Günümüzde giderek yaygınlaşsa da yine de yeni bir araç alırken ek donanım olarak kabul edilen LED araba farı gerçekten değerini hak ediyor mu? Uzun yıllardır kullanılan halojen araba farı yerine LED kullanmak daha mı avantajlı? Halojen ve LED araba farlarının tüm olumlu ve olumsuz yanlarını inceledik.

Yeni bir araba alırken ya da araba farı değiştireceğiniz sırada usta soracaktır, ‘LED mi halojen mi?’. İlk sorunuz elbette fiyatı olacak ve anlık karar vermeniz gereken o süreçte daha ucuz olan halojen seçeneğini tercih edeceksiniz. Ancak halojen araba farı gerçekten LED fara göre daha mı ucuz? Uzun vadeli olarak düşündüğünüz zaman ve avantajlarını göz önünde aldığınızda durum değişebilir.

LED araba farı özellikle son yıllarda çıkan araba modellerinde dahili olarak geliyor ancak hala pek çok araç LED araba farı için ek donanım ücreti alıyor. Peki, gerçekten değer mi? Onlarca yıldır kullanılan halojen araba farı yerine LED araba farı almanın pek çok avantajı var ancak sürücü alışkanlıklarına göre bu avantajın kıymeti değişebiliyor. LED araba farı ve klasik halojen araba farı arasındaki farklara ve avantajlara gelin daha yakından bakalım.

Halojen araba farı nedir?

İlk kez 1962 yılında kullanılmaya başlayan halojen araba farı, evlerde kullandığımız klasik akkor lambalar gibi çalışıyor. Aküden gelen elektrik akımı halojen lamba içinde bulunan tungsten filamana çarpar ve onu ısıtır. Lamba ısındıkça sarı bir ışık yaymaya başlar. Akkor lambadan farklı ise içinde argon değil halojen gazı olmasıdır. Oldukça temel ve basit bir sistem.

LED araba farı nedir?

LED ışık sistemi, halojen lambalara göre çok daha yeni. LED araba farı da aracın aküsünden gelen elektrikle çalışır ancak çok daha az ısı üreten yarı iletken bir akımdır. Çok daha hızlı ısınarak beyaz bir ışık yayar. Aynı zamanda LED araba farında akü ile far arasında bir çip bulunur. Bu çip sayesinde akım düzenlemesi gerçekleşir. Ancak akımı düzenlemekte olan çip de ısındığı için fazladan bir soğutma sistemine ihtiyaç duyar.

LED araba farı avantajları:

LED araba farı halojen araba farına göre çok daha az ısınır. Az ısınması nedeniyle yıpranma payı daha azdır ve çok daha uzun süre kullanılabilir. Halojen fara göre en büyük avantajı ise beyaz ışık vermesidir. Özellikle gece, sisli ve yağmurlu havalarda araba kullanırken halojen lambanın sarı ışığı yerine beyaz LED ışık çok daha kaliteli bir görüş açısı sağlar.

LED araba farı çok daha güçlü bir ışık verir. LED far yaklaşık 100 metre, halojen far ise yaklaşık 70 metre alana aydınlık sağlar. Üstelik LED araba farının aydınlanttığı alan genişliği de çok daha fazladır. Özellikle gece sürüşü sırasında viraj dönerken LED araba farı gerçek anlamda hayat kurtarıcı olabilir.

Araç tasarımı konusunda da LED araba farı bir adım öndedir. İnce ve kullanışlı yapısı sayesinde tasarımcılara geniş bir özgürlük alanı sunar. Halojen fara göre %90 daha verimli çalışan LED far, uzun süre kullanımdan sonra kararacaktır ancak halojen far gibi yanmaz. Işık kalitesini biraz düşürse bile kararmış bir LED far bir süre daha kullanılabilir.

Halojen araba farı avantajları:

Halojen araba farı artık bizden biridir. Nereye giderseniz gidin aracınıza uygun bir bir halojen far bulabilirsiniz. Üstelik fiyatı da LED fara göre çok daha uygundur. LED araba farına göre kullanım ömrü çok daha kısa olmasına rağmen kolayca ve uygun fiyatlı olarak değiştirebileceğiniz için herhangi bir sorun yaşamayacaksınız.

LED araba farı anlattığımız gibi yanında bir çiple geliyor. Çipin ısınmasını önlemek için de bir soğutma sistemi gerekiyor. Ancak halojen far bunların hiçbirine ihtiyaç duymaz. Halojen farı arabaya takar, kabloları bağlar ve kullanmaya başlarsınız. Ek donanım gerektirmez. Neredeyse tüm araçlarda fabrika çıkışı olarak bulunduğu için zahmetsizce ulaşabilirsiniz. Halojen fara sahip bir araç çok daha ucuzdur.

LED ve halojen araba farı karşılaştırması:

Halojen araba farı her araçta vardır, LED araba farı için ek donanım ücreti ödemeniz gerekebilir.

ödemeniz gerekebilir. Halojen araba farını her yerde kolayca değiştirebilirsiniz, LED araba farını değiştirmek daha zahmetli ve pahalıdır.

LED araba farı için çip ve soğutma sistemi ücreti öderseniz, halojen araba farı için ise böyle bir ücret yoktur.

öderseniz, halojen araba farı için ise böyle bir ücret yoktur. LED araba farı daha az ısındığı için çok daha uzun ömürlüdür, halojen far çok ısınır ve daha sık değiştirmeniz gerekir.

LED araba farı çok daha uzun ve geniş bir alanı aydınlatır, halojen far ise çok daha sınırlı bir alanı aydınlatır.

Halojen araba farı sarı ışık verdiği için görüş kalitesini düşürür, LED araba farı ise beyaz ışığı ile geceyi gündüze çevirebilir.

görüş kalitesini düşürür, LED araba farı ise beyaz ışığı ile geceyi gündüze çevirebilir. LED araba farı gece, sisli, yağmurlu havada bile kaliteli bir görüş sağlar, halojen araba farı bildiğimiz sarı ışık vermeye devam eder.

Fabrika çıkışı LED farlı olan araçlarda çok daha şık tasarımlar bulabilirsiniz, halojen araba farı ise tasarım özgürlüğünü sınırlar.

bulabilirsiniz, halojen araba farı ise tasarım özgürlüğünü sınırlar. LED araba farı kararsa bile daha az da olsa ışık vermeye devam eder, halojen far yandı mı yanar.

Halojen mi LED mi? Hangi araba farını almalısınız?

Eğer bütçeniz uygunsa hiç düşünmeden LED araba farını tercih etmelisiniz. İlk anda halojen far çok daha uygun fiyatlı gelebilir ama sürüş güvenliğini arttırdığı ve çok daha uzun süreli kullanılabildiği için LED far uzun vadede iyi bir yatırım olacaktır. Üstelik kabul edelim, LED araba farı çok daha havalı.

Gece, siste, yağmurda araba kullanmıyor olsanız bile hiç planlamadığınız halde kendinizi böyle bir sürüş ortamında bulabilirsiniz. Kolay ve uygun fiyatlı değiştirilse bile yine de halojen araba farı değiştirmek için uğraşmanız gerekecek. LED araba farı şu an için en iyi seçeneğiniz. Daha iyisi de birkaç yıl içinde gelecek gibi görünüyor ama o zaman kadar LED araba farı ilk tercihiniz olsun.

Sizin için halojen araba farı ve LED araba farı arasındaki farkları inceledik ve yeni bir far alıyorsanız hangisini tercih edebileceğinizden bahsettik. Hiçbir şey güvenliğinizden önemli değil. Biraz fazla ücret ödediğiniz zaman yolunuzu daha iyi aydınlatan farı seçerek hayat kurtaran bir yatırım yapabilirsiniz.