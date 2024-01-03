LG, CES 2024 öncesi en yeni OLED televizyonlarını tanıttı. Yeni televizyonlar, 144 Hz'ye çıkan yenileme hızı ve büyük iyileştirmeler sunan yeni yapay zekâ çipi gibi önemli yeniliklerle geliyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni monitörlerini bizlerle buluşturan LG, şimdi de 2024 yılının OLED televizyonlarını duyurdu. Cihazlar, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan dev teknoloji fuarı CES 2024 öncesi tanıtıldı.

G4, Signature OLED M4, B4 gibi modellerden oluşan yeni OLED TV’ler, geçtiğimiz yılki cihazlar gibi çok büyük teknik iyileştirmeler içermese de LG’nin odağını yapay zekâya çevirdiğini ortaya koyuyor.

Yeni yapay zekâ işlemcisi, önceki nesilden 4 kat daha iyi performans sunuyor

LG Signature OLED M4 ve OLED G4 televizyonlar, daha gelişmiş yapay zekâ çipleriyle donatılmış. Şirketin açıklamasına göre yalnızca bu iki modelde yer alan Alpha 11 yapay zekâ işlemcisi, geçtiğimiz yılki modellerden 4 kat daha iyi performans sunuyor. Ses ve görüntü kalitesini geliştiren çipin, oyunlarda görsel performans açısından geçen seneki modellerden %70 daha iyi olduğu da ekleniyor. İşlemci performansı tarafında ise %30'luk bir iyileşme var.

Yapay zekâ odaklı çip, bulanıklığı azaltmak için nesnelerin ve arka planların kalitesini yükseltebiliyor. Ayrıca şirket, televizyonların renkleri “sinemacıların amaçladığı duygusal unsurları en iyi şekilde aktaracak şekilde” analiz edip ayarlayabildiğini de iddia ediyor. Sanal surround sound ve hatta diyalogları iyileştirmek için sesleri film müziklerinden ayırabilme gibi dikkat çeken özellikler de işlemciyle beraber geliyor.

Oyunseverleri mutlu edecek 144 Hz yenileme hızı

Çözünürlük hâlen 4K ancak yenileme hızında iyileştirme var. Geçen yılki modellerde 120 Hz sınırı vardı. Şirket, artık 144 Hz yenileme hızı sunulacağını belirtti. Bu da cihazların oyunseverleri mutlu edeceği anlamına geliyor. Bunlar dışında M4 modeli ses ve videoyu kablosuz aktaran, bu şekilde evlerinde kablo istemeyenleri mutlu edebilecek Zero Connect Box’la geliyor. M4 modelde yeni 65 inçlik bir cihazın yer alacağını da belirtelim. Bu iki modelin tüm boyutları ise şu şekilde olacak:

LG Signature OLED M4

97 inç

83 inç

77 inç

65 inç

LG G4 OLED

97 inç

83 inç

77 inç

65 inç

55 inç

LG, genel olarak M4 ve G4 modelleriyle ilgili bilgileri paylaşırken çok büyük iyileştirmeler almayan B4 ve C4 hakkında fazla detay paylaşmadı. B4’ün 48-77 inç arasında, C4’ün ise 42-83 inç arasında değişen boyutlara sahip olacağını belirtelim. 2024 yılının LG OLED televizyonlarının fiyatları da henüz açıklanmadı.