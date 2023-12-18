Yaklaşık 9 aylık bir yolculuğun ardından, tamamen elektrikli Nissan Ariya kullanan iki maceracı, dünyanın iki kutup arasındaki yolculuklarını tamamlamayı başardı.

İskoç sürücü Chris Ramsey ve eşi Julie, Nissan Ariya'ları ile bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Yolculuk rotası ise beklenenden biraz daha uzun ve dolambaçlı oldu: İskoç çift, 1823 Manyetik Kuzey Kutbu'ndan Antarktika'ya kadar yolculuk yaparken, bunu gerçekleştiren ilk kişiler olmayı da başardılar. Üstelik bu yolculukta bir elektrikli otomobil kullanıldı.

Öncelikle çiftin kullandığı Nissan Ariya ile başlayalım. Bu elektrikli otomobil, Arctic Trucks adlı firma tarafından zorlu koşullara uygun hâle getirildi. Burada amaç, gelecekteki elektrikli araçlar için de bir konsept oluşturmak ve Antarktika'daki çalışmalarda benzinli otomobillerin yerini elektrikli araçlara bırakmasını sağlamak olarak açıklandı.

9 ayda dünyanın uçlarına yolculuk

Yine de araç, fabrika çıkışı versiyonuna kıyasla çok da farklı değil. 39 inçlik tekerlekler için araç biraz modifiye edildi. Süspansiyon yükseltilirken güç ünitesi değişmedi, vites kutusu da aynı kaldı. Yine de araca bazı ek vites seçenekleri eklendi. Ayrıca aracın şasisi de güçlendirildi. Arctic Trucks bu modu AT39 olarak adlandırdı.

İskoç çift, Kuzey Kutbu'ndan başladıkları yolculuklarını geçtiğimiz ay tamamladı. Bu süreçte 27.350 kilometreden fazla yol yapan çift, tam 9 ayı bu macerayı tamamlamaya ayırdı. Bu süre biraz uzun gibi gözükse de mevsim geçişleri, kutuplardaki hava durumu gibi etmenler göz önüne alınarak planlanmış yolculuk süresi de buydu.

Aslında yolculuk bitiş kısmında değil, başlangıç kısmında neredeyse gecikmeye uğruyordu. Küresel ısınma arttıkça kutuplardaki yollar da erime nedeniyle kullanılamaz duruma geliyor. Araç yol boyunca taşınabilir bir rüzgar tribünü ve güneş panelleri ile şarj edilirken, hava şartları uygun olmadığında ise jeneratörler kullanıldı.

Modifikasyonlar nedeniyle menzili 250-300 kilometreye kadar düşen Ariya ile yapılan yolculukta, Kuzey ve Güney Amerika kıtaları üzerinden çizilen bir güzergâh takip edildi. -30 derece soğukta bile aracın çalıştığı görüldü.

Yolculuğun aşamalarını çiftin Instagram sayfasında görebilirsiniz.