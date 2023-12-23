4K seviyesindeki büyüleyici monitörlerin önünü kesen 60Hz sınırından kurtulduğumuz şu günlerde LG, Dual-Hz özelliğiyle öne çıkan monitörlerini duyurdu.

Akıllı telefon pazarında geride kalmış olsa da konu ekran teknolojilerine geldiğinde, adını yakın zamanda unutturmayacağından emin olmamızı sağlayan bir duruş sergiliyor LG. Zira Samsung gibi birçok devin akıllı telefon ekranlarını yapmasının yanı sıra, televizyon ve monitör tarafında LG, sık sık tercih ediliyor.

Neyi iyi yaptığının farkında olan ve bu alanlara daha çok yönelen şirket, geçtiğimiz günlerde dünyada ilk olma özelliği taşıyan monitör serisini duyurdu. UltraGear isimli bu seri, ilk görüşte aşka inanmanıza sebep olacak birbirinden çekici özelliklere sahip.

Aynı cihaz üzerinde 4K çözünürlükte 240Hz, 1080p çözünürlükte ise 480Hz tazeleme hızı sunuyor.

Bu Dual-Hz özelliğiyle dünyada ilk olma özelliği taşıyan monitör, kullanıcılara söz konusu iki Hz modu arasında, monitörün arkasındaki joystick yoluyla geçiş imkânı sunuyor. Bu zamana kadar 4K çözünürlük sunan monitörler görmüş olsak da bunlar, 60Hz’in önüne geçemiyordu. Bu yönüyle UltraGear’ın öne çıkacağı şüphesiz.

“Peki Dual-Hz dışında ne özelliği var bu monitörün?” sorusunu da cevaplayalım. GtG özelliği taşıyan monitörün tepki süresi 0,03ms. Bunu da bilmeyenler için kabaca görüntüleri hızlı bir şekilde işleyerek bulanıklık gibi kare atlamalarının önüne geçme yolu olarak anlatabiliriz. LG tarafından üretilen OLED panel de bu net ekrana parlaklık, renk ve kontrast katıyor.

Tasarım tarafında ise neredeyse görünmeyecek ince çerçeveler, Pixel Sound teknolojisiyle çalışan ve panelin arkasında yer alan güçlü dahili hoparlörler dikkat çekiyor. Bu özellikler, 32 inç boyutundaki modele ait.

Bunun büyük kardeşleri var.

34, 39 inç boyutunda ultra geniş ve curved tasarıma sahip olan bu modeller, 21:9 görüntü oranına sahip. Yine 240Hz yenileme hızı sunan modeller; görüntü formatları, geniş ekranları ve LG OLED panelleriyle şüphesiz, oldukça içine çeken oyun deneyimlerini sağlayacaklar. Bu modellerde hoparlör yer almıyor.

Bunlar haricinde ise iki adet 45 inç, bir tane de 27 inç monitör var. VESA DisplayHDR teknolojisiyle gelen bu monitörler de detayları ve en uygun parlaklığı yakalamayı hedefliyor. 45 inç olan modeller kavisli bir tasarıma ve dahili hoparlörlere sahip. 27 inç boyutundaki model ise düz bir ekranda OLED panel sunuyor.

Model isimleri:

27GS95QE

32GS95UE

34GS95QE

39GS95QE

45GS96QB

45GS95QE

LG’nin yeni modellerini siz nasıl buldunuz?

Büyük monitör arayanlar için daha önce Phillips 34E1C5600HE'yi incelemiştik.