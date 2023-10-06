PCB denilen ve elektronik cihazların içerisinde bulunan baskılı devre kartlarının neredeyse hepsinin yeşil renkte olmasının nedenini hiç düşünmüş müydünüz?

Devre kartı dediğimizde gözümüzün önüne gelen görüntüdeki kart, çok yüksek ihtimalle yeşil renkte olacaktır. Elbette farklı renklerde de PCB’ler var fakat büyük bir çoğunluğu yeşil.

Aslında bu konunun nedeniyle ilgili "Kesin bu yüzden." diyebileceğimiz net bir sebep yok ancak bazı mantıklı teoriler var. Bakalım bunlardan hangisi size en mantıklı gelecek?

İlk olarak öğrenmekte fayda var: Lehim direnci nedir?

Lehim, kalay ve çinkonun birleşmesiyle oluşan homojen bir maddedir. Devre kartının üzerindeki izlere ya da diğer bileşenlere bağlanan elektronik bileşenler, lehim dediğimiz kaynaklama işlemiyle uygulanır. Bir elektronik lehimlenirken ortaya çıkan yüksek sıcaklığa karşı direnç gösteren kaplama ise lehim direncidir.

Peki bunun yeşil renkle ne alakası var?

Cam epoksi

Geçmişte lehim maskesi oluşturmak için kullanılan bir malzeme olan cam epoksi, kendiliğinden yeşil renktedir. Tahmin edilene göre yeşil, bir süre sonra endüstrinin alıştığı bir renk olarak standart hâle geldi ve “Böyle gelmiş, böyle gider.” düşüncesiyle hep yeşil kullanıldı.

Ayrıca yeşil lehim maskesi malzemeleri artık standart olduğundan daha uygun maliyetli oldu. Böylece bir döngü hâline girdi ve yeşil malzeme doğal olarak daha çok tercih edildi.

Diğer bir neden ise tamamen yeşil renginin doğasıyla ilgili.

Yeşil rengi, en yüksek kontrasta sahip ve gözü en az yoran renkler arasında. Arka planı yeşil bir baskılı devre kartının üzerindeki sembolleri, yazıları ve sayıları çok daha kolay bir şekilde okuyabiliyoruz.

Bir teoriye göre ordunun da rolü var.

Bazı kaynaklara göre ABD ordusu, en etkili devre kartının yeşil olduğu kanaatine vardı. Bu sebeple askerî amaçlı kullanılan devre kartları için yeşil renk seçildi.

Orduya devre kartı sağlayan üreticiler aynı zamanda diğer müşterilere de hizmet verdi. İşlerinin çoğunu orduya yapan bu firmalar, müşterilere daha az maliyetli ve fazlalık olan yeşil kaplamalı kartlardan verdi.

Başka renklerde PCB’ler de bulunuyor.

Baskılı devre kartının rengi; bir şirketin üretim standartlarına, markaya ya da basitçe tercihine göre değişebilir. Yeşil dışındaki yaygın alternatif renkleri ise beyaz, siyah, kırmızı ve mavi olarak sıralayabiliriz.

Örneğin iPhone’larda da bulunan siyah devre kartları; yazıların, sembollerin ve sayıların görünmesini kolaylaştırır fakat ısıyı artırır.