Katıldığı bir etkinlikte Lenovo yetkililerinden Luca Rossi, cihazların kullanıcı tarafından tamir edilebileceğine dikkat çekti.

Hem oyunculara hem tasarımcılara hem de ofis çalışanlarına performanslı cihazlar sunan Lenovo, bunu yaparken fiyat/performans dengesini de tutturmayı başaran sayılı markalardan biri. Fakat laptop’ların taşınabilir olmasından doğan ısınma gibi problemler bu şirketi de etkiliyor. Bu da kullanıcıların başını ağrıtabiliyor.

Bu durumda bilgisayarı servise vermek yetmezmiş gibi bir de haftalarca beklemek gerekebiliyor. Lenovo yöneticilerinden Luca Rossi de bu açıdan kullanıcıları sevindirecek bir gelişmeyi Canalys EMEA Forum 2023’te açıkladı. Rossi’inin söylediğine göre hem tamir kolaylığı hem de atık miktarı konusunda adımlar atılıyor.

“2025’e kadar cihazlarımızın yüzde 80’i tüketici tarafından tamir edilebilir hâle gelecek.”

Rossi’nin söylediğine göre, değişmesi gereken parçaların yüzde 80’i de yine 2025’e kadar tamir edilebilir hâle gelecek. Bu sayede çevre üzerindeki etkinin yükü azaltılmış olacak. Yani SSD, batarya gibi parçalar kasaya mühürlenmiş hâlde gelmeyecek. Onun yerine değişebilir ve tamir edilebilir hâlde bilgisayarda yer alacaklar.

Tabii bunun, şirketin gönlünden kopan bir iyilik olduğunu söylemek de doğru olmaz. Zira Apple her ne kadar Type-C’ye geçişi “güncellik” adı altında göstermiş olsa da AB baskısıyla bunu yapmıştı. Lenovo da tüketicileri, cihazların tamir edilebilirliği açısından bilgilendirmesini gerektiren bir yasanın gündemde olması nedeniyle bu adımı atmış gibi görünüyor.

Yine de şirketin bilgisayarları güncel olarak oldukça rahat tamir ediliyor. En azından Apple gibi rakiplerine kıyasla bunu söyleyebiliyoruz.