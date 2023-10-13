Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin hack'lendiğini duyurdu. Yurt dışı kaynaklı saldırıda, 700'den fazla öğrencinin kimlik bilgileri ele geçirildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), eşine az rastlanır bir açıklama yaptı. KVKK tarafından yapılan açıklamada, 3 kurumda birden veri ihlali yaşandığı belirtildi. Bu kurumlar; Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Havaist Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Johnson Controls Klima ve Servis Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. idi. Bunlardan en önemlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde yaşanan veri ihlaliydi.

KVKK tarafından yapılan açıklamaya göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 11 Eylül 2023 tarihinde hack'lendi. Üniversite yetkilileri, bu durumu 3 Ekim tarihinde tespit ettiler. Reşadiye Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin kişisel verileri, saldırı sonucu sızdırılmış durumda. KVKK, 700'den fazla öğrencinin bu durumdan etkilendiğini, öğrencilere ait kimlik ve iletişim bilgileri ile görsel ve işitsel kayıt verilerinin sızdırıldığını açıkladı.

KVKK tarafından yapılan açıklama şöyle:





Veri sorumlusu sıfatını haiz Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından Kurula iletilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;



Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yürütülen tehdit istihbaratı faaliyetleri kapsamında Reşadiye Meslek Yüksekokuluna ait olduğu değerlendirilen öğrenci bilgilerinin saldırganlar tarafından internette çeşitli forum sitelerinde satıldığı veya satılmaya çalışıldığı bilgisinin 03.10.2023 tarihinde veri sorumlusuna bildirildiği,



Yapılan incelemelerde yurtdışı IP adreslerinden veri sorumlusu sistemlerine yetkili kullanıcı olarak giriş yapıldığının tespit edildiği,



İhlalin 11.09.2023 tarihinde meydana geldiği ve 03.10.2023 tarihinde tespit edildiği,



İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun öğrenciler olduğu,



İhlalden etkilenen verilerin; kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıt verileri olduğu,



İhlalden etkilenen kişi sayısının tahmini 741 olduğu,



İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili olarak veri sorumlusunun



bilgilerine yer verilmiştir. Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.Veri sorumlusu sıfatını haiz Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından Kurula iletilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yürütülen tehdit istihbaratı faaliyetleri kapsamında Reşadiye Meslek Yüksekokuluna ait olduğu değerlendirilen öğrenci bilgilerinin saldırganlar tarafından internette çeşitli forum sitelerinde satıldığı veya satılmaya çalışıldığı bilgisinin 03.10.2023 tarihinde veri sorumlusuna bildirildiği,Yapılan incelemelerde yurtdışı IP adreslerinden veri sorumlusu sistemlerine yetkili kullanıcı olarak giriş yapıldığının tespit edildiği,İhlalin 11.09.2023 tarihinde meydana geldiği ve 03.10.2023 tarihinde tespit edildiği,İhlalden etkilenen ilgili kişi grubunun öğrenciler olduğu,İhlalden etkilenen verilerin; kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıt verileri olduğu,İhlalden etkilenen kişi sayısının tahmini 741 olduğu,İlgili kişilerin veri ihlali ile ilgili olarak veri sorumlusunun [email protected] [email protected] e-posta adreslerinden ve 0356 252 16 16/4250-4255-4257 numaralı telefonlardan bilgi sağlayabilecekleribilgilerine yer verilmiştir.

KVKK'nın Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hakkındaki açıklamasına buradan, Havaist Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkındaki açıklamasına buradan, Johnson Controls Klima ve Servis Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkındaki açıklamasına da buradan ulaşılabilir.