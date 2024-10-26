Lancia, 2026'da satışa sunulacak olan yeni amiral gemisi Gamma'nın ilk teaser görselini paylaştı.

Lancia, yeni amiral gemisi Gamma'nın teaser görselini paylaştı. 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Gamma, markanın yeni tasarım dilini yansıtacak.

Lancia, Gamma ile birlikte yeni bir döneme giriyor. Melfi fabrikasında üretilecek ve Peugeot 3008 ile yeni Jeep Compass gibi diğer Stellantis modelleriyle aynı platformu kullanacak.

Lancia Gamma'nın dikkat çeken detayları

Bugün yayımlanan teaser görseli, aracın arka tasarımının bazı detaylarını ortaya koyuyor. Yeni tasarım dilinin ipuçlarını görmek mümkün, özellikle de bagaj kapağında uzanan "LANCIA" yazısı dikkat çekiyor.

Yeni amiral gemisinin uzunluğunun yaklaşık 4.7 metre olması öngörülüyor; bu da onu Audi A5, BMW 3 Serisi ve Mercedes C Serisi ile benzer bir proporsiyon içine yerleştiriyor. Lancia Gamma, tamamen elektrikli olarak tasarlanmış olsa da hibrit motor seçenekleri de sunacak. Peugeot 3008 ve 5008'de olduğu gibi, şarj edilebilir hibrit versiyonlar da mümkün olacak.

Lancia'nın yeni amiral gemisi Gamma, markanın geleceğinde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. 2026'da satışa sunulacak olan bu model şimdiden merakla bekleniyor.