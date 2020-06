Trails of Cold Steel IV'ün Çıkış Tarihi Açıklandı

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV'ün PS4 için Kuzey Amerika ve Avrupa'da 27 Ekim'de yayınlanacağı duyuruldu. Switch ve PC için çıkış tarihiyse 2021. Yeni oyunda Class VII'nin eski ve yeni öğrencileri, imparatorluğun topyekûn egemenliğine karşı savaşacak.

Nihon Falcom tarafından geliştirilen oyun The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV'ün ne zaman yayınlanacağı açıklandı. Yapılan duyuruya göre The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, PS4 için Kuzey Amerika ve Avrupa'da 27 Ekim'de, Avustralya ve Yeni Zelanda'da 3 Kasım tarihinde yayınlanacak. Duyuruyu, New Game+ Expo canlı yayınında NIS America yaptı. Oyunun Switch ve PC (Steam, GOG) versiyonlarıysa 2021 yılında oyuncularla buluşacak.

NIS America tarafından oyunun genel görünümüne dair yapılan açıklamaya bakılırsa The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV'te Erebonian İmparatorluğu topyekûn bir savaşın eşine gelecek. Trails of Cold Steel III'ün sonundan kısa bir zaman sonrasında geçen yeni oyunda, Class VII'nin kahramanları, imparatorluğun topyekûn hakimiyetine karşı kendilerini mücadelenin içinde buluyor. Bütün bunların yanı sıra Erebonian İç Savaşı'nın kahramanı ve Class VII'nin eğitmeni Rean Schwarzer kayboluyor. Bu nedenle Class VII'nin eski ve yeni öğrencileri, kıtadaki tüm kahramanlarla birleşerek topyekûn yok oluştan kurtulmak için tek şanslarını denemek zorunda.

İşte The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV'ün yeni fragmanı:

Oyunda, sınıfların birliği muazzam boyutlara ulaşacak. Class VII kahramanları, Crossbell’in Special Support Section'ı ve hatta Liberl'in kahramanlarıyla birleşecek. Daha önceki The Legend of Heroes oyunlarının savaş yöntemleriyle birlikte yeni savaşlar da gelirken 'Auto Battle' (Otomatik Savaş) ve 'Lost Arts' (Kayıp Sanatlar) gibi savaşın gidişatını değiştirecek en güçlü Orbal Büyüsü de yer alacak.

Savaş molalarındaysa küçük oyunlar oyuncuları bekliyor olacak. Bunlar arasında Vantage Master, balık avlama ve yapboz gibi oyunlar da bulunacak. Yeni oyunlar arasındaysa poker, Blackjack ve Horror Coaster bulunuyor.