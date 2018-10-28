Tanıtılmasına günler kala özellikleri yavaş yavaş ortaya çıkan Lenovo Z5 Pro, dikkatleri üzerine çekiyor.

Lenovo CEO'su Yang Yuanqing, 1 Kasım'da lanse edilecek Lenovo Z5 Pro hakkında her gün bir adet afiş paylaşıyor. Yang Yuanqing'in dün ve bugün paylaştığı afişler, cihaz hakkındaki birkaç özelliği doğrular nitelikte. Dün paylaşılan afiş; Z5 Pro'nun kızaklı kamera sisteminin detaylarını bizlere gösteriyor. Kızağı için 6 sensöre sahip olan Z5 Pro, 300.000 kızak kullanım ömrünü de kullanıcılara sunmakta.

Lenovo CEO'su Yang Yuanqing'in dün paylaştığı afiş görseli aynı zamanda Z5 Pro'nun 2 adet ön kameraya ve 2 adet arka kameraya sahip olduğunu da doğruluyor. Arka taraftaki iki kamera Lenovo tarafından, cihazın orta kısmında ve dikey şekilde konumlandırılmış. Arka tarafta parmak izi okuyucusu için herhangi bir modülün bulunmaması, parmak izi okuyucusunun ekranın içine gömülü olduğunu bizlere gösteriyor.

Lenovo tarafından bugün paylaşılan afiş görseli ise cihazın güvenliği hakkında. Cihazın donanımsal güvenliğinden sorumlu yonga seti, bütün verileri şifreleyerek cihaza koruma sağlıyor. Cihazın bu özelliği, yüksek gizlilikte çalışan/yaşayan insanlar için tasarlanmış. Afişin ortasında bulunan "Turbo" yazısının ne anlama geldiği tam olarak açıklanmasa da Oppo'nun Hiper Boost teknolojisi gibi cihazı hızlandıracağı tahmin ediliyor.

Lenovo Z5 Pro; 2280x1440 çözünürlüğünde 6.5 inçlik bir ekrana, Qualcomm Snapdragon 845 işlemciye, 6GB RAM ile 64GB depolamaya, 8GB RAM ile 128GB veya 256GB depolama seçeneklerine ve 4000 mAh kapasiteye sahip bataryaya sahip olacak. Cihazın 1 Kasım'da gerçekleştirilecek lansman ile tanıtılmasıyla bütün özelliklerine hâkim olacağız.