30 Milyon TL'lik Lamborghini Revuelto 4. Kez Geri Çağrıldı

Lamborghini’nin V12 motorlu ilk plug-in hibrit süper otomobili Revuelto, performansıyla olduğu kadar yaşadığı teknik sorunlarla da gündem olmaya devam ediyor. Markanın yeni amiral gemisi, satışa çıkmasının ardından dördüncü kez geri çağırma kapsamına alındı. Son sorun ise modern otomobiller için oldukça kritik bir noktada: arka görüş kamerası.

Revuelto'nun son geri çağırılmasının nedeni, aracın kapatılıp kısa süre içinde geri vitese alındığında, arka görüş kamerası görüntüsünün ekrana gelmemesi. Bu durum, özellikle manevra sırasında sürücünün görüşünü kısıtlayabildiği için güvenlik standartlarıyla uyumsuz kabul ediliyor. Lamborghini, hatanın tamamen yazılımsal olduğunu ve donanımsal bir risk oluşturmadığını belirtiyor.

Geri çağırma şimdilik ABD’de yalnızca 7 aracı kapsıyor. Bunların 5’i 2025, 2’si ise 2024 model Revuelto. Lamborghini, sorunu şirket içi testlerde fark ettiğini ve çözümün oldukça basit olduğunu söylüyor. Yetkili servislerde yapılacak ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle problem tamamen ortadan kaldırılacak. Araç sahipleri de resmi kanallardan bilgilendirilecek.

Revuelto’nun Geri Çağırma Karnesi Pek İyi Değil

Bu dördüncü geri çağırma, Revuelto’nun geçmişini düşününce biraz daha dikkat çekici hâle geliyor. Çünkü model daha önce de:

Makas kapıların yaylarındaki bağlantı pimleri,

Silecek mekanizmasının bağlantı parçaları,

Yağ hattındaki bazı civataların yeterince sıkı olmaması

gibi nedenlerle geri çağrılmıştı. Neyse ki bu sorunların hiçbiri kazaya ya da yaralanmaya yol açmadı.