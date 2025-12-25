LG, Gerçek RGB Panele Sahip Dünyanın İlk 4K 240 Hz OLED Monitörünü Duyurdu

LG, "gerçek RGB" sunarak OLED panellerde devrim yaratacak dediği 4K 240 Hz yeni monitörünü duyurdu.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2026 yaklaşırken şirketlerden de duyurular gelmeye başlamıştı. Şimdi ise LG, dünyada bir ilke imza atacak yeni monitöründen bilgiler paylaştı. Duyurulan monitör, OLED paneller için devrim yaratan bir sistemle geliyor ve yüksek özelliklere sahip ilk “gerçek RGB” deneyimini vadediyor.

LG Display, yakında piyasaya sürülecek ve çok katmanlı Tandem OLED teknolojisiyle WOLED'in yerini alacak bu monitörde gerçek RGB alt piksel düzeni elde edilebilmiş. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Monitörün özellikleri neler? Gelin bakalım.

LG’nin devrim yaratacak dediği şeritli RGB OLED paneli tam olarak ne?

Monitörün OLED’ler için ne kadar önemli olduğunu anlamak için ilk olarak alt piksel yapılarının görüntü kalitesini nasıl etkilediğini anlamamız gerek. Her ekranda pikseller bulunuyor ve bu piksellerin her biri RGB olarak da adlandırılan küçük kırmızı, yeşil ve mavi alt piksellerden oluşuyor. LG’nin panelleri ise parlaklığı artırmak için denkleme dördüncü olarak beyaz bir alt piksel daha ekliyordu.

OLED paneller en iyi ekran teknolojilerinden biri olsalar da parlaklık konusunda zayıflar. LG, bunu çözmek için çoğunlukla beyaz alt piksele güvenmiştir, ancak bunun da bir dezavantajları var. Görüntünün doğal parlaklığı artırılsa da beyaz alt pikselin diğer renklere karışması sonucu renk hacmi azalıyor. Bu yüzden de Samsung’un panelleri üstün renk performanslarıyla övülüyor.

LG’nin bu monitördeki yaklaşımında ise beyaz alt pikselden kurtulup gerçek RGB’ye dönülüyor. Şirket, bu panelde pikselleri üçgen gibi düzenler yerine düz bir çizgide yan yana yerleştirerek bir "şerit" oluşturmuş. Böylece 1000 nit tepe parlaklık elde edilebilen bir panel ortaya çıkmış. Şirket, yöntemin daha önce kullanıldığını ancak hiç bu kadar** yüksek yenileme hızına sahip bir cihazda olmadığını** belirtmiş. Yüksek yenileme hızıyla en yüksek kalitede görüntü, en iyi RGB ve OLED deneyimi kullanıcıya yaşatılacak.

27 inç, 4K, 240 Hz

Son olarak monitörün diğer özelliklerinden de bahsedelim. Monitör, 27 inç boyuta sahip ve 4K çözünürlük sunuyor. Buna ek olarak 240 Hz gibi akıcı bir deneyim sunan yüksek bir yenileme hızına da sahip. Tüm bu üst düzey özellikler çizgili gerçek RGB alt piksel düzenine sahip OLED panel ile birleşince de üst düzey bir görüntü deneyimi ortaya çıkıyor. Cihazın fiyatı ve diğer detayları CES fuarı yaklaştıkça paylaşılacak.