Çeyrek Asırlık Oyun Lara Croft: Tomb Raider’ın Hikayesi

1996 yılında piyasaya ilk sürüldüğü tarihten beri satış rekorları kıran Lara Croft, bilgisayar dünyasında karşılaştığımız ilk savaşçı kadınlardan birisiydi. İlk tanıştığımız Lara'dan yeni nesile uyum sağlamak için tamamen baştan yaratılan Lara'ya kadar karakterin ve oyunlarının geçirdiği evrimi sizler için anlattık.

Oyun dünyasının belkide ilk kadın savaşçısı olan Lara Croft, 1996 yılında Tomb Raider’ın ilk piyasaya sürüldüğü günden beri satış rekorları kırdı. Sinematiklerinden karakter seslendirmelerine kadar aksiyon oyunlarına ve hatta filmlerine ilham kaynağı olan Tomb Raider, çocuklardan ziyade yetişkinlerin ilgisini çeken ilk aksiyon video oyunlarından biri.

Bilgisayar dünyasında neredeyse herkesin aşık olduğu Lara karakteri, son oyun piyasaya sürülene kadar tam 22 yıl boyunca birçok değişikliğe uğradı. Serinin en yeni oyunu “Shadow of the Tomb Raider”, 2018 yılında PC, Playstation ve Xbox platformlarında piyasaya sürüldü. Lara Croft efsanesinin ilk çıkışından bu yana geçirdiği evrimi sizler için anlattık.

Lara Croft’u tanıdığımız oyun: Tomb Raider (1996)

Lara Croft’un 1996 yılında gösterdiği başarısı, biraz da Sony Playstation ve Sega Saturn konsollarının kendisinden tam bir yıl önce piyasaya sürülmesinden kaynaklanıyor. Oyundaki görseller ve Lara karakteri, o zamanın teknolojisinin çok ilerisinde olan 3 boyutlu çizim sayesinde yaratıldı ve oyun, dünya çapında 2 milyondan fazla satarak büyük bir rekor kırdı.

1996-2000 yılları arası Lara Croft:

Bütün oyun platformları Lara Croft’un etkisinden nasibini aldı ve oyun, yeni versiyonları merakla beklenen yapımlardan biri oldu. Lara hep bildiğimiz gibiydi; antik yapılarda karşılaştığı düşmanları yenmeye çalışırken bir yandan da karşısına çıkan tuzaklardan kaçıp bulmacaları çözüyordu.

Serinin devam oyunları olan Tomb Raider II, Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft, Tomb Raider: The Last Revelation ve Tomb Raider: Chronicles’da karşımıza çıkan hikaye işlenişi ve karakter görünümü hep aynıydı. Bu oyunlarda grafikler iyileştirildi, geri kalan her şey aynı kaldı.

Angeline Jolie, Lara Croft rolünde

Oyunlar iyice efsaneleşmeye başladığında 1998 yılında serinin ilk filmi için hazırlıklara başlandı ve başrol için Angeline Jolie seçildi. Bazı hayranlar Lara ile Angelina’yı pek bağdaştıramasa da film, dünya çapında 270 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

Hayal kırıklığı yaratan oyun: Tomb Raider: Angel of Darkness

Son derece basit ve sıradan bir görünüm sunan bu oyun, Lara Croft’un maceralarını şehir hayatında devam ettirdi. Şehir hayatına geçmesine ve Lara’ya yeni bir görünüm kazandırmasına rağmen oyun, oyun içi hatalar ve eksikliklerden dolayı eleştirmenlerinden kötü not aldı ve aynı zamanda yeni Playstation 2 konsoluna geçildikten sonra büyük uyumluluk problemleri yaşamaya başladı.

2003 yılında oyun çıktıktan tam bir ay sonra serinin ikinci filmi olan Lara Croft Tomb Raider: Yaşamın Kaynağı çıktı ve her ne kadar kötü eleştiriler alsa da büyük bir maddi kazanç sağladı. Angelina Jolie, film hakkında yapılan yorumlardan dolayı serinin üçüncü filminde oynamayacağını belirtti.

Lara özüne dönüyor; "Tomb Raider: Legend"

Bir önceki oyunun yarattığı hayal kırıklığının ardından oyunun yayıncısı Eidos Interactive, oyunun geliştirici ekibini değiştirmek istedi ve Crystal Dynamics ile anlaştı. Crystal Dynamics, oyuna daha fazla bulmaca ve keşif görevleri getirerek Lara’yı ilk haline geri döndürdü.

2006 yılından 2008’ kadar Tomb Raider: Legend", "Tomb Raider: Anniversary” ve "Tomb Raider: Underworld” olmak üzere toplamda 3 yeni oyun piyasaya süren bu şirket, Lara’nın itibarını geri kazanmasında yardımcı oldu. Lara karakteri, imza niteliğindeki şortunu ve yarım tişörtün giymeye devam etti ancak proporsiyonları günümüz kadınlarına daha çok benzetildi ve karakteristik özellikleri daha ön plana çıkarıldı.

Tamamen farklı bir Lara Croft: Tomb Raider (2013)

Eidos şirketi 2009 yılında Square Enix tarafından satın alındı ve yeni oyunda bugüne kadar bugüne kadar hiç görmediğimiz Lara Croft’un gençlik yıllarında atıldığı ilk maceralar konu alındı. Daha önceki oyunlara benzer bulmaca ve keşif odaklı maceraların yanı sıra Lara’nın ıssız bir adada hayatta kalma mücadelesine de tanıklık ediyoruz.

Tamamen yenilenen bu oyuna yeni ve uzun sinematikler eklenmesinin yanı sıra, Lara’nın mahsur kaldığı adada keşfedeceği yerler bugüne kadar karşılaştığımız sıkıcı mezarlıklardan daha büyük ve göz açıcıydı. Lara, bu oyunda daha fazla dövüşe yoğunlaşmış durumda ve düşmanlarını gizli mod dahil olmakz üzere birçok farklı şekilde yenebiliyor.

Oyunun başarısını takiben Rise of Tomb Raider adında devam yapımı da geldi. Hikayeyi kaldığı yerden sürdüren Rise of Tomb Raider, yeni serinin devam etmesini sağladı, ancak ne ilk oyunu kadar ne de 3. oyun kadar çık sevilmedi.

Angelina gitti, Alicia Vikander geldi; Tomb Raider (2018)

Oyunlarda alışkın olduğumuz Lara her ne kadar mükemmel ve yenilmez olarak lanse edilse de, bu filmde karşılaştığımız Lara daha kırılgan, daha genç ve daha bizden biri gibi.

Filmde Lara’nın kendine olan güveninin azaldığını ve güçlerinin onu zaman zaman hayal kırıklığına uğrattığını görüyoruz. Mükemmel bir karakter olmaktan çıkan Lara, karakteri izleyicilere başarılı bir şekilde daha gerçekçi hissettiriyor. Lara’nın bu yeni hali pek alışılagelmedik olsa da, izleyicilerinden tam not almayı başardı.

Shadow of the Tomb Raider (2018)

2018 yılında çıkan bu oyun, Eidos tarafından tamamen yeniden yapılan Lara Croft üçlemesinin son oyunu. Güney Amerika ormanlarında hayatta kalmaya çalışan Lara, 2013 yılında karşımıza çıkan genç ve kendine güvensiz Lara’nın nasıl güçlü bir savaşçıya dönüştüğünü gösteriyor. Oyunda alışkın olduğumuz bulmaca ve keşif odaklı görevlerinin yanı sıra, açık dünyada bulunan insanlardan alabileceğiniz yan görevler oyuna bambaşka bir hava katıyor.

Lara Croft karakterinin Tomb Raider macerası nasıl devam edecek?

2018'de sinemaya geri dönen karaker, yine Alicia Vikander'in başrolde olduğu bir devam filmiyle önümüzdeki yıllarda vizyonda olacak. Yıllarda diyoruz, çünkü film hakkında başka net bir bilgi bulmak zor. Ayrıca oyun serilerinin ardındaki Square Enix, 2013'te başlayan yeni nesil serinin 4. oyunu üzerinde çalışmaya devam ediyor. Öyle ya a böyle Tomb Raider oyun ve fimleri hayatımızda olmaya devam edecek.