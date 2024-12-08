Gerçek Formula 1 otomobili ile birebir aynı boyutlardaki LEGO Technic McLaren Formula 1 Yarış Arabası, İstanbul'da bir AVM'de sergilenmeye başladı.

LEGO, basit bir çocuk oyuncağı olmaktan çıkalı çok uzun zaman oluyor. Günümüzde elektrikli mini inşaat makinelerinden gerçek boyutlu otomobillere kadar hemen her şeyin bir LEGO setini bulabilmek mümkün. Bu LEGO setlerinin en özellerinden biri olan gerçeğiyle birebir aynı boyuta sahip McLaren Formula 1 Yarış Arabası, yeni yıla kadar İstanbul'da bir AVM'de meraklıların beğenisine sunulmuş durumda.

İstanbul Üsküdar'daki Akasya AVM'de sergilenen LEGO Technic McLaren Formula 1 Yarış Arabası, LEGO Avustralya ile McLaren Racing yarış takımının ortak çalışmasıyla ortaya çıkmış ve ilk kez 2022 Avustralya Grand Prix'sinde sergilenmişti. Tam 288.315 adet LEGO parçasının birleşimiyle oluşturulan aracın tamamlanması 1893 saati buldu.

Karşınızda şu anda İstanbul'da sergilenmekte olan LEGO Technic McLaren Formula 1 Yarış Arabası

LEGO hobisi olanların hayranlığı bir kat daha artırabilecek LEGO Technic McLaren Formula 1 Yarış Arabası, 5,7 metre uzunluğa ve 2,4 metre genişliğe sahip. Aracın üzerindeki logolar dahi LEGO plakaları kullanılarak oluşturulmuş durumda. Ziyaret etmeyi düşünürseniz LEGO Technic McLaren Formula 1 Yarış Arabası'nın 1 Ocak'a kadar Akasya AVM'de sergilenmeye devam edeceğini belirtelim.

Bu arada LEGO Technic'in İstanbul'da sergilenen özel modelin 9'da 1'i boyutunda satın alınabilen bir McLaren Formula 1 Yarış Arabası seti olduğunu da söylemiş olalım. Söz konusu seti 5.500 TL ile 6.000 TL arasında fiyatlara bulmak mümkün.