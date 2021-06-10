Güney Koreli teknoloji devi LG, özellikle oyun özellikleriyle beğeni toplaması muhtemel yeni nesil OLED TV'lerini Türkiye'de satışa sundu. Yeni LG OLED TV'lerde 4K 120 Hz oyun deneyimi sunuluyor.

Akıllı televizyon sektörünün en popüler markalarından biri olan LG, 2021 model OLED TV serisini Türkiye'de satışa sundu. LG'nin yeni OLED TV'leri, mevcut G1 OLED evo, C1 ve B1 modellerine ek olarak bu yıl ilk kez karşımıza çıkan A1 OLED modelli ile tüketicileri karşılıyor. LG, tüketicilere bu yıl ilk kez 48 inç ve 83 inç ekran boyutu seçenekleri de sunuyor.

LG tarafından yapılan açıklamaya göre yeni G1 serisi, Güney Koreli şirketin bugüne kadar ürettiği en iyi OLED TV modelleri olarak karşımıza çıkıyor. Serinin imza teknolojisi olan OLED evo'ya eklenen yeni katman, ışığın dalga boylarını dengelerken daha parlak, net ve gerçekçi görüntüler sunulabilmesini sağlıyor.

C1 serisi ise farklı kullanıcı ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için oyunseverlerin favorisi 48 inç’ten ultra geniş 83 inç'e kadar farklı ekran boyutu seçenekleri sunuyor. B1 ve A1 serisi ise giriş seviye modeller olarak karşımıza çıkıyor ve OLED TV'ye yeni geçiş yapacak olan tüketiciler için uygun fiyatlı çözümler sunuyorlar.

LG, yeni OLED TV'lerinde G-SYNC ve FreeSync Premium desteği sayesinde oyunlarda daha az takılma, gecikme ve titreşimsiz görüntü sunuyor. Ayrıca TÜV Rheinland ve UL tarafından “göz dostu” olarak onaylanan LG OLED TV’ler, göz konforu için önerilen minimum %50 standardının çok daha altında bir değerde, yalnızca %29 oranında mavi ışık yayıyor.

LG'nin yeni akıllı TV'Leri HDMI 2.1 desteği, 120 Hz’de 4K oyun deneyimi, değişken yenileme hızı (VRR), otomatik düşük giriş gecikme modu (ALLM) ve eARC desteği ile özellikle oyun konusunda en üst seviye deneyim vadediyor. LG'nin yeni OLED TV'lerini buraya tıklayarak LG'nin resmi web sitesinden inceleyebilirsiniz.