Tümü Webekno
Haftanın Göz Atmak İsteyebileceğiniz En İyi Fırsatları Protein Ocean'da indirim! CASEDOIT'te 4 al 2 öde!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

30 Milyon TL'lik Lamborghini Revuelto 4. Kez Geri Çağrıldı

Lamborghini’nin V12 motorlu ilk plug-in hibrit süper otomobili Revuelto, performansıyla olduğu kadar yaşadığı teknik sorunlarla da gündem olmaya devam ediyor. Markanın yeni amiral gemisi, satışa çıkmasının ardından dördüncü kez geri çağırma kapsamına alındı. Son sorun ise modern otomobiller için oldukça kritik bir noktada: arka görüş kamerası.

30 Milyon TL'lik Lamborghini Revuelto 4. Kez Geri Çağrıldı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Revuelto'nun son geri çağırılmasının nedeni, aracın kapatılıp kısa süre içinde geri vitese alındığında, arka görüş kamerası görüntüsünün ekrana gelmemesi. Bu durum, özellikle manevra sırasında sürücünün görüşünü kısıtlayabildiği için güvenlik standartlarıyla uyumsuz kabul ediliyor. Lamborghini, hatanın tamamen yazılımsal olduğunu ve donanımsal bir risk oluşturmadığını belirtiyor.

Geri çağırma şimdilik ABD’de yalnızca 7 aracı kapsıyor. Bunların 5’i 2025, 2’si ise 2024 model Revuelto. Lamborghini, sorunu şirket içi testlerde fark ettiğini ve çözümün oldukça basit olduğunu söylüyor. Yetkili servislerde yapılacak ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle problem tamamen ortadan kaldırılacak. Araç sahipleri de resmi kanallardan bilgilendirilecek.

Revuelto’nun Geri Çağırma Karnesi Pek İyi Değil

Bu dördüncü geri çağırma, Revuelto’nun geçmişini düşününce biraz daha dikkat çekici hâle geliyor. Çünkü model daha önce de:

  • Makas kapıların yaylarındaki bağlantı pimleri,
  • Silecek mekanizmasının bağlantı parçaları,
  • Yağ hattındaki bazı civataların yeterince sıkı olmaması

gibi nedenlerle geri çağrılmıştı. Neyse ki bu sorunların hiçbiri kazaya ya da yaralanmaya yol açmadı.

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Google Maps'e Gemini Destekli Yeni Özellik Geliyor: Artık Sohbet Ederek Düzenleme Yapılabilecek!

Google Maps'e Gemini Destekli Yeni Özellik Geliyor: Artık Sohbet Ederek Düzenleme Yapılabilecek!

Steam, Oyun İndirme Konusunda Türkiye'de En Hızlı İnternet Sağlayıcılarını Açıkladı

Steam, Oyun İndirme Konusunda Türkiye'de En Hızlı İnternet Sağlayıcılarını Açıkladı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com