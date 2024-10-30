Kuzey Amerika’dan Güney Amerika’ya kara bağlantısı olduğu hâlde otomobille neden geçiş yapılamıyor? Kulağa biraz tuhaf geliyor öyle değil mi?

Kuzey ve Güney Amerika, kara bağlantısı ile birleşse de Panama ve Kolombiya arasındaki Darien isimli bir geçit, bu iki kıtayı karayolu ile bağlamıyor.

Peki neden böyle bir durum var?

Darien Geçidi, Panama ile Kolombiya arasındaki bu yoğun tropikal orman bölgesinde yol yapımını imkansız kılar.

Bölge, kilometrelerce genişliğiyle âdeta geçit vermez bir doğaya sahip. Herhangi bir taşıtın olmadığı bu alanda, karayolu ile seyahat etmek mümkün değil. Geçidin olmaması ise tarihsel bir nedene sahip.

1889’da yapılan ilk Pan-Amerikan Konferansı’nda iki kıta arasında bir demiryolu hattı önerilmişti fakat bu proje hiç hayata geçirilemedi. Bu fikir, otomobillerin popülerleşmesiyle bir otoyola dönüştü.

Ancak Darien Geçidi, inşa edilmesi zor bir alan olduğu için bu plan hiçbir zaman tamamlanamadı.

Ayrıca Pan-Amerikan karayolu, Kuzey ve Güney Amerika arasında uzanan devasa bir karayolu ağı olarak bilinir. Bu karayolu, Kuzey Amerika’nın kuzeyinden başlayarak, Güney Amerika’nın güneyindeki Tierra del Fuego’ya kadar uzanır.

Fakat yolculuk, Panama’daki Darien Geçidi’ne kadar sürer. Oraya ulaştığınızda ise arabanızı, başka bir araçla taşımadan yola devam etmeniz mümkün değil.

Öte yandan yoğun yağmur ormanları ve engebeli araziler, burayı geçiş yapılması neredeyse imkansız hâle getirir. Ayrıca burada yol inşa etmek, ciddi bir ormansızlaşmaya sebep olur ki bu da çevreye, geri dönüşü olmayan zararlar verebilir.

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