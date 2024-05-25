KVKK, Knight Online Türkiye'ye 750 bin TL para cezası kesti. Bu cezanın nedeni, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işleniyor olmasıydı. Şirket, bazı çalışmalar da yapacak.

Video oyun tarihinin en ikonik yapımlarından biri olan Knight Online ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Knight Online'ın Türkiye'deki işletmecisine 750 bin TL ceza kesilmesine karar verdi. KVKK'nın kararı, söz konusu şirketle ilgili yapılan başvurunun incelenmesi sonucunda verildi.

KVKK'ye yapılan başvuruda, Knight Online Türkiye'nin internet sitesinde paylaşılan "Aydınlatma Metni", "Çerez Politikası" ve "Gizlilik Politikası" metinleri, oyunculara ait kişisel verileri, açık rıza olmadan yurt dışına aktarılmasına izin veriyordu. Ayrıca Knight Online'ın anti hile yazılımı, bilgisayardaki tüm dosyalara erişebiliyordu. İşte bunların ilgili kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan incelemede, yapılan başvurunun yerinde olduğu tespit edilmiş oldu.

Knight Online Türkiye, gerekli düzenlemeleri yapmak zorunda kalacak

TRT Haber'in bildirdiğine göre KVKK, yaptığı incelemede kullanıcılara tercih seçeneği sunulmadığını tespit etti. Yani oyuncular, özellikle de çerezleri reddedemiyorlardı. Hâl böyle olunca da KVKK ile ilgili düzenlemeler ihlal edilmiş oldu.

KVKK, sadece para cezası ile yetinmedi. Şirketin, internet sitesinde yer alan metinleri mevzuata uygun hale getirmesi gerekecek. Ayrıca kullanıcı verilerinin yurt dışına aktarımı ile ilgili de çalışmalar yapılacak. Bu noktada, oyunculardan açık rıza alınması gerekecek.