok içerik ve etkinlik de bulunacak. Katılımcılar etkinlik boyunca düzenlenecek Cosplay yarışmasına da katılabilir ve çeşitli ödüllerin sahibi olabilir.

13,14 ve 15 Mayıs tarihlerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bedesten’de düzenlenecek olan bu ücretsiz etkinliğe başvuru yapmak içinse burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.