Son dönemlerin çıkış yakalayan akıllı telefon üreticilerinden olan Oppo'nun yeni telefonu Oppo A31, Geekbench'te ortaya çıktı. Geekbench testleri, telefonun özellikleri hakkında da bilgi verdi.

Çinli teknoloji firması Oppo’nun önümüzdeki dönemlerde tanıtılması beklenen yeni telefonu Oppo A31, geçtiğimiz günlerde FCC onayını almıştı. O zaman özellikleri net bir şekilde belli olmayan telefon, şimdi de performans puanlama platformu Geekbench’te ortaya çıktı. Birbiri ardına gelen bu olaylar, telefonun tanıtım tarihi için geri sayımın başladığını gösteriyor.

Geekbench’e göre 2 GHz hızında çalışan MediaTek Helio P90 yonga setini kullanan Oppo A31, 8 GB RAM ile donatılmış durumda. Bu noktada tek çekirdek performans testlerinden 399 puan alan telefon, çoklu çekirdek testlerindense 1.496 puan almayı başardı. Bununla birlikte telefonun kutusundan en güncel Android 10 versiyonuyla çıkacağı da kesinleşti diyebiliriz.

Oppo A31’de yer alması beklenen özellikler:

Daha önceki sızıntılardan da bildiğimiz üzere Oppo A31, bağlantı kısmında LTE, Bluetooth 5.0 LE ve çift kanal Wi-Fi bağlantı seçeneklerini destekleyecek gibi görünüyor. Bluetooth SIG listesine göre 4.230 mAh bataryası bulunan telefon, bu noktada hızlı şarj desteğinden yoksun olabilir.

Telefonun tasarım kısmına gelince Oppo, bilinen akıllı telefon tasarımlarının aksine bu modelde güç düğmesini sol ve ses düğmelerini sağ tarafta konumlandırabilir. Ayrıca alt kısımda USB-C girişi bulunan telefon, buna ek olarak hoparlör ızgarası ve 3,5 mm’lik jak girişini de alt kısımda bulundurabilir. Telefonda, arka tarafa monte edilmiş bir adet parmak izi sensörü ile üçlü kamera kurulumunun yer alacağı da söyleniyor ancak sensörlerin detayları bilinmiyor.

Çinli Oppo, Reno 3 Pro modelini önümüzdeki şubat ayı içerisinde Hindistan’da satışa sunacak. Dünyanın ilk 44 MP çift selfie kamerasıyla geleceği söylenen bu telefon, Çin modelinde 5G destekli Snapdragon 765 yonga setini kullanacak. Ancak telefonun Hindistan varyantında 5G desteğinin bulunmayacağı ve farklı bir yonga setinin yer alacağı da söylentiler arasında yer alıyor.