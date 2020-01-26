Lenovo, 7.000 mAh Bataryaya Sahip Yeni Tabletini Tanıttı

Çinli teknoloji üreticisi Lenovo, 7.000 mAh'lik oldukça büyük sayılabilecek bataryasıyla dikkat çeken yeni tableti M10 FHD REL'i tanıttı. Orta sınıf kategorisine giren bu tablet, hızlı şarjı desteklememesiyle can sıkacak gibi görünüyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından olan Lenovo, Android tabanlı yeni tableti M10 FHD REL’i tanıttı. Orta seviye olarak değerlendirilebilecek tablet, günümüz teknolojisinin aksine 10,1 inç büyüklüğündeki ekranında sunduğu oldukça kalın sayılabilecek çerçevelerle dikkat çekiyor. Tabletin, bu kalın çerçevelerle birlikte eski tabletleri andırdığını söylemek mümkün.

Tabletin özelliklerine kısaca değinecek olursak M10 FHD REL, yukarıda da bahsettiğimiz üzere 10,1 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ön panele sahip. Bu ekranda Full HD çözünürlüğü destekleyen tablet, ön tarafta 5 MP’lik bir selfie kamerasının yanı sıra arka taraftaysa 8 MP’lik bir kamera bulunduruyor.

Lenovo M10 FHD REL, 7.000 mAh bataryaya sahip:

Gücünü Snapdragon 450 işlemcisinden alan M10 FHD REL, bu işlemciyi 3 GB RAM ile destekliyor. Buna ek olarak microSD ile genişletilebilen 32 GB’lık dahili depolama alanına sahip olan tablet, işletim sistemi tarafında kutusundan Android 9 Pie ile birlikte çıkıyor.

Cihazın belki de en önemli özelliğine gelecek olursak da Lenovo, bu tabletinde oldukça büyük denebilecek 7.000 mAh’lik bir batarya tercih etmiş durumda ancak bu bataryanın hızlı şarjla desteklenmediğini de belirtelim. Bu noktada bataryanın büyüklüğü düşünülecek olursa şarj süresi gerçekten can sıkılabilir. Tabletin dikkat çeken diğer özellikleri arasında çift bantlı Wi-Fi, 3,5 mm’lik jak girişi ve FM Radyo yer alıyor.

Herhangi bir SIM kart girişi bulunmayan Lenovo M10 FHD REL, şu an için uluslararası pazarda satışa sunulmuyor. Öte yandan tabletin global pazarda satışa çıkıp çıkmayacağına veya çıkarsa ne zaman olacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Son olarak tabletin 196 dolarlık (1.164 TL) bir fiyat etiketine sahip olduğunu da belirtelim.