Lexus, Dünyanın İlk Dövmeli Arabasını Tanıttı

Lexus, dövme sanatçısı Claudia De Sabe ile birlikte sıradışı bir projeye imza atarak dünyanın ilk dövmeli otomobilini tanıttı. Lexus UX'e uygulanan tasarım, 6 aylık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı.

İnsanların vücudunu dövmelerle kaplaması sıkça görülen bir durum ancak bir arabaya dövme yapıldığını ilk kez görüyoruz. Japon otomobil üreticisi Lexus, dünyanın ilk dövmeli arabasını sergiledi. Gövdesine iğneyle desenler çizilen UX model SUV otomobil, dövme sanatçısı Claudia De Sabe tarafından tasarlanan eşsiz bir tasarıma sahip.

Claudia aslında rengi beyaz olan SUV otomobile dövme yaparken ince bir dövme iğnesi yerine, dremel kullandı ve aracın gövdesine Koi balığının yer aldığı bir tasarım çizdi. Koi, geleneksel Japon sanatında iyi şansı ve azimli olmayı temsil eden bir motif.

Claudia, yüzeydeki boyayı delip altındaki metalde desenler oluşturmak için dremel kullandı. Ardından detayları ortaya çıkarmak için 5 litre yüksek kaliteli araba boyası uyguladı. Tasarıma daha güçlü bir 3D efekt vermek için altın yaprakları kullandı. Son olarak aracın yollarda kullanılabilmesi için lake cila uygulayarak tasarımı tamamladı.

Otomobil üzerindeki ilk çizim aşaması 6 ay sürdü. Ardından dövmeler 5 gün süren sekiz saatlik çalışmalar sonucunda tamamlandı. Proje, her Lexus'a uygulanan, tasarım detaylarına ve yıllarca süren özel eğitim gerektiren takumi ustalığına bir övgü niteliğinde gerçekleştirildi.

Lexus araçlarının test aşamalarında, 60 bin saatlik deneyime sahip olan takumi ustalarıyla birlikte çalışıyor. Takumi ustaları, eğitimsiz bir gözle görülemeyen işaret ve hataları bir bakışta görebilme, motorun doğru çalışıp çalışmadığını dinleyerek anlayabilme ve milimetrik kusurları bir dokunuşta hissedebilme yeteneğine sahipler.